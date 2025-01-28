https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/putin-moskova-ile-kiev-arasinda-muzakereler-simdi-baslatilirsa-bir-mesrulugu-olmaz-1093147185.html

Putin: Moskova ile Kiev arasında müzakereler şimdi başlatılırsa bir meşruluğu olmaz

Putin: Moskova ile Kiev arasında müzakereler şimdi başlatılırsa bir meşruluğu olmaz

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kiev’e sponsor desteği ve mühimmatın kesilmesi halinde çatışmanın bir buçuk - iki ay içinde biteceğini söyledi. 28.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-28T23:00+0300

2025-01-28T23:00+0300

2025-01-28T22:59+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

moskova. kremlin. putin

rusya

ukrayna

kiev

vladimir zelenskiy

müzakere

rada

moskova

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘Moskova. Kremlin. Putin’ programının sunucusu Pavel Zarubin'e verdiği röportajda, Ukrayna ile müzakere olasılığını değerlendirdi.Rus lider, “Eğer müzakerelere şimdi başlarsak, bir meşruluğu olmaz. Burada bir sorun var. Neden mi? Çünkü rejimin şu anki başı, şu an için ancak bu şekilde adlandırılabilir, bu kararnameyi imzaladığında nispeten meşru bir devlet başkanıydı. Ancak şimdi bunu iptal edemez, çünkü meşruluğu yok. İşte işin sırrı, püf noktası, tuzak” ifadelerini kullandı.Putin’in açıklamalarından öne çıkan satırbaşları:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/abdli-gazeteci-carlsondan-biden-putini-oldurmeye-calisti-iddiasi-1093126462.html

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Sputnik Türkiye

vladimir putin, moskova. kremlin. putin, rusya, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, müzakere, rada, moskova, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), donetsk halk cumhuriyeti (dhc)