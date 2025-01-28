https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/odanin-zemini-coktu-komsular-ihbar-etti-1093113788.html
Odanın zemini çöktü: Komşular ihbar etti
Odanın zemini çöktü: Komşular ihbar etti
Sputnik Türkiye
İstanbul Beykoz'da bir odasının zemini çöken gecekondu mühürlendi. Odasında zeminin çöktüğünü yetkililere haber vermek istemeyen kadını komşuları ihbarda... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T02:23+0300
2025-01-28T02:23+0300
2025-01-28T02:24+0300
yaşam
et
alışveriş
online alışveriş
market
market arabası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/07/1092434155_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_54b41d6027137b696e8b910effb66f7a.jpg
Beykoz'da Yenimahalle Mahallesi Küçüksu Caddesi'nde bulunan tek katlı gecekondunun bir odasının zemini 25 Ocak'ta çöktü.Gecekonduda ikamet eden 80 yaşındaki Fatma Çadık evden çıkmak istemediği için ihbarda bulunmayınca, komşuları durumu yetkililere bildirdi.İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.Evde yapılan incelemede çöken zeminin altının boş olduğu belirlendi.Beykoz Belediyesi Afet İşleri Müdürü Salih Şişman, gazetecilere yaptığı açıklamada, yapılan incelemelerde gecekondudaki çökmenin 25 Ocak'ta meydana geldiğini tespit ettiklerini belirterek, "Fatma hanım evinden çıkmak istemediği için yetkililere durumu bildirmemiş. Ancak bu şekilde burada ikamet etmek sağlıklı değil. Beykoz Belediyesi olarak ailemizin yanında olacağız. Şimdilik ev, zabıta ekiplerimizce mühürlendi" ifadelerini kullandı.Yaşlı kadının yan evde ikamet eden kızının yanına taşındığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/konyada-coken-binada-2-kisi-olmustu-yakalanan-6-kisi-tutuklandi-1093110085.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/07/1092434155_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_4778f0b2d71fe21e5be92933c9b0af0f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
et, alışveriş, online alışveriş, market, market arabası
et, alışveriş, online alışveriş, market, market arabası
Odanın zemini çöktü: Komşular ihbar etti
02:23 28.01.2025 (güncellendi: 02:24 28.01.2025)
İstanbul Beykoz'da bir odasının zemini çöken gecekondu mühürlendi. Odasında zeminin çöktüğünü yetkililere haber vermek istemeyen kadını komşuları ihbarda bulundu.
Beykoz'da Yenimahalle Mahallesi Küçüksu Caddesi'nde bulunan tek katlı gecekondunun bir odasının zemini 25 Ocak'ta çöktü.
Gecekonduda ikamet eden 80 yaşındaki Fatma Çadık evden çıkmak istemediği için ihbarda bulunmayınca, komşuları durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Evde yapılan incelemede çöken zeminin altının boş olduğu belirlendi.
Beykoz Belediyesi Afet İşleri Müdürü Salih Şişman, gazetecilere yaptığı açıklamada, yapılan incelemelerde gecekondudaki çökmenin 25 Ocak'ta meydana geldiğini tespit ettiklerini belirterek, "Fatma hanım evinden çıkmak istemediği için yetkililere durumu bildirmemiş. Ancak bu şekilde burada ikamet etmek sağlıklı değil. Beykoz Belediyesi olarak ailemizin yanında olacağız. Şimdilik ev, zabıta ekiplerimizce mühürlendi" ifadelerini kullandı.
Yaşlı kadının yan evde ikamet eden kızının yanına taşındığı öğrenildi.