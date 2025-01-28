Rusya, BM Genel Sekreteri'ne Nazizmin yüceltilmesine dair bulgular gönderdi
© SputnikRusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya
© Sputnik
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Rusya, Nazileri ve suç ortaklarını övmeye devam eden ülkeler ve temsilcilerini deşifre etmeyi sürdürüyor.
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Nazilerin ve suç ortaklarının yüceltilmesiyle ilgili bulguların listesini içeren bir mektup gönderdiklerini açıkladı.
BM Genel Merkezi'nde 27 Ocak Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte konuşan Nebenzya, "Bugün BM Genel Sekreteri'ne, Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi'nde dağıtılmasını istediğimiz bir mektup gönderdik. Ekinde, son yıllarda Nazilerin ve suç ortaklarının yüceltilmesine ilişkin kapsamlı bulgular listesi yer alıyor" dedi.
Tarihi gerçekliklerin unutulmaması gerektiğini belirten Nebenzya, "1945 yılındaki Büyük Zafer olmasaydı, ne BM olurdu ne de dünya bizim bildiğimiz gibi olurdu. Bizzat Hitler karşıtı koalisyondaki ülkeler Birleşmiş Milletler adını aldı ve hiç kimsenin bu gerçeği unutturmaya hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü ve Kızıl Ordu'nun Auschwitz toplama kampındaki tutsakları özgürlüğüne kavuşturmasının 80. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen anma töreninin katılımcılarına telgraf göndermişti.
Putin, "Uluslararası Holokost Anma Günü, büyük ahlaki ve insani öneme sahip yas dolu bir tarihtir. Ocak 1945'te Kızıl Ordu, Auschwitz toplama kampını kurtararak milyonlarca Yahudi, Rus, çingene ve diğer halkların temsilcilerini öldüren Nazilerin ve onların yardakçılarının suçları hakkındaki hakikati insanlığın gözleri önüne serdi. Bu korkunç, topyekun kötülüğü yenenin ve büyüklüğü dünya tarihinde sonsuza kadar kalacak bir Zafer kazananın Sovyet askerleri olduğunu her zaman hatırlayacağız" demişti.
BM Genel Merkezi'nde 27 Ocak Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte konuşan Nebenzya, "Bugün BM Genel Sekreteri'ne, Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi'nde dağıtılmasını istediğimiz bir mektup gönderdik. Ekinde, son yıllarda Nazilerin ve suç ortaklarının yüceltilmesine ilişkin kapsamlı bulgular listesi yer alıyor" dedi.
Tarihi gerçekliklerin unutulmaması gerektiğini belirten Nebenzya, "1945 yılındaki Büyük Zafer olmasaydı, ne BM olurdu ne de dünya bizim bildiğimiz gibi olurdu. Bizzat Hitler karşıtı koalisyondaki ülkeler Birleşmiş Milletler adını aldı ve hiç kimsenin bu gerçeği unutturmaya hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü ve Kızıl Ordu'nun Auschwitz toplama kampındaki tutsakları özgürlüğüne kavuşturmasının 80. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen anma töreninin katılımcılarına telgraf göndermişti.
Putin, "Uluslararası Holokost Anma Günü, büyük ahlaki ve insani öneme sahip yas dolu bir tarihtir. Ocak 1945'te Kızıl Ordu, Auschwitz toplama kampını kurtararak milyonlarca Yahudi, Rus, çingene ve diğer halkların temsilcilerini öldüren Nazilerin ve onların yardakçılarının suçları hakkındaki hakikati insanlığın gözleri önüne serdi. Bu korkunç, topyekun kötülüğü yenenin ve büyüklüğü dünya tarihinde sonsuza kadar kalacak bir Zafer kazananın Sovyet askerleri olduğunu her zaman hatırlayacağız" demişti.