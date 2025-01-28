https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/rus-buyukelci-zinovyev-guney-kore-ukraynaya-silah-sevkiyati-konusundaki-uyarilarimizi-ciddiye-aldi-1093116871.html
Rus Büyükelçi Zinovyev: Güney Kore, Ukrayna’ya silah sevkiyatı konusundaki uyarılarımızı ciddiye aldı
Rus Büyükelçi Zinovyev: Güney Kore, Ukrayna’ya silah sevkiyatı konusundaki uyarılarımızı ciddiye aldı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Seul Büyükelçisi Zinovyev, Güney Koreli yetkililerin Rusya'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatı konusundaki uyarılarını ciddiye aldığını belirtti. 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T08:40+0300
2025-01-28T08:40+0300
2025-01-28T08:41+0300
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Rus diplomat Georgiy Zinovyev, Rus gazetesi İzvestiya’ya röportajında, Güney Kore yönetiminin Rusya'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatı konusundaki uyarılarını ciddiye aldığını söyledi.Zinovyev, “Güney Koreli meslektaşlarımız şüphesiz Rusya'nın bu konudaki tutumunun farkında ve en üst düzeyde dahil yapılan uyarıları ciddiye almışlar” şeklinde konuştu.Güney Kore vatandaşlarının mutlak çoğunluğunun, Kiev rejimine her türlü silah yardımına karşı olduğunu kaydeden Zinovyev, mevcut yönetimin gündemindeki önceliğinin ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle ilişki kurmak olduğunu ekledi.Rusya ve Kuzey Kore'nin geçen yılın Haziran ayında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı imzalamasının ardından Güney Kore, Rusya’yı Ukrayna’ya ölümcül silah sağlamama politikasını yeniden gözden geçirmekle tehdit etmişti. Buna karşılık Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya olası silah yardımını “büyük hata” olarak nitelendirerek Rusya'nın, Güney Kore yönetimini pek memnun etmeyecek kararlar alabileceğini söylemişti. Putin, Kuzey Kore dahil “tüm bölgelere silah sağlama hakkını” saklı tuttuğunu da sözlerine eklemişti.
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rusya, güney kore, ukrayna, silah sevkiyatı, silah yardımı, kuzey kore, vladimir putin
rusya, güney kore, ukrayna, silah sevkiyatı, silah yardımı, kuzey kore, vladimir putin
Rus Büyükelçi Zinovyev: Güney Kore, Ukrayna’ya silah sevkiyatı konusundaki uyarılarımızı ciddiye aldı
08:40 28.01.2025 (güncellendi: 08:41 28.01.2025)
Rusya’nın Seul Büyükelçisi Zinovyev, Güney Koreli yetkililerin Rusya'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatı konusundaki uyarılarını ciddiye aldığını belirtti.
Rus diplomat Georgiy Zinovyev, Rus gazetesi İzvestiya’ya röportajında, Güney Kore yönetiminin Rusya'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatı konusundaki uyarılarını ciddiye aldığını söyledi.
Zinovyev, “Güney Koreli meslektaşlarımız şüphesiz Rusya'nın bu konudaki tutumunun farkında ve en üst düzeyde dahil yapılan uyarıları ciddiye almışlar” şeklinde konuştu.
Güney Kore vatandaşlarının mutlak çoğunluğunun, Kiev rejimine her türlü silah yardımına karşı olduğunu kaydeden Zinovyev, mevcut yönetimin gündemindeki önceliğinin ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle ilişki kurmak olduğunu ekledi.
Rusya ve Kuzey Kore'nin geçen yılın Haziran ayında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı imzalamasının ardından Güney Kore, Rusya’yı Ukrayna’ya ölümcül silah sağlamama politikasını yeniden gözden geçirmekle tehdit etmişti. Buna karşılık Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya olası silah yardımını “büyük hata” olarak nitelendirerek Rusya'nın, Güney Kore yönetimini pek memnun etmeyecek kararlar alabileceğini söylemişti. Putin, Kuzey Kore dahil “tüm bölgelere silah sağlama hakkını” saklı tuttuğunu da sözlerine eklemişti.