https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/odanin-zemini-coktu-komsular-ihbar-etti-1093113788.html

Odanın zemini çöktü: Komşular ihbar etti

Odanın zemini çöktü: Komşular ihbar etti

Sputnik Türkiye

İstanbul Beykoz'da bir odasının zemini çöken gecekondu mühürlendi. Odasında zeminin çöktüğünü yetkililere haber vermek istemeyen kadını komşuları ihbarda... 28.01.2025, Sputnik Türkiye

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Beykoz'da Yenimahalle Mahallesi Küçüksu Caddesi'nde bulunan tek katlı gecekondunun bir odasının zemini 25 Ocak'ta çöktü.Gecekonduda ikamet eden 80 yaşındaki Fatma Çadık evden çıkmak istemediği için ihbarda bulunmayınca, komşuları durumu yetkililere bildirdi.İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.Evde yapılan incelemede çöken zeminin altının boş olduğu belirlendi.Beykoz Belediyesi Afet İşleri Müdürü Salih Şişman, gazetecilere yaptığı açıklamada, yapılan incelemelerde gecekondudaki çökmenin 25 Ocak'ta meydana geldiğini tespit ettiklerini belirterek, "Fatma hanım evinden çıkmak istemediği için yetkililere durumu bildirmemiş. Ancak bu şekilde burada ikamet etmek sağlıklı değil. Beykoz Belediyesi olarak ailemizin yanında olacağız. Şimdilik ev, zabıta ekiplerimizce mühürlendi" ifadelerini kullandı.Yaşlı kadının yan evde ikamet eden kızının yanına taşındığı öğrenildi.

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