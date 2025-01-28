https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/senator-sanderstan-la-yanginlari-sonrasi-uyari-abd-buyuk-bir-konut-kriziyle-karsi-karsiya-1093123530.html
Senatör Sanders'tan LA yangınları sonrası uyarı: ABD büyük bir konut kriziyle karşı karşıya
Senatör Sanders'tan LA yangınları sonrası uyarı: ABD büyük bir konut kriziyle karşı karşıya
Sputnik Türkiye
ABD Senatörü Bernie Sanders, ABD'deki konut krizine dikkat çekerek Los Angeles yangınlarında evini kaybedenlerin yüzde 300 oranındaki 'yüksek kiralarla' baş... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T13:11+0300
2025-01-28T13:11+0300
2025-01-28T13:13+0300
dünya
bernie sanders
los angeles
beverly hills
palisades
orman yangını
konut krizi
sigorta
yangın
kira
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Los Angeles ve çevresindeki bölgelerdeki orman yangınları, özellikle evlerini kaybeden ve sigortası eksik veya sigortasız olan birçok sakin üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurdu. Kentin lüks semtlerinden Beverly Hills ile popüler kıyı yerleşim alanı Malibu arasında kalan Palisades yerleşim bölgesine sıçrayan alevler binlerce kişiyi evsiz bıraktı. Birçok film yıldızı ve ünlünün yaşadığı bölgede konut fiyatları, bölgenin kültürel ve sosyo-ekonomik yapısından dolayı yangın öncesi tavan yapmış, şişerek balon haline gelen bölgede konut fiyatları üst sınırlara dayanmıştı. Önce sigorta şirketleri bölgeden çekildiEvi ve değerli eşyaları kaybetmek herkes için yürek parçalayıcı bir durum ancak yılların birikimi evini karşılayacak bir sigorta olmadığında bu bir felaket. Evleri yanan sakinlerin birçoğunun konut sigortası bulunmuyor çünkü yüksek risk ve maliyetler sebebiyle ABD sigorta şirketlerinin çoğu yangın mevsimi öncesi pazardan çekilmiş.Son bilgilere göre 10 binden fazla yapının yok olduğu Pacific Palisades, Altadena ve yangına eğilimli diğer bölgelerde, yıllık maliyeti 5 bin dolar civarında olan bir ev sigortası 20 bin dolara kadar yükseldiği ifade ediliyor. Geçmişte birikimleriyle ev almış orta halli bazı ev sahiplerinin bu miktarı karşılayamadığı halihazırda ABD basınına yansıdı. Los Angeles sigorta şirketlerinden sigorta alamayan veya karşılayamayanlar, evin terasına sarkan ağacı söktürüp başka bir yere taşıma gibi çeşitli sebeplerden dolayı yangın riskini azaltamayarak pazarda teminat elde edemeyenlere son çare sigorta sağlayan CA FAIR Plan adlı sigortaya da başvuramamış. ABD basınına konuşan bir ev sahibi, CA FAIR Plan'a başvurduğunu ancak sigorta için evde yapılması gereken değişiklikler sigorta maliyetinin üç katına çıktığı için evini sigortalamadığını belirtiyor. Eyaletin en büyük konut sigorta şirketi, Mart ayında 30 bin ev sahibi ve kat mülkiyeti poliçesini süreleri dolduğunda yenilemeyeceğini açıklamıştı. Neden olarak da yüksek enflasyon, felaket riski, reasürans maliyetleri ve onlarca yıllık sigorta kurallarının kendilerini sınırlandırılması gösterildi.Bir başka sigorta şirketi ise 2021 yılında orman yangını riski daha yüksek olan pahalı evler için yeni poliçe yazmayı durdurdu. Bir başkası 2022'de yeni poliçe yazmayı durdurdu ve bir diğeri ise geçen yıl eyaletten çekildi. Kaliforniya Sigorta Departmanı'na göre, orman yangınlarına eğilimli bölgelerdeki ev sahiplerinin önemli bir kısmı yeterli sigorta kapsamına sahip değil veya poliçeleri yeniden inşa etmenin artan maliyetlerini hesaba katmıyor.Evini sigortalayanlar bu sefer düşük tazminatla karşı karşıyaKendine bir ev sigortası bulan bir başka ev sahibi ise yangında kül olan apartman dairesinin 1 milyon dolara satıldığını ancak sigortadan daire başına 550 bin dolar ödeneceğini belirtti. Balon emlak piyasası sebebiyle eve veya apartman dairelerine yüksek fiyat ödeyenler, şimdi ödedikleri paranın ancak yarısını sigorta tazminatı olarak alabiliyor.Senatör Sanders: Kiralar yasa dışı bir şekilde yüzde 300 arttıYangında evini kaybedenlerin geçici olarak kendilerine kiralık ev bulma çabaları, ev sahiplerinin iştahını körükledi. Los Angeles kiralık ev fiyatları konusunda sosyal medya paylaşımı yapan ünlü oyuncu James Woods "Arkadaşımızın müşterileri, evleri yenilenirken bir ev kiralamaya çalışıyorlardı. Kira bedeli aylık 18 bin dolardı. Evrakları yangının olduğu gün imzalayacaklardı. Şimdi kiralayanlar 30 bin dolar istiyor. Akbabalar etrafta dolaşıyor ve alevler henüz sönmedi bile" dedi.ABD'nin Vermont Senatörü Bernie Sanders, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/los-angeles-orman-yangini-sondurulemiyor-pasifik-palisades-tamamen-yok-oldu-olu-sayisi-bilinmiyor-1092522258.html
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abd konut krizi, abd sigorta şirketleri, los angeles sigorta şirketleri, los angeles kiralık ev fiyatları
abd konut krizi, abd sigorta şirketleri, los angeles sigorta şirketleri, los angeles kiralık ev fiyatları
Senatör Sanders'tan LA yangınları sonrası uyarı: ABD büyük bir konut kriziyle karşı karşıya
13:11 28.01.2025 (güncellendi: 13:13 28.01.2025)
ABD Senatörü Bernie Sanders, ABD'deki konut krizine dikkat çekerek Los Angeles yangınlarında evini kaybedenlerin yüzde 300 oranındaki 'yüksek kiralarla' baş başa kaldığını gündeme taşıdı. Yangınlarda evini kaybedenlerin 'sigortasızlık' problemi, sigortası olanların pazar fiyatının yarısını tazminat almaları ABD'deki konut krizini körüklüyor.
Los Angeles ve çevresindeki bölgelerdeki orman yangınları, özellikle evlerini kaybeden ve sigortası eksik veya sigortasız olan birçok sakin üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurdu. Kentin lüks semtlerinden Beverly Hills ile popüler kıyı yerleşim alanı Malibu arasında kalan Palisades yerleşim bölgesine sıçrayan alevler binlerce kişiyi evsiz bıraktı.
Birçok film yıldızı ve ünlünün yaşadığı bölgede konut fiyatları, bölgenin kültürel ve sosyo-ekonomik yapısından dolayı yangın öncesi tavan yapmış, şişerek balon haline gelen bölgede konut fiyatları üst sınırlara dayanmıştı.
Önce sigorta şirketleri bölgeden çekildi
Evi ve değerli eşyaları kaybetmek herkes için yürek parçalayıcı bir durum ancak yılların birikimi evini karşılayacak bir sigorta olmadığında bu bir felaket. Evleri yanan sakinlerin birçoğunun konut sigortası bulunmuyor çünkü yüksek risk ve maliyetler sebebiyle ABD sigorta şirketlerinin çoğu yangın mevsimi öncesi pazardan çekilmiş.
Son bilgilere göre 10 binden fazla yapının yok olduğu Pacific Palisades, Altadena ve yangına eğilimli diğer bölgelerde, yıllık maliyeti 5 bin dolar civarında olan bir ev sigortası 20 bin dolara kadar yükseldiği ifade ediliyor. Geçmişte birikimleriyle ev almış orta halli bazı ev sahiplerinin bu miktarı karşılayamadığı halihazırda ABD basınına yansıdı.
Los Angeles sigorta şirketlerinden sigorta alamayan veya karşılayamayanlar, evin terasına sarkan ağacı söktürüp başka bir yere taşıma gibi çeşitli sebeplerden dolayı yangın riskini azaltamayarak pazarda teminat elde edemeyenlere son çare sigorta sağlayan CA FAIR Plan adlı sigortaya da başvuramamış. ABD basınına konuşan bir ev sahibi, CA FAIR Plan'a başvurduğunu ancak sigorta için evde yapılması gereken değişiklikler sigorta maliyetinin üç katına çıktığı için evini sigortalamadığını belirtiyor.
Eyaletin en büyük konut sigorta şirketi, Mart ayında 30 bin ev sahibi ve kat mülkiyeti poliçesini süreleri dolduğunda yenilemeyeceğini açıklamıştı. Neden olarak da yüksek enflasyon, felaket riski, reasürans maliyetleri ve onlarca yıllık sigorta kurallarının kendilerini sınırlandırılması gösterildi.
Bir başka sigorta şirketi ise 2021 yılında orman yangını riski daha yüksek olan pahalı evler için yeni poliçe yazmayı durdurdu. Bir başkası 2022'de yeni poliçe yazmayı durdurdu ve bir diğeri ise geçen yıl eyaletten çekildi.
Kaliforniya Sigorta Departmanı'na göre, orman yangınlarına eğilimli bölgelerdeki ev sahiplerinin önemli bir kısmı yeterli sigorta kapsamına sahip değil veya poliçeleri yeniden inşa etmenin artan maliyetlerini hesaba katmıyor.
Evini sigortalayanlar bu sefer düşük tazminatla karşı karşıya
Kendine bir ev sigortası bulan bir başka ev sahibi ise yangında kül olan apartman dairesinin 1 milyon dolara satıldığını ancak sigortadan daire başına 550 bin dolar ödeneceğini belirtti. Balon emlak piyasası sebebiyle eve veya apartman dairelerine yüksek fiyat ödeyenler, şimdi ödedikleri paranın ancak yarısını sigorta tazminatı olarak alabiliyor.
Senatör Sanders: Kiralar yasa dışı bir şekilde yüzde 300 arttı
Yangında evini kaybedenlerin geçici olarak kendilerine kiralık ev bulma çabaları, ev sahiplerinin iştahını körükledi. Los Angeles kiralık ev fiyatları konusunda sosyal medya paylaşımı yapan ünlü oyuncu James Woods "Arkadaşımızın müşterileri, evleri yenilenirken bir ev kiralamaya çalışıyorlardı. Kira bedeli aylık 18 bin dolardı. Evrakları yangının olduğu gün imzalayacaklardı. Şimdi kiralayanlar 30 bin dolar istiyor. Akbabalar etrafta dolaşıyor ve alevler henüz sönmedi bile" dedi.
ABD'nin Vermont Senatörü Bernie Sanders, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"ABD büyük bir konut kriziyle karşı karşıya. 800 bin Amerikalı evsiz, milyonlarca kişi sınırlı gelirlerinin yüzde 50-60'ını konuta ödüyor. Ve şimdi, Los Angeles'taki vicdansız spekülatörler ve ev sahipleri, kiraları yasa dışı bir şekilde yüzde 300 oranında arttırarak doğal bir felaketten faydalanıyorlar. Rezalet."