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Müge Anlı'yı bile çileden çıkardı: 'Bu adamın çocuklarına biz neden bakıyoruz?'
Müge Anlı'yı bile çileden çıkardı: 'Bu adamın çocuklarına biz neden bakıyoruz?'
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Ünlü televizyoncu Müge Anlı 4 çocuğunu yuvaya veren altı çocuk babası olan adamın sosyal medyada eski eşiyle dans videoları çekmesine isyan etti. 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T17:51+0300
2025-01-28T17:51+0300
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Ünlü televizyon programcısı Müge Anlı, altı çocuğunun 4'ünü yuvaya veren ve eski eşiyle kaçarak birlikte çektikleri dans videolarını sosyal medyada paylaşan adama isyan etti. Anlı, "4 çocuğu yurda veriyor, 2 çocuk daha yapıyor. Bunun daha 16 tane çocuğu olur. Bu adamın çocuklarına biz neden bakıyoruz?" diyerek isyan etti. 4 çocuğunu devlet korumasına verdiMüge Anlı ile Tatlı Sert programını sunan Müge Anlı'ya katılan bir kadın, kocasının kendisini terk ettiğini, eski karısıyla birlikte olduğunu ve 4 çocuğunu da devlet korumasına bıraktığını söyleyerek yardım istedi. Çocuklarını ve karısını terk eden adamın eski eşiyle birlikte dans ettiği görüntüleri de sosyal medyada yayınladığı ortaya çıktı. Samet isimli adam bugün Anlı'nın programına katılınca ünlü sunucunun sert tepkisiyle karşılaştı.Senin çocuklarına devlet bakıyor, sen devlete ne kadar katkı sağlıyorsun?Anlı programa gelen adama, "33 yaşındasın, 6 çocuğun var. 4 çocuğunu yurda veriyorsun, ardından başka bir kadından 2 çocuk daha yapıyorsun. Ben bunu anlamıyorum. Senin çocuklarına devlet bakıyor, peki sen devlete ne kadar katkı sağlıyorsun? 4 çocuğu yurda veriyor, 2 çocuk daha yapıyor. Bunun daha 16 tane çocuğu olur. Vergisini veren milyonlarca Türk vatandaşının sesi olarak konuşuyorum: Bu adamın çocuklarına biz neden bakıyoruz?" sözleriyle isyan etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/muge-anli-boludaki-yanginda-iki-tane-evladiyla-vefat-etti-diyerek-acikladi-gozyaslarina-boguldu-1092932016.html
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müge anlı, müge anlı tatlı sert, müge anlı samet, müge anlı tepki
müge anlı, müge anlı tatlı sert, müge anlı samet, müge anlı tepki

Müge Anlı'yı bile çileden çıkardı: 'Bu adamın çocuklarına biz neden bakıyoruz?'

17:51 28.01.2025
© Fotoğraf : ATVMüge Anlı
Müge Anlı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
© Fotoğraf : ATV
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Ünlü televizyoncu Müge Anlı 4 çocuğunu yuvaya veren altı çocuk babası olan adamın sosyal medyada eski eşiyle dans videoları çekmesine isyan etti.
Ünlü televizyon programcısı Müge Anlı, altı çocuğunun 4'ünü yuvaya veren ve eski eşiyle kaçarak birlikte çektikleri dans videolarını sosyal medyada paylaşan adama isyan etti. Anlı, "4 çocuğu yurda veriyor, 2 çocuk daha yapıyor. Bunun daha 16 tane çocuğu olur. Bu adamın çocuklarına biz neden bakıyoruz?" diyerek isyan etti.

4 çocuğunu devlet korumasına verdi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunan Müge Anlı'ya katılan bir kadın, kocasının kendisini terk ettiğini, eski karısıyla birlikte olduğunu ve 4 çocuğunu da devlet korumasına bıraktığını söyleyerek yardım istedi. Çocuklarını ve karısını terk eden adamın eski eşiyle birlikte dans ettiği görüntüleri de sosyal medyada yayınladığı ortaya çıktı. Samet isimli adam bugün Anlı'nın programına katılınca ünlü sunucunun sert tepkisiyle karşılaştı.

Senin çocuklarına devlet bakıyor, sen devlete ne kadar katkı sağlıyorsun?

Anlı programa gelen adama, "33 yaşındasın, 6 çocuğun var. 4 çocuğunu yurda veriyorsun, ardından başka bir kadından 2 çocuk daha yapıyorsun. Ben bunu anlamıyorum. Senin çocuklarına devlet bakıyor, peki sen devlete ne kadar katkı sağlıyorsun? 4 çocuğu yurda veriyor, 2 çocuk daha yapıyor. Bunun daha 16 tane çocuğu olur. Vergisini veren milyonlarca Türk vatandaşının sesi olarak konuşuyorum: Bu adamın çocuklarına biz neden bakıyoruz?" sözleriyle isyan etti.
Müge Anlı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
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