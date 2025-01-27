https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/gazeteci-baris-pehlivan-ile-halk-tv-sunucusu-ve-yetkilileri-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1093111316.html

Gazeteci Barış Pehlivan ile Halk TV sunucusu ve yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı

Gazeteci Barış Pehlivan ile Halk TV sunucusu ve yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV'nin sunucusu ve yetkilileri ile gazeteci Barış Pehlivan hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın 'Bilirkişiyi... 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T23:00+0300

2025-01-27T23:00+0300

2025-01-27T23:08+0300

türkiye

barış pehlivan

halk partisi

istanbul cumhuriyet başsavcılığı

cumhuriyet başsavcılığı

soruşturma

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bugün Halk TV yayınında, 'bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp yayınladığının ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiğinin tespit edilmesi üzerine' harekete geçildiğini açıkladı.Başsavcılıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada söz konusu eylemlere iştirak eden Barış Pehlivan ile Halk TV'nin ilgili sunucusu ve yetkilileri hakkında 'bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' ve 'kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması' suçlarından soruşturma başlattı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında resen soruşturma başlatılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/ibb-baskani-imamoglu-hakkinda-basin-toplantisindaki-konusmasi-nedeniyle-sorusturma-1093083466.html

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barış pehlivan, halk partisi, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, cumhuriyet başsavcılığı, soruşturma