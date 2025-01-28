https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/trump-resmen-yapan-yapiyor-dedi-deepseek-bir-uyandirma-cagrisi-1093114487.html

Trump resmen 'yapan yapıyor' dedi: 'DeepSeek bir 'uyandırma' çağrısı'

Trump resmen 'yapan yapıyor' dedi: 'DeepSeek bir 'uyandırma' çağrısı'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezli yapay zeka asistanı DeepSeek hakkında değerlendirmelerde bulundu. Trump, DeepSeek'i bir 'uyandırma çağrısı' olarak... 28.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-28T04:34+0300

2025-01-28T04:34+0300

2025-01-28T04:34+0300

dünya

deepseek

yapay zeka

donald trump

çin

abd

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ABD Başkanı Donald Trump, Kongredeki Cumhuriyetçi üyelerle Florida'daki parti buluşmasında yaptığı konuşmada, Çinli şirketin daha hızlı ve çok daha uygun maliyetli bir yapay zeka modeli olan DeepSeek'in yapay zeka modeli hakkında açıklamalarda bulundu.Trump, son birkaç gündür Çinli şirketin daha hızlı ve çok daha uygun maliyetli bir yapay zeka modeli geliştirdiğini okuduğunu belirterek, "Bu iyi bir şey, çünkü o kadar fazla para harcamanıza gerek kalmıyor" dedi.'DeepSeek bir 'uyandırma' çağrısı'Trump, bunu olumlu ve değerli bir şey olarak gördüğünü vurgulayarak, "Eğer bu doğruysa, ki kimse doğru olup olmadığını bilmiyor, bunu olumlu bir şey olarak görüyorum çünkü siz de bunu yapacaksınız. Böylece çok fazla harcama yapmayacaksınız ve umarım aynı sonucu alacaksınız. Çinli bir şirketinin DeepSeek'i piyasaya sürmesi, kazanmak için rekabet etmeye odaklanmamız gerektiği konusunda bizim endüstrilerimiz için bir uyandırma çağrısı olmalı" diye konuştu.DeepSeekÇin'de High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği DeepSeek, diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1'i 20 Ocak'ta piyasaya sürmüştü.Dünya çapında kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlanan yapay zeka modeli, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması olmuştu.Çinli şirketin düşük maliyetli bir yapay zeka modeli çıkarması, başta ABD olmak üzere Batılı şirketlerin sektördeki hakimiyetine ve bu alanda yaptığı büyük harcamalara ilişkin şüpheleri artırırken, küresel piyasalarda teknoloji hisseleri öncülüğünde satış baskısına yol açmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/piyasalarda-deepseek-dalgasi-devam-ediyor-cip-sirketi-yarim-trilyon-dolar-deger-kaybetti-1093111810.html

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deepseek, yapay zeka, donald trump, çin, abd