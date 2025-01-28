https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/ukrayna-ordusu-rus-esirlere-iskence-yaparak-oldurdu-1093116989.html

‘Ukrayna ordusu, Rus esirlere işkence yaparak öldürdü’

‘Ukrayna ordusu, Rus esirlere işkence yaparak öldürdü’

Sputnik Türkiye

Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Ukrayna işgalindeki Novogrodovka kasabasının sakini Yelena, Ukrayna ordusu mensuplarının Rus esir askerlere işkence ederek... 28.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-28T09:00+0300

2025-01-28T09:00+0300

2025-01-28T09:01+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

ukrayna

ukrayna ordusu

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işkence

idam

cinayet

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Sputnik’e konuşan Yelena, Ukraynalı militanların Rus esir askerleri idam ettiğine tanık olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Novogrodovka, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin batısında yer alan ve Ukrayna ordusu için büyük stratejik öneme sahip kasabalardan biri. Bu yerleşim merkezinin kontrol altına alınması, Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne Kurahovo’daki Ukraynalı birlikleri kuşatma fırsatını sağlayacak.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığı toplantısında, Kiev rejiminin kendi ve Rus halkına yönelik her gün suç işlediğini dile getirmişti. Putin, adalet kurumlarının başlıca görevinin, özellikle sivillere karşı işlenen bu suçları tespit etmek, istihbarat kurumlarının görevinin de failleri bulup cezalandırmak olduğunu kaydetmişti.

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