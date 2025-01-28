https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/ukrayna-ordusu-rus-esirlere-iskence-yaparak-oldurdu-1093116989.html
‘Ukrayna ordusu, Rus esirlere işkence yaparak öldürdü’
‘Ukrayna ordusu, Rus esirlere işkence yaparak öldürdü’
Sputnik Türkiye
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Ukrayna işgalindeki Novogrodovka kasabasının sakini Yelena, Ukrayna ordusu mensuplarının Rus esir askerlere işkence ederek... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T09:00+0300
2025-01-28T09:00+0300
2025-01-28T09:01+0300
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Sputnik’e konuşan Yelena, Ukraynalı militanların Rus esir askerleri idam ettiğine tanık olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Novogrodovka, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin batısında yer alan ve Ukrayna ordusu için büyük stratejik öneme sahip kasabalardan biri. Bu yerleşim merkezinin kontrol altına alınması, Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne Kurahovo’daki Ukraynalı birlikleri kuşatma fırsatını sağlayacak.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığı toplantısında, Kiev rejiminin kendi ve Rus halkına yönelik her gün suç işlediğini dile getirmişti. Putin, adalet kurumlarının başlıca görevinin, özellikle sivillere karşı işlenen bu suçları tespit etmek, istihbarat kurumlarının görevinin de failleri bulup cezalandırmak olduğunu kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/svr-direktoru-nariskin-bati-baskisina-devam-edebilir-ama-rusyayi-izole-etmek-mumkun-degil-1093115876.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna, ukrayna ordusu, esir, işkence, idam, cinayet, suç, savaş suçu, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, vladimir putin
‘Ukrayna ordusu, Rus esirlere işkence yaparak öldürdü’
09:00 28.01.2025 (güncellendi: 09:01 28.01.2025)
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Ukrayna işgalindeki Novogrodovka kasabasının sakini Yelena, Ukrayna ordusu mensuplarının Rus esir askerlere işkence ederek öldürdüğünü belirtti.
Sputnik’e konuşan Yelena, Ukraynalı militanların Rus esir askerleri idam ettiğine tanık olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Oradan geçerken tesadüfen gördük. Ama gördüklerimiz bizi şok etti. Avdeyevka’dan kamyonetler içinde esirler getirilmişti. Gözleri kapalı, elleri ve ayakları bağlıydı. Önce onları dövdüler, topuklarına vurdular, ki bu da çok acı veriyor. Ardından kurşuna dizdiler.
Novogrodovka, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin batısında yer alan ve Ukrayna ordusu için büyük stratejik öneme sahip kasabalardan biri. Bu yerleşim merkezinin kontrol altına alınması, Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne Kurahovo’daki Ukraynalı birlikleri kuşatma fırsatını sağlayacak.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığı toplantısında, Kiev rejiminin kendi ve Rus halkına yönelik her gün suç işlediğini dile getirmişti. Putin, adalet kurumlarının başlıca görevinin, özellikle sivillere karşı işlenen bu suçları tespit etmek, istihbarat kurumlarının görevinin de failleri bulup cezalandırmak olduğunu kaydetmişti.