https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/kongo-demokratik-cumhuriyetinde-isyancilar-goma-sehrine-girdi-17-olu-1093116560.html

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılar Goma şehrine girdi: 17 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılar Goma şehrine girdi: 17 ölü

Sputnik Türkiye

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Goma şehrinde, 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup ve güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor... 28.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-28T08:12+0300

2025-01-28T08:12+0300

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dünya

demokratik kongo cumhuriyeti

isyan

çatışma

sivil ölümleri

ruanda

m23

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KDC’nin doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma’da, M23 isyancıları ve güvenlik güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalarda 17 kişinin öldüğü, 360 kişinin daha yaralandığı bildiriliyor.KDC yönetimi ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyonu, komşu Ruanda'yı M23 isyancılarına destek vermekle suçluyor ve askerlerini DKC’den çekmeye çağırıyor. Ruanda tüm suçlamaları reddediyor.Ulusal medyaya göre, halihazırda Goma’nın kimin kontrolünde olduğu bilinmiyor. Şehrin su, elektrik ve internetsiz kaldığı, mobil iletişimin de büyük aksaklıklarla çalıştığı bildiriliyor.Ayrıca M23 isyancılarının, ulusal televizyon RTNC’nin Goma’daki ofislerini işgal ettiği aktarılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/svr-direktoru-nariskin-bati-baskisina-devam-edebilir-ama-rusyayi-izole-etmek-mumkun-degil-1093115876.html

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demokratik kongo cumhuriyeti, isyan, çatışma, sivil ölümleri, ruanda, m23