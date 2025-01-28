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TOKİ’den 20 ilde 63 arsa satışı: Ödeme planı ve detaylar belli oldu
TOKİ’den 20 ilde 63 arsa satışı: Ödeme planı ve detaylar belli oldu
Sputnik Türkiye
TOKİ, 20 farklı ilde toplam 63 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. 5 Şubat 2025’te düzenlenecek müzayedeye, Ankara ve İstanbul’daki fiziki... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T16:39+0300
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TOKİ, arsa satışı için 5 Şubat 2025 tarihinde saat 10.30’da müzayede düzenleyecek. Satış, İstanbul’da TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu’nda ve Ankara’da İlkbank Macunköy Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.Müzayedeye katılamayanlar için çevrim içi teklif verme imkânı da sunulacak. TOKİ’nin resmi web sitesi üzerinden yapılacak çevrim içi tekliflerle daha fazla katılımcının erişimi sağlanacak.Ödeme planı: Yüzde 25 peşinat, 24 ay vadeArsa alıcıları için uygun ödeme planları oluşturuldu. Alıcılar, satın alacakları arsanın toplam bedelinin yüzde 25’ini peşin olarak ödedikten sonra, kalan tutarı 24 ay vadeyle ödeyebilecek. Bu kolay ödeme seçenekleri, yatırımcılar için cazip fırsatlar sunuyor.Arsalar hangi i̇llerde bulunuyor?Satışa çıkarılan 63 arsa, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yer alıyor. İşte arsaların bulunduğu iller:Müzayedeye katılmak isteyenler, TOKİ’nin belirlediği fiziki adreslerde bulunabilir ya da çevrim içi teklif verme sistemi üzerinden katılım sağlayabilir. Çevrim içi teklif için TOKİ’nin resmi web sitesine kayıt olunması ve gerekli adımların takip edilmesi gerekiyor.
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TOKİ’den 20 ilde 63 arsa satışı: Ödeme planı ve detaylar belli oldu

16:39 28.01.2025
© AATOKİ arsa satışı
TOKİ arsa satışı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
© AA
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TOKİ, 20 farklı ilde toplam 63 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. 5 Şubat 2025’te düzenlenecek müzayedeye, Ankara ve İstanbul’daki fiziki katılımların yanı sıra çevrim içi teklif verme imkânı da sağlanacak. Peki, TOKİ arsa satışı nerede? 63 arsa satışı ne zaman, ödeme planı nasıl?
TOKİ, arsa satışı için 5 Şubat 2025 tarihinde saat 10.30’da müzayede düzenleyecek. Satış, İstanbul’da TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu’nda ve Ankara’da İlkbank Macunköy Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.
Müzayedeye katılamayanlar için çevrim içi teklif verme imkânı da sunulacak. TOKİ’nin resmi web sitesi üzerinden yapılacak çevrim içi tekliflerle daha fazla katılımcının erişimi sağlanacak.

Ödeme planı: Yüzde 25 peşinat, 24 ay vade

Arsa alıcıları için uygun ödeme planları oluşturuldu. Alıcılar, satın alacakları arsanın toplam bedelinin yüzde 25’ini peşin olarak ödedikten sonra, kalan tutarı 24 ay vadeyle ödeyebilecek. Bu kolay ödeme seçenekleri, yatırımcılar için cazip fırsatlar sunuyor.

Arsalar hangi i̇llerde bulunuyor?

Satışa çıkarılan 63 arsa, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yer alıyor. İşte arsaların bulunduğu iller:
Afyonkarahisar
Aksaray
Ankara
Balıkesir
Denizli
Elazığ
Gaziantep
İstanbul
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kütahya
Mersin
Niğde
Samsun
Tekirdağ
Tokat
Uşak
Van
Müzayedeye katılmak isteyenler, TOKİ’nin belirlediği fiziki adreslerde bulunabilir ya da çevrim içi teklif verme sistemi üzerinden katılım sağlayabilir. Çevrim içi teklif için TOKİ’nin resmi web sitesine kayıt olunması ve gerekli adımların takip edilmesi gerekiyor.
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