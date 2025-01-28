https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/bakan-memisoglu-talimat-verdi-kamu-hastanelerine-kapsamli-teftis-baslatildi-1093117382.html
Sağlık Bakanı talimat verdi: Kamu hastanelerine kapsamlı teftiş başlatıldı
Sağlık Bakanı talimat verdi: Kamu hastanelerine kapsamlı teftiş başlatıldı
Sputnik Türkiye
Hastane skandallarının ardından Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bakan Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla kamu hastanelerine kapsamlı teftiş başlatıldı. Teftişler... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T09:09+0300
2025-01-28T09:09+0300
2025-01-28T10:04+0300
türkiye
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sağlık bakanı
türkiye
teftiş
son dakika
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Sağlık bakanlığı kapsamlı bir teftiş başlattı.Sağlık Bakanlığı'ndan teftiş: Hangi birimlerde olacak?Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla, kamu hastanelerinde kapsamlı teftişler başlatıldı. Teftişler, acil sağlık hizmetleri, poliklinik hizmetleri, hasta hakları, ameliyathane, yoğun bakım ve merkezi sterilizasyon hizmetleri gibi kritik ve yüksek risk taşıyan alanlarda yoğunlaşacak" denildi.20 farklı branşta komisyon oluşturulacakBakanlık açıklamasında ayrıca "Yenidoğan Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu'ndan sonra, 20 farklı branşta da Bilimsel Komisyonlar oluşturularak, sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracak klinik rehberler ve denetim kılavuzları belirlenecek." ifadelerine yer verildi.
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sağlık bakanlığı, sağlık bakanlığı son dakika, sağlık bakanlığı teftiş
Sağlık Bakanı talimat verdi: Kamu hastanelerine kapsamlı teftiş başlatıldı
09:09 28.01.2025 (güncellendi: 10:04 28.01.2025)
Hastane skandallarının ardından Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bakan Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla kamu hastanelerine kapsamlı teftiş başlatıldı. Teftişler acil sağlık hizmetleri, poliklinik hizmetleri, hasta hakları, ameliyathane, yoğun bakım ve merkezi sterilizasyon hizmetleri gibi kritik ve yüksek risk taşıyan alanlarda yoğunlaşacak.
Sağlık bakanlığı kapsamlı bir teftiş başlattı.
Sağlık Bakanlığı'ndan teftiş: Hangi birimlerde olacak?
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla, kamu hastanelerinde kapsamlı teftişler başlatıldı. Teftişler, acil sağlık hizmetleri, poliklinik hizmetleri, hasta hakları, ameliyathane, yoğun bakım ve merkezi sterilizasyon hizmetleri gibi kritik ve yüksek risk taşıyan alanlarda yoğunlaşacak" denildi.
20 farklı branşta komisyon oluşturulacak
Bakanlık açıklamasında ayrıca "Yenidoğan Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu'ndan sonra, 20 farklı branşta da Bilimsel Komisyonlar oluşturularak, sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracak klinik rehberler ve denetim kılavuzları belirlenecek." ifadelerine yer verildi.