https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/gazeteci-baris-pehlivan-gozaltina-alindi-1093141789.html

Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı

Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Gazeteci Barış Pehlivan, yayına çıkmak üzere geldiği Halk TV’de polis tarafından gözaltına alındı. Pehlivan'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adını açıkladığı... 28.01.2025, Sputnik Türkiye

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2025-01-28T18:15+0300

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türkiye

barış pehlivan

halk tv

haberler

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

istanbul

ekrem imamoğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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Gazeteci ve yazar Barış Pehlivan, bugün program için geldiği Halk TV binasının bahçesinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adını açıkladığı bilirkişiyle yaptığı görüşmeyi yayınlaması üzerine gözaltına alınan Gazeteci Barış Pehlivan hakkında açılan soruşturmanın devam ettiği açıklandı.Barış Pehlivan kimdir?10 Temmuz 1983'te İstanbul'da doğan Barış Pehlivan, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu. Türkiye siyasetini konu alan araştırma haberleri ve kitaplarıyla tanındı. Gazetecilik kariyeri boyunca çeşitli dergi ve gazetelerde çalışan Pehlivan, mesleki faaliyetleri nedeniyle çeşitli davalar nedeniyle 2011, 2020 ve 2023 yıllarında cezaevine girdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/gazeteci-baris-pehlivan-ile-halk-tv-sunucusu-ve-yetkilileri-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1093111316.html

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