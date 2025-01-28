https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/ukrayna-ordusu-icin-oldukca-aci-verici-1093113667.html

'Ukrayna ordusu için oldukça acı verici'

'Ukrayna ordusu için oldukça acı verici'

Sputnik Türkiye

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) Başkanı'nın danışmanı Igor Kimakovskiy, Velikaya Novoselka bölgesinin kurtarılmasının, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri (AFU) için hem... 28.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-28T02:10+0300

2025-01-28T02:10+0300

2025-01-28T02:10+0300

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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) Başkanı'nın danışmanı İgor Kimakovskiy, DNR'deki Velikaya Novoselka bölgesinin kurtarılmasının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri (AFU) için hem askeri hem de bilgi alanında acı bir kayıp olduğunu, Kiev'in hala yerleşim yerinin kendilerine ait olduğunu ileri sürdüğünü söyledi. Kimakovskiy yaptığı açıklamada, “Ukrayna'nın askeri ve siyasi liderliği için bu yerleşim yerinin kaybı sadece askeri bir kayıp değil, aynı zamanda enformasyon alanında da bir kayıptır. Çünkü iç tüketici için Velikaya Novoselka hala onların bölgesi olarak görülüyor. Bu da gösteriyor ki, bu yerleşimin kaybedilmesi düşman için oldukça acı verici” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Velikaya Novoselka'nın AFU savunmasının lojistik merkezi olduğunu ve Selidov ile Kurahov'a bağlı birliklerin buradan tedarik edildiğini vurguladı. Kimakovskiy, Velikaya Novoselka'nın kurtarılmasını Rusya Federasyonu’nun önemli bir operasyonel ve taktiksel başarısı olarak değerlendirerek “Operasyon başlı başına benzersizdi. Düşman kitlesel olarak insansız hava araçlarını kullandı. Bu, yine NATO bloğu tarafından Ukrayna'nın silahlı oluşumlarına sağlanan insansız hava araçları ve uzay keşiflerinin yardımıyla keşif organizasyonudur” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/ukraynali-vekil-rus-diline-ikinci-devlet-dili-statusu-verilmesi-gerek-1093113346.html

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donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna, kiev