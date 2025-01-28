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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/serbest-kalan-filistinli-tutuklular-israilin-cezaevlerindeki-kosullari-anlatti-1093137274.html
Serbest kalan Filistinli tutuklular İsrail’in cezaevlerindeki koşulları anlattı
Serbest kalan Filistinli tutuklular İsrail’in cezaevlerindeki koşulları anlattı
Sputnik Türkiye
İsrail ve Hamas, ikinci esir takasını gerçekleştirdi. İkinci takas kapsamında çoğu müebbet hapse mahkum edilmiş 200 Filistinli, İsrail hapishanelerinden... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
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israil- filistin çatışması
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Sputnik bu kişilerden bazılarıyla görüştü, serbest kalan Filistinliler İsrail’deki cezaevlerinde edindikleri deneyimleri anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/filistinliler-gazze-seridinin-kuzeyine-geri-donuyor-col-bile-geri-verseler-onu-yeniden-insa-1092966936.html
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Serbest kalan Filistinli tutuklular İsrail’in cezaevlerindeki koşulları anlattı
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video, israil-filistin, israil, filistinli, filistin, gazze şeridi, gazze, hamas, ortadoğu
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Serbest kalan Filistinli tutuklular İsrail’in cezaevlerindeki koşulları anlattı

18:21 28.01.2025
© SputnikSerbest kalan Filistinli tutuklular İsrail’in cezaevlerindeki koşulları anlattı
Serbest kalan Filistinli tutuklular İsrail’in cezaevlerindeki koşulları anlattı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
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İsrail ve Hamas, ikinci esir takasını gerçekleştirdi. İkinci takas kapsamında çoğu müebbet hapse mahkum edilmiş 200 Filistinli, İsrail hapishanelerinden serbest bırakıldı.
Sputnik bu kişilerden bazılarıyla görüştü, serbest kalan Filistinliler İsrail’deki cezaevlerinde edindikleri deneyimleri anlattı.
© Sputnik
Filistinliler Gazze Şeridi’nin kuzeyine geri dönüyor: Çöl bile geri verseler onu yeniden inşa edeceğiz - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
İsrail- Filistin çatışması
Filistinliler Gazze Şeridi’nin kuzeyine geri dönüyor: Çöl bile geri verseler onu yeniden inşa edeceğiz
23 Ocak, 17:42
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