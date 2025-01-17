https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/sirbistanda-ogrenci-protestolari-suruyor-muhalefet-ulke-icinde-genel-grev-cagrisi-yapti--1092776817.html
Sırbistan'da öğrenci protestoları sürüyor: Muhalefet ülke içinde genel grev çağrısı yaptı
Sırbistan'da öğrenci protestoları sürüyor: Muhalefet ülke içinde genel grev çağrısı yaptı
Sputnik Türkiye
Sırbistan'ın Novi Sad kentinde tren istasyonunun çökmesi nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetmiş, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Olayın açığa... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T11:11+0300
2025-01-17T11:11+0300
2025-01-17T11:13+0300
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Sırbistan’da Novi Sad kentinde yaşanan trajik bir olay, ülke genelinde büyük çaplı protestoların fitilini ateşledi. Novi Sad’da bir tren istasyonunda beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybetmesi ve çok sayıda kişinin yaralanması, hükümete yönelik portestoların başlamasına sebep oldu. Olayın ardından, 'sorumluların hesap vermediği ve yolsuzluk iddialarının üzerinin örtüldüğü' yönündeki suçlamalar nedeniyle öğrenciler sokaklara döküldü. Protestocular ne talep ediyor?Öğrenciler, bu trajik olayın ardından başta sorumluların yargılanması olmak üzere bir dizi talepte bulunuyor. Protestocular, Novi Sad’daki çökme olayından sorumlu kişilerin ve yolsuzluğa göz yumanların tutuklanmasını, protestolar sırasında göstericilere saldıranların cezalandırılmasını ve bu kişileri serbest bırakan savcı ve hâkimlerin görevden alınmasını istiyor. Ayrıca, son yıllarda gerçekleştirilen büyük inşaat projelerinin durdurulması ve tamamlanan yapıların teknik denetime tabi tutulması talepler arasında yer alıyor. Çevre konusunda da talepleri bulunan öğrenciler, Jadar projesi ve diğer madencilik projelerinin iptal edilmesini, özellikle lityum madenciliğinin tamamen yasaklanmasını ve çevreye zarar veren faaliyetlerin sıkı denetim altına alınmasını talep ediyor. Eğitim bütçesinin artırılması, öğrencilere daha fazla burslu kontenjan sağlanması, asgari ücretin yükseltilmesi, tarım ürünlerinin devlet tarafından alım garantisiyle desteklenmesi, devletin yeni borç anlaşmalarından kaçınması ve savaş bölgelerine silah ihracatının durdurulması da öğrencilerin dile getirdiği önemli talepler arasında bulunuyor.Cumhurbaşkanı olayla ilgili gizli belgeleri paylaşmıştıCumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, gelen tepkiler üzerine tren istasyonunun inşaatıyla ilgili gizli belgelerin bir kısmını kamuoyuyla paylaşsa da öğrenciler açıklanan belgelerin eksik ve yetersiz olduğunu savunuyor.
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sırbistan, aleksandar vucic, novi sad , ölüm, toplu ölüm, bakan, balkan, eğitim, öğrenci, protesto, protesto gösterisi
sırbistan, aleksandar vucic, novi sad , ölüm, toplu ölüm, bakan, balkan, eğitim, öğrenci, protesto, protesto gösterisi
Sırbistan'da öğrenci protestoları sürüyor: Muhalefet ülke içinde genel grev çağrısı yaptı
11:11 17.01.2025 (güncellendi: 11:13 17.01.2025)
Sırbistan'ın Novi Sad kentinde tren istasyonunun çökmesi nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetmiş, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Olayın açığa çıkarılmasına yönelik öğrenci protestoları devam ederken, muhalefet 24 Ocak'ta genel grev çağrısı yaptı.
Sırbistan’da Novi Sad kentinde yaşanan trajik bir olay, ülke genelinde büyük çaplı protestoların fitilini ateşledi. Novi Sad’da bir tren istasyonunda beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybetmesi ve çok sayıda kişinin yaralanması, hükümete yönelik portestoların başlamasına sebep oldu. Olayın ardından, 'sorumluların hesap vermediği ve yolsuzluk iddialarının üzerinin örtüldüğü' yönündeki suçlamalar nedeniyle öğrenciler sokaklara döküldü.
Protestocular ne talep ediyor?
Öğrenciler, bu trajik olayın ardından başta sorumluların yargılanması olmak üzere bir dizi talepte bulunuyor. Protestocular, Novi Sad’daki çökme olayından sorumlu kişilerin ve yolsuzluğa göz yumanların tutuklanmasını, protestolar sırasında göstericilere saldıranların cezalandırılmasını ve bu kişileri serbest bırakan savcı ve hâkimlerin görevden alınmasını istiyor. Ayrıca, son yıllarda gerçekleştirilen büyük inşaat projelerinin durdurulması ve tamamlanan yapıların teknik denetime tabi tutulması talepler arasında yer alıyor.
Çevre konusunda da talepleri bulunan öğrenciler, Jadar projesi ve diğer madencilik projelerinin iptal edilmesini, özellikle lityum madenciliğinin tamamen yasaklanmasını ve çevreye zarar veren faaliyetlerin sıkı denetim altına alınmasını talep ediyor.
Eğitim bütçesinin artırılması, öğrencilere daha fazla burslu kontenjan sağlanması, asgari ücretin yükseltilmesi, tarım ürünlerinin devlet tarafından alım garantisiyle desteklenmesi, devletin yeni borç anlaşmalarından kaçınması ve savaş bölgelerine silah ihracatının durdurulması da öğrencilerin dile getirdiği önemli talepler arasında bulunuyor.
Cumhurbaşkanı olayla ilgili gizli belgeleri paylaşmıştı
Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, gelen tepkiler üzerine tren istasyonunun inşaatıyla ilgili gizli belgelerin bir kısmını kamuoyuyla paylaşsa da öğrenciler açıklanan belgelerin eksik ve yetersiz olduğunu savunuyor.