https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/gazeteci-baris-pehlivan-gozaltina-alindi-1093141789.html
Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı
Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Barış Pehlivan, yayına çıkmak üzere geldiği Halk TV’de polis tarafından gözaltına alındı. Pehlivan'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adını açıkladığı... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T18:15+0300
2025-01-28T18:15+0300
2025-01-28T18:37+0300
türkiye
barış pehlivan
halk tv
haberler
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
istanbul
ekrem imamoğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102562/58/1025625890_0:15:1025:591_1920x0_80_0_0_ceaed10b06adde13c5bdb3676f7ead9e.jpg
Gazeteci ve yazar Barış Pehlivan, bugün program için geldiği Halk TV binasının bahçesinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adını açıkladığı bilirkişiyle yaptığı görüşmeyi yayınlaması üzerine gözaltına alınan Gazeteci Barış Pehlivan hakkında açılan soruşturmanın devam ettiği açıklandı.Barış Pehlivan kimdir?10 Temmuz 1983'te İstanbul'da doğan Barış Pehlivan, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu. Türkiye siyasetini konu alan araştırma haberleri ve kitaplarıyla tanındı. Gazetecilik kariyeri boyunca çeşitli dergi ve gazetelerde çalışan Pehlivan, mesleki faaliyetleri nedeniyle çeşitli davalar nedeniyle 2011, 2020 ve 2023 yıllarında cezaevine girdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/gazeteci-baris-pehlivan-ile-halk-tv-sunucusu-ve-yetkilileri-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1093111316.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102562/58/1025625890_108:0:915:605_1920x0_80_0_0_65b5edea2ba765177fef16ed701d4f38.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
barış pehlivan, barış pehlivan tutuklandı, barış pehlivan kimdir
barış pehlivan, barış pehlivan tutuklandı, barış pehlivan kimdir
Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı
18:15 28.01.2025 (güncellendi: 18:37 28.01.2025)
Gazeteci Barış Pehlivan, yayına çıkmak üzere geldiği Halk TV’de polis tarafından gözaltına alındı. Pehlivan'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adını açıkladığı bilirkişiyle yaptığı görüşmeyi yayınlaması üzerine emniyete götürüldüğü açıklandı.
Gazeteci ve yazar Barış Pehlivan, bugün program için geldiği Halk TV binasının bahçesinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adını açıkladığı bilirkişiyle yaptığı görüşmeyi yayınlaması üzerine gözaltına alınan Gazeteci Barış Pehlivan hakkında açılan soruşturmanın devam ettiği açıklandı.
10 Temmuz 1983'te İstanbul'da doğan Barış Pehlivan, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu. Türkiye siyasetini konu alan araştırma haberleri ve kitaplarıyla tanındı. Gazetecilik kariyeri boyunca çeşitli dergi ve gazetelerde çalışan Pehlivan, mesleki faaliyetleri nedeniyle çeşitli davalar nedeniyle 2011, 2020 ve 2023 yıllarında cezaevine girdi.