https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/gazeteci-baris-pehlivan-ile-halk-tv-sunucusu-ve-yetkilileri-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1093111316.html
Gazeteci Barış Pehlivan ile Halk TV sunucusu ve yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı
Gazeteci Barış Pehlivan ile Halk TV sunucusu ve yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV'nin sunucusu ve yetkilileri ile gazeteci Barış Pehlivan hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın 'Bilirkişiyi... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T23:00+0300
2025-01-27T23:00+0300
2025-01-27T23:08+0300
türkiye
barış pehlivan
halk partisi
istanbul cumhuriyet başsavcılığı
cumhuriyet başsavcılığı
soruşturma
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bugün Halk TV yayınında, 'bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp yayınladığının ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiğinin tespit edilmesi üzerine' harekete geçildiğini açıkladı.Başsavcılıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada söz konusu eylemlere iştirak eden Barış Pehlivan ile Halk TV'nin ilgili sunucusu ve yetkilileri hakkında 'bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' ve 'kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması' suçlarından soruşturma başlattı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında resen soruşturma başlatılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/ibb-baskani-imamoglu-hakkinda-basin-toplantisindaki-konusmasi-nedeniyle-sorusturma-1093083466.html
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barış pehlivan, halk partisi, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, cumhuriyet başsavcılığı, soruşturma
barış pehlivan, halk partisi, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, cumhuriyet başsavcılığı, soruşturma
Gazeteci Barış Pehlivan ile Halk TV sunucusu ve yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı
23:00 27.01.2025 (güncellendi: 23:08 27.01.2025)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV'nin sunucusu ve yetkilileri ile gazeteci Barış Pehlivan hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın 'Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' ve 'kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması' suçlarından başlatıldığı açıklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bugün Halk TV yayınında, 'bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp yayınladığının ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiğinin tespit edilmesi üzerine' harekete geçildiğini açıkladı.
Başsavcılıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada söz konusu eylemlere iştirak eden Barış Pehlivan ile Halk TV'nin ilgili sunucusu ve yetkilileri hakkında 'bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' ve 'kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması' suçlarından soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında resen soruşturma başlatılmıştı.