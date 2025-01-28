https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/serbest-kalan-filistinli-tutuklular-israilin-cezaevlerindeki-kosullari-anlatti-1093137274.html
Serbest kalan Filistinli tutuklular İsrail’in cezaevlerindeki koşulları anlattı
Serbest kalan Filistinli tutuklular İsrail’in cezaevlerindeki koşulları anlattı
Sputnik Türkiye
İsrail ve Hamas, ikinci esir takasını gerçekleştirdi. İkinci takas kapsamında çoğu müebbet hapse mahkum edilmiş 200 Filistinli, İsrail hapishanelerinden... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T18:21+0300
2025-01-28T18:21+0300
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israil- filistin çatışması
video
israil-filistin
israil
filistinli
filistin
gazze şeridi
gazze
hamas
ortadoğu
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Sputnik bu kişilerden bazılarıyla görüştü, serbest kalan Filistinliler İsrail’deki cezaevlerinde edindikleri deneyimleri anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/filistinliler-gazze-seridinin-kuzeyine-geri-donuyor-col-bile-geri-verseler-onu-yeniden-insa-1092966936.html
israil
filistin
gazze şeridi
gazze
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Serbest kalan Filistinli tutuklular İsrail’in cezaevlerindeki koşulları anlattı
Sputnik Türkiye
Serbest kalan Filistinli tutuklular İsrail’in cezaevlerindeki koşulları anlattı
2025-01-28T18:21+0300
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Sputnik Türkiye
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video, israil-filistin, israil, filistinli, filistin, gazze şeridi, gazze, hamas, ortadoğu
video, israil-filistin, israil, filistinli, filistin, gazze şeridi, gazze, hamas, ortadoğu
Serbest kalan Filistinli tutuklular İsrail’in cezaevlerindeki koşulları anlattı
İsrail ve Hamas, ikinci esir takasını gerçekleştirdi. İkinci takas kapsamında çoğu müebbet hapse mahkum edilmiş 200 Filistinli, İsrail hapishanelerinden serbest bırakıldı.
Sputnik bu kişilerden bazılarıyla görüştü, serbest kalan Filistinliler İsrail’deki cezaevlerinde edindikleri deneyimleri anlattı.