https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/tmo-stokta-olan-kabuklu-findiklari-satis-aciyor-2022-2023-ve-2024-mahsulleri-icin-fiyat-aciklandi-1093145066.html

TMO stokta olan kabuklu fındıkları satış açıyor: 2022, 2023 ve 2024 mahsülleri için fiyat açıklandı

TMO stokta olan kabuklu fındıkları satış açıyor: 2022, 2023 ve 2024 mahsülleri için fiyat açıklandı

Sputnik Türkiye

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), stoklarında bulunan kabuklu fındık satışı başlatıyor. Yarından itibaren geçerli olacak kilogram fiyatları da TMO tarafından... 28.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-28T22:22+0300

2025-01-28T22:22+0300

2025-01-28T22:23+0300

ekonomi

trabzon

toprak mahsulleri ofisi (tmo)

ordu

samsun

fındık

fındık krizi

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Toprak Mahsulleri Ofisi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda kabuklu fındıkların ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlamasını temin için 29 Ocak'tan itibaren satışa açılmasına karar verildiği bildirildi.Açıklamada şunlar ifade edildi:Açıklamaya göre fındık için numune talep edilmesi durumunda KDV dahil kilogramı 350 lira fiyattan en az 5 kilogram olacak şekilde karşılanacak. Satışlar, Trabzon, Ordu, Samsun ve Sakarya TMO başmüdürlüklerince yapılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/tokiden-20-ilde-63-arsa-satisi-odeme-plani-ve-detaylar-belli-oldu-1093136313.html

trabzon

ordu

samsun

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trabzon, toprak mahsulleri ofisi (tmo), ordu, samsun, fındık, fındık krizi