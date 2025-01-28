https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/tmo-stokta-olan-kabuklu-findiklari-satis-aciyor-2022-2023-ve-2024-mahsulleri-icin-fiyat-aciklandi-1093145066.html
TMO stokta olan kabuklu fındıkları satış açıyor: 2022, 2023 ve 2024 mahsülleri için fiyat açıklandı
TMO stokta olan kabuklu fındıkları satış açıyor: 2022, 2023 ve 2024 mahsülleri için fiyat açıklandı
Sputnik Türkiye
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), stoklarında bulunan kabuklu fındık satışı başlatıyor. Yarından itibaren geçerli olacak kilogram fiyatları da TMO tarafından... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T22:22+0300
2025-01-28T22:22+0300
2025-01-28T22:23+0300
ekonomi
trabzon
toprak mahsulleri ofisi (tmo)
ordu
samsun
fındık
fındık krizi
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Toprak Mahsulleri Ofisi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda kabuklu fındıkların ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlamasını temin için 29 Ocak'tan itibaren satışa açılmasına karar verildiği bildirildi.Açıklamada şunlar ifade edildi:Açıklamaya göre fındık için numune talep edilmesi durumunda KDV dahil kilogramı 350 lira fiyattan en az 5 kilogram olacak şekilde karşılanacak. Satışlar, Trabzon, Ordu, Samsun ve Sakarya TMO başmüdürlüklerince yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/tokiden-20-ilde-63-arsa-satisi-odeme-plani-ve-detaylar-belli-oldu-1093136313.html
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trabzon, toprak mahsulleri ofisi (tmo), ordu, samsun, fındık, fındık krizi
trabzon, toprak mahsulleri ofisi (tmo), ordu, samsun, fındık, fındık krizi
TMO stokta olan kabuklu fındıkları satış açıyor: 2022, 2023 ve 2024 mahsülleri için fiyat açıklandı
22:22 28.01.2025 (güncellendi: 22:23 28.01.2025)
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), stoklarında bulunan kabuklu fındık satışı başlatıyor. Yarından itibaren geçerli olacak kilogram fiyatları da TMO tarafından açıklandı.
Toprak Mahsulleri Ofisi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda kabuklu fındıkların ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlamasını temin için 29 Ocak'tan itibaren satışa açılmasına karar verildiği bildirildi.
Açıklamada şunlar ifade edildi:
"2024 mahsulü için kilogram başına 145 lira, 2023 mahsulü için 135,00 lira ve 2022 mahsulü için ise 125 lira fiyatlarla kişi ve kuruluş ayrımı olmaksızın peşin bedel mukabili serbest olarak satışa açılmıştır. İstekliler ilgili Başmüdürlüğe müracaatta bulunarak almak istediği ürün bedelini banka hesabına nakit ya da kredi kartıyla ödeme yaptıktan sonra teslimatlara hemen başlanacak. Aynı depo için birden fazla isteklinin müracaat etmesi halinde parasını yatıran ve aracını gönderenden başlanarak sıra ile teslimat yapılacak."
Açıklamaya göre fındık için numune talep edilmesi durumunda KDV dahil kilogramı 350 lira fiyattan en az 5 kilogram olacak şekilde karşılanacak.
Satışlar, Trabzon, Ordu, Samsun ve Sakarya TMO başmüdürlüklerince yapılacak.