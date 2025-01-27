https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/survivorda-olay-gerginlik-ilk-duello-adayi-belli-oldu-agza-alinmayacak-sozler-soyledi-1093070910.html

Survivor’da olay gerginlik: İlk düello adayı belli oldu, 'ağza alınmayacak sözler söyledi'

Survivor’da olay gerginlik: İlk düello adayı belli oldu, 'ağza alınmayacak sözler söyledi'

Sputnik Türkiye

Survivor'da Mavi Takım ve Kırmızı Takım arasındaki nefes kesen mücadelede kazanan Gönüllüler Takımı oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı Takım'da... 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T05:24+0300

2025-01-27T05:24+0300

2025-01-27T05:24+0300

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Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu, Mavi Takım ile Kırmızı Takım arasında kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Son ana kadar devam eden oyun, Gönüllüler Takımı’nın 12-10’luk galibiyetiyle sonuçlandı. Dokunulmazlığı kazanmanın sevincini yaşayan Mavi Takım, oyun sonrası büyük bir coşku yaşadı.İsmail ve Ayşe arasında gerginlik çıktıDokunulmazlık oyununda tansiyon bir an olsun düşmedi. Oyun sırasında Kırmızı Takım’dan İsmail, bağrışmalara tepki göstererek Mavi Takım’dan Ayşe’ye sert ifadeler kullandı. İsmail, “Anlamıyorlar, anlatılamayan kişiye ne söyleyeyim, uğraşamam” diyerek tepkisini dile getirirken, Ayşe’nin karşılık vermesiyle gerginlik daha da büyüdü. İsmail’in Ayşe’ye söylediği sözler, takım arkadaşlarının bile tepkisini çekti. Oyun sonrası İsmail, takım arkadaşları tarafından sakinleştirildi.Konseyde Adilhan i̇lk düello adayı olduDokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı Takım, ada konseyinde düello adayı belirlemek için oylamaya gitti. Adilhan, 6 oy alarak takım tarafından haftanın ilk düello adayı seçildi. Kısa bir konuşma yapan Adilhan, kararı olgunlukla karşıladı ve şu ifadeleri kullandı:“Takımımın beni geliştirmek istediğini düşünüyorum. Bu düello benim için kendimi daha güçlü bir şekilde ifade edeceğim bir fırsat. Elimden gelenin en iyisini yapacağım ve yüzde yüzümü ortaya koyacağım. Takımımın kararına saygı duyuyorum.”Sert sözler ve çekişmeli konsey gündem yarattıOyunlardaki sert rekabet ve ada konseyinde yaşananlar, Survivor’da haftanın ilk gününe damga vurdu. İsmail ve Ayşe arasındaki gerginlik sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Adilhan’ın düello adaylığı Survivor izleyicilerinin dikkatini çekti. Bu hafta gerçekleşecek düello ve sonrasındaki gelişmeler şimdiden merak konusu.

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