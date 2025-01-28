https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/kongo-demokratik-cumhuriyetinde-isyancilar-goma-sehrine-girdi-17-olu-1093116560.html
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılar Goma şehrine girdi: 17 ölü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılar Goma şehrine girdi: 17 ölü
Sputnik Türkiye
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Goma şehrinde, 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup ve güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T08:12+0300
2025-01-28T08:12+0300
2025-01-28T08:24+0300
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demokratik kongo cumhuriyeti
isyan
çatışma
sivil ölümleri
ruanda
m23
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KDC’nin doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma’da, M23 isyancıları ve güvenlik güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalarda 17 kişinin öldüğü, 360 kişinin daha yaralandığı bildiriliyor.KDC yönetimi ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyonu, komşu Ruanda'yı M23 isyancılarına destek vermekle suçluyor ve askerlerini DKC’den çekmeye çağırıyor. Ruanda tüm suçlamaları reddediyor.Ulusal medyaya göre, halihazırda Goma’nın kimin kontrolünde olduğu bilinmiyor. Şehrin su, elektrik ve internetsiz kaldığı, mobil iletişimin de büyük aksaklıklarla çalıştığı bildiriliyor.Ayrıca M23 isyancılarının, ulusal televizyon RTNC’nin Goma’daki ofislerini işgal ettiği aktarılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/svr-direktoru-nariskin-bati-baskisina-devam-edebilir-ama-rusyayi-izole-etmek-mumkun-degil-1093115876.html
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demokratik kongo cumhuriyeti, isyan, çatışma, sivil ölümleri, ruanda, m23
demokratik kongo cumhuriyeti, isyan, çatışma, sivil ölümleri, ruanda, m23
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılar Goma şehrine girdi: 17 ölü
08:12 28.01.2025 (güncellendi: 08:24 28.01.2025)
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Goma şehrinde, 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup ve güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Çatışmada 17 kişinin öldüğü belirtiliyor.
KDC’nin doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma’da, M23 isyancıları ve güvenlik güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalarda 17 kişinin öldüğü, 360 kişinin daha yaralandığı bildiriliyor.
KDC yönetimi ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyonu, komşu Ruanda'yı M23 isyancılarına destek vermekle suçluyor ve askerlerini DKC’den çekmeye çağırıyor. Ruanda tüm suçlamaları reddediyor.
Ulusal medyaya göre, halihazırda Goma’nın kimin kontrolünde olduğu bilinmiyor. Şehrin su, elektrik ve internetsiz kaldığı, mobil iletişimin de büyük aksaklıklarla çalıştığı bildiriliyor.
Ayrıca M23 isyancılarının, ulusal televizyon RTNC’nin Goma’daki ofislerini işgal ettiği aktarılıyor.