https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/piyasalarda-deepseek-dalgasi-devam-ediyor-cip-sirketi-yarim-trilyon-dolar-deger-kaybetti-1093111810.html

Piyasalarda DeepSeek dalgası devam ediyor: Çip şirketi yarım trilyon dolar değer kaybetti

Piyasalarda DeepSeek dalgası devam ediyor: Çip şirketi yarım trilyon dolar değer kaybetti

Sputnik Türkiye

Çin merkezli yapay zeka asistanı DeepSeek piyasaları dalgalandırmaya devam ediyor. DeepSeek'in son yapay zeka modelinin Apple’ın iPhone uygulama indirme... 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T23:25+0300

2025-01-27T23:25+0300

2025-01-27T23:25+0300

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Diğer uluslararası rakiplerine göre daha az çip kullanılarak ve kısa sürede geliştirilmesiyle DeepSeek, küresel teknoloji hisselerinde satış baskısına yol açarken, ABD'li çip şirketi Nvidia'nın piyasa değeri 500 milyar doların üzerinde azaldı.Çinli girişimin, rakiplerine göre daha kısa sürede, düşük maliyetli ve az sayıda çiple geliştirdiği yapay zeka modelinin dünya çapında kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlanması, teknoloji hisselerindeki satış baskısının derinleşmesine yol açtı.ABD’nin yapay zeka liderliği sorgulanmaya başlandıModel, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması olurken, Çin'in düşük maliyetli bir yapay zeka modeli çıkarması, başta ABD olmak üzere Batılı şirketlerin sektördeki hakimiyetine ve bu alanda yaptığı büyük harcamalara ilişkin şüpheleri artırdı.ABD borsa tarihindeki en büyük günlük düşüşABD'li çip devi Nvidia'nın hisse fiyatı Cuma günü kapanışta 142.62 dolarken, bugün 117.26 dolara kadar geriledi. Çip şirketinin hisselerindeki bir günlük kayıp yüzde 18'e yaklaştı. Nvidia'nın hisseleri Mart 2020'den bu yana en yüksek oranda günlük kaybını görürken, şirketin piyasa değeri de 500 milyar doların üzerinde azaldı.Şirketin piyasa değerindeki azalma, ABD borsa tarihindeki en büyük günlük düşüş olarak kayıtlara geçti. Nvidia, 3 trilyon doların altına inen piyasa değeriyle, dünyanın en büyük şirketleri sıralamasında ikincilikten üçüncülüğe geriledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/yapay-zeka-deepseek-dunyayi-salladi-kuresel-piyasalarda-dengeleri-degistirdi-etkisi-nereye-varacak--1093077444.html

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