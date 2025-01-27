https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/konyada-coken-binada-2-kisi-olmustu-yakalanan-6-kisi-tutuklandi-1093110085.html
Konya'da çöken binada 2 kişi ölmüştü: Yakalanan 6 kişi tutuklandı
Konya'da çöken binada 2 kişi ölmüştü: Yakalanan 6 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Konya'da 4 katlı bir binanın çökmesinde sorumluluğu olduğu iddia edilen 6 şüpheli, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınmıştı... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T21:45+0300
2025-01-27T21:45+0300
2025-01-27T21:48+0300
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konya valiliği
konya büyükşehir belediyesi
çökme
çökme tehlikesi
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Konya'da 4 katlı binanın çökmesinde sorumluluğu olduğu iddia edilen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, 4 katlı binanın çökmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda sorumluluğu bulunan 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanmasının ardından sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesi'ne götürüldü. Ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilerek tutuklandı.Uzman bilirkişi heyetinin işlemleri devam ederken şüphelilerden Kazım F. ile Kemal Ö.'nün, dükkanın duvarını kırarak iki farklı yerden kapı açtıkları iddia ediliyor. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/konyadaki-coken-binayla-ilgili-bassavciliktan-aciklama-1093052269.html
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konya, konya cumhuriyet başsavcılığı, konya valiliği, konya büyükşehir belediyesi, çökme, çökme tehlikesi, mahkeme, mahkeme kararı
Konya'da çöken binada 2 kişi ölmüştü: Yakalanan 6 kişi tutuklandı
21:45 27.01.2025 (güncellendi: 21:48 27.01.2025)
Konya'da 4 katlı bir binanın çökmesinde sorumluluğu olduğu iddia edilen 6 şüpheli, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, balıkçı dükkanı işletmecisi Kazım F., eski kahvehaneci Kemal Ö., dükkan sahipleri Hakkı İ. ile Mehmet P., iç mimar Tuncer D. ve dükkanın tadilat işini yapan Volkan D. tutuklandı.
Konya'da 4 katlı binanın çökmesinde sorumluluğu olduğu iddia edilen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, 4 katlı binanın çökmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda sorumluluğu bulunan 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanmasının ardından sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesi'ne götürüldü. Ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilerek tutuklandı.
Uzman bilirkişi heyetinin işlemleri devam ederken şüphelilerden Kazım F. ile Kemal Ö.'nün, dükkanın duvarını kırarak iki farklı yerden kapı açtıkları iddia ediliyor. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.