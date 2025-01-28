https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/survivorda-ilk-diskalifiye-acun-ilicali-sebebiyle-birlikte-acikladi-1093119247.html
Survivor'da ilk diskalifiye: Acun Ilıcalı sebebiyle birlikte açıkladı
Survivor'da ilk diskalifiye: Acun Ilıcalı sebebiyle birlikte açıkladı
Sputnik Türkiye
Survivor 2025'in ilk diskalifiye durumu bir sakatlık nedeniyle gerçekleşti. Gönüllüler takımında yer alan yarışmacı, geçirdiği sakatlığın ileri boyutlu olması... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T09:44+0300
2025-01-28T09:44+0300
2025-01-28T09:44+0300
yaşam
acun ılıcalı
survivor
diskalifiye
yarışma
yarışma programı
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Survivor 2025 güce dayalı bir sezon olduğu için yarışmacıların tüm güçlerini kullandığı yarışmada haliyle sakatlıklar kaçınılmaz oluyor.Gönüllüler takımında sakatlıkGönüllüler takımında yer alan Melih de sakatlanıp tedavi gören yarışmacılar arasında yer alırken Ilıcalı, son konseyde Melih'in durumunun beklenenden kötü olduğunu söyledi.Survivor'da kim diskalifiye oldu?Doktor incelemesi sonrasında Melih Altın'ın sakatlık durumunun Survivor'a devam etmesine imkan vermediğini belirten Acun Ilıcalı, Melih'in diskalifiye olduğunu açıkladı.Acun Ilıcalı: Erken oldu
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/survivorda-olay-gerginlik-ilk-duello-adayi-belli-oldu-agza-alinmayacak-sozler-soyledi-1093070910.html
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Survivor'da ilk diskalifiye: Acun Ilıcalı sebebiyle birlikte açıkladı
Survivor 2025'in ilk diskalifiye durumu bir sakatlık nedeniyle gerçekleşti. Gönüllüler takımında yer alan yarışmacı, geçirdiği sakatlığın ileri boyutlu olması nedeniyle yarışmadan çekilmek durumunda kaldı. Söz konusu durumu Acun Ilıcalı, konseyde açıkladı.
Survivor 2025 güce dayalı bir sezon olduğu için yarışmacıların tüm güçlerini kullandığı yarışmada haliyle sakatlıklar kaçınılmaz oluyor.
Gönüllüler takımında sakatlık
Gönüllüler takımında yer alan Melih de sakatlanıp tedavi gören yarışmacılar arasında yer alırken Ilıcalı, son konseyde Melih'in durumunun beklenenden kötü olduğunu söyledi.
Survivor'da kim diskalifiye oldu?
Doktor incelemesi sonrasında Melih Altın'ın sakatlık durumunun Survivor'a devam etmesine imkan vermediğini belirten Acun Ilıcalı, Melih'in diskalifiye olduğunu açıkladı.
''Doktorumuzun yaptığı inceleme sonucunda, Melih'in sakatlığının tahminimizden de yüksek boyutta olduğu ve şu andaki sakatlık durumunun Survivor'a devam etmesine imkan vermediğini öğrendik."
"Survivor'da biliyorsunuz sakatlık en büyük belalardan biri. Maalesef Melih Survivor'a veda etti. Yarın veda içim kampa gelecek. Sizinle vedalaşacak. Erken bir veda oldu. Ama biliyorsunuz bu tip vedalar maalesef olabilir. Her sene de oluyor zaten. Kendisine teşekkür ediyoruz.''