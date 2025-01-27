https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/konyada-coken-binada-2-kisi-olmustu-yakalanan-6-kisi-tutuklandi-1093110085.html

Konya'da çöken binada 2 kişi ölmüştü: Yakalanan 6 kişi tutuklandı

Konya'da çöken binada 2 kişi ölmüştü: Yakalanan 6 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Konya'da 4 katlı bir binanın çökmesinde sorumluluğu olduğu iddia edilen 6 şüpheli, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınmıştı... 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T21:45+0300

2025-01-27T21:45+0300

2025-01-27T21:48+0300

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konya büyükşehir belediyesi

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Konya'da 4 katlı binanın çökmesinde sorumluluğu olduğu iddia edilen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, 4 katlı binanın çökmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda sorumluluğu bulunan 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanmasının ardından sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesi'ne götürüldü. Ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilerek tutuklandı.Uzman bilirkişi heyetinin işlemleri devam ederken şüphelilerden Kazım F. ile Kemal Ö.'nün, dükkanın duvarını kırarak iki farklı yerden kapı açtıkları iddia ediliyor. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/konyadaki-coken-binayla-ilgili-bassavciliktan-aciklama-1093052269.html

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konya, konya cumhuriyet başsavcılığı, konya valiliği, konya büyükşehir belediyesi, çökme, çökme tehlikesi, mahkeme, mahkeme kararı