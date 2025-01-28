https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/tokiden-20-ilde-63-arsa-satisi-odeme-plani-ve-detaylar-belli-oldu-1093136313.html

TOKİ’den 20 ilde 63 arsa satışı: Ödeme planı ve detaylar belli oldu

TOKİ’den 20 ilde 63 arsa satışı: Ödeme planı ve detaylar belli oldu

Sputnik Türkiye

TOKİ, 20 farklı ilde toplam 63 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. 5 Şubat 2025’te düzenlenecek müzayedeye, Ankara ve İstanbul’daki fiziki... 28.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-28T16:39+0300

2025-01-28T16:39+0300

2025-01-28T16:39+0300

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arsa

satış

il

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TOKİ, arsa satışı için 5 Şubat 2025 tarihinde saat 10.30’da müzayede düzenleyecek. Satış, İstanbul’da TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu’nda ve Ankara’da İlkbank Macunköy Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.Müzayedeye katılamayanlar için çevrim içi teklif verme imkânı da sunulacak. TOKİ’nin resmi web sitesi üzerinden yapılacak çevrim içi tekliflerle daha fazla katılımcının erişimi sağlanacak.Ödeme planı: Yüzde 25 peşinat, 24 ay vadeArsa alıcıları için uygun ödeme planları oluşturuldu. Alıcılar, satın alacakları arsanın toplam bedelinin yüzde 25’ini peşin olarak ödedikten sonra, kalan tutarı 24 ay vadeyle ödeyebilecek. Bu kolay ödeme seçenekleri, yatırımcılar için cazip fırsatlar sunuyor.Arsalar hangi i̇llerde bulunuyor?Satışa çıkarılan 63 arsa, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yer alıyor. İşte arsaların bulunduğu iller:Müzayedeye katılmak isteyenler, TOKİ’nin belirlediği fiziki adreslerde bulunabilir ya da çevrim içi teklif verme sistemi üzerinden katılım sağlayabilir. Çevrim içi teklif için TOKİ’nin resmi web sitesine kayıt olunması ve gerekli adımların takip edilmesi gerekiyor.

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Sputnik Türkiye

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