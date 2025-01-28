https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/bakan-memisoglu-talimat-verdi-kamu-hastanelerine-kapsamli-teftis-baslatildi-1093117382.html

Sağlık Bakanı talimat verdi: Kamu hastanelerine kapsamlı teftiş başlatıldı

Sağlık Bakanı talimat verdi: Kamu hastanelerine kapsamlı teftiş başlatıldı

Sputnik Türkiye

Hastane skandallarının ardından Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bakan Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla kamu hastanelerine kapsamlı teftiş başlatıldı. Teftişler... 28.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-28T09:09+0300

2025-01-28T09:09+0300

2025-01-28T10:04+0300

türkiye

sağlık bakanlığı

sağlık bakanı

türkiye

teftiş

son dakika

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Sağlık bakanlığı kapsamlı bir teftiş başlattı.Sağlık Bakanlığı'ndan teftiş: Hangi birimlerde olacak?Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla, kamu hastanelerinde kapsamlı teftişler başlatıldı. Teftişler, acil sağlık hizmetleri, poliklinik hizmetleri, hasta hakları, ameliyathane, yoğun bakım ve merkezi sterilizasyon hizmetleri gibi kritik ve yüksek risk taşıyan alanlarda yoğunlaşacak" denildi.20 farklı branşta komisyon oluşturulacakBakanlık açıklamasında ayrıca "Yenidoğan Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu'ndan sonra, 20 farklı branşta da Bilimsel Komisyonlar oluşturularak, sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracak klinik rehberler ve denetim kılavuzları belirlenecek." ifadelerine yer verildi.

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