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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/putin-moskova-ile-kiev-arasinda-muzakereler-simdi-baslatilirsa-bir-mesrulugu-olmaz-1093147185.html
Putin: Moskova ile Kiev arasında müzakereler şimdi başlatılırsa bir meşruluğu olmaz
Putin: Moskova ile Kiev arasında müzakereler şimdi başlatılırsa bir meşruluğu olmaz
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, Kiev’e sponsor desteği ve mühimmatın kesilmesi halinde çatışmanın bir buçuk - iki ay içinde biteceğini söyledi. 28.01.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘Moskova. Kremlin. Putin’ programının sunucusu Pavel Zarubin'e verdiği röportajda, Ukrayna ile müzakere olasılığını değerlendirdi.Rus lider, “Eğer müzakerelere şimdi başlarsak, bir meşruluğu olmaz. Burada bir sorun var. Neden mi? Çünkü rejimin şu anki başı, şu an için ancak bu şekilde adlandırılabilir, bu kararnameyi imzaladığında nispeten meşru bir devlet başkanıydı. Ancak şimdi bunu iptal edemez, çünkü meşruluğu yok. İşte işin sırrı, püf noktası, tuzak” ifadelerini kullandı.Putin’in açıklamalarından öne çıkan satırbaşları:
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vladimir putin, moskova. kremlin. putin, rusya, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, müzakere, rada, moskova, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

Putin: Moskova ile Kiev arasında müzakereler şimdi başlatılırsa bir meşruluğu olmaz

23:00 28.01.2025
© Sputnik / Алексей БабушкинPutin-Trump tebrik
Putin-Trump tebrik - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
© Sputnik / Алексей Бабушкин
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Kiev’e sponsor desteği ve mühimmatın kesilmesi halinde çatışmanın bir buçuk - iki ay içinde biteceğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘Moskova. Kremlin. Putin’ programının sunucusu Pavel Zarubin'e verdiği röportajda, Ukrayna ile müzakere olasılığını değerlendirdi.
Rus lider, “Eğer müzakerelere şimdi başlarsak, bir meşruluğu olmaz. Burada bir sorun var. Neden mi? Çünkü rejimin şu anki başı, şu an için ancak bu şekilde adlandırılabilir, bu kararnameyi imzaladığında nispeten meşru bir devlet başkanıydı. Ancak şimdi bunu iptal edemez, çünkü meşruluğu yok. İşte işin sırrı, püf noktası, tuzak” ifadelerini kullandı.

Putin’in açıklamalarından öne çıkan satırbaşları:

Sponsor desteği ve mühimmat kesilirse her şey bir buçuk - iki ay içinde biter.
Batı Kiev'i savaşa devam etmeye ikna etti, Ukrayna'nın egemenliği neredeyse sıfır.
Ukrayna ile müzakereler özel askeri harekat başladığında yürütüldü, Moskova Kiev'e LHC ve DHC'den ‘çekilmeyi’ teklif etti, kabul edilmiş olsa askeri eylemler olmayacaktı.
Moskova ile Kiev arasında müzakereler şimdi başlatılırsa bir meşruluğu olmaz; daha önce imzalanmış kararnamenin iptali için bir yol bulunmalı; bunu Rada Başkanı yapabilir.
Rusya henüz Ukrayna'nın herhangi bir hukuki meseleyi kapatmaya istekli olduğunu görmüyor.
Herkesle müzakere yapılabilir, ancak Zelenskiy meşru olmaması nedeniyle hiçbir şeyi imzalamaya hakkı yok.
Rusya, Kiev ile olası müzakereler sırasında kendi çıkarına olanı elde etmeye çalışacaktır.
Belgelerin nihai olarak imzalanması, Rusya ve Ukrayna'nın güvenliğini gelecekte de garanti altına alacak çok ciddi bir konudur.
Rusya ve Ukrayna arasında belgelerin imzalanmasında tek bir eksiklik bile olamaz, her şey çok iyi hesaplanmalı.
ABD’li gazeteci Carlson'ın Rusya lideri Putin ile yaptığı röportaj - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
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