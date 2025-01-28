https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/muge-anliyi-bile-cileden-cikardi-bu-adamin-cocuklarina-biz-neden-bakiyoruz-1093141255.html

Müge Anlı'yı bile çileden çıkardı: 'Bu adamın çocuklarına biz neden bakıyoruz?'

Müge Anlı'yı bile çileden çıkardı: 'Bu adamın çocuklarına biz neden bakıyoruz?'

Sputnik Türkiye

Ünlü televizyoncu Müge Anlı 4 çocuğunu yuvaya veren altı çocuk babası olan adamın sosyal medyada eski eşiyle dans videoları çekmesine isyan etti. 28.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-28T17:51+0300

2025-01-28T17:51+0300

2025-01-28T17:51+0300

yaşam

türkiye

müge anlı

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Ünlü televizyon programcısı Müge Anlı, altı çocuğunun 4'ünü yuvaya veren ve eski eşiyle kaçarak birlikte çektikleri dans videolarını sosyal medyada paylaşan adama isyan etti. Anlı, "4 çocuğu yurda veriyor, 2 çocuk daha yapıyor. Bunun daha 16 tane çocuğu olur. Bu adamın çocuklarına biz neden bakıyoruz?" diyerek isyan etti. 4 çocuğunu devlet korumasına verdiMüge Anlı ile Tatlı Sert programını sunan Müge Anlı'ya katılan bir kadın, kocasının kendisini terk ettiğini, eski karısıyla birlikte olduğunu ve 4 çocuğunu da devlet korumasına bıraktığını söyleyerek yardım istedi. Çocuklarını ve karısını terk eden adamın eski eşiyle birlikte dans ettiği görüntüleri de sosyal medyada yayınladığı ortaya çıktı. Samet isimli adam bugün Anlı'nın programına katılınca ünlü sunucunun sert tepkisiyle karşılaştı.Senin çocuklarına devlet bakıyor, sen devlete ne kadar katkı sağlıyorsun?Anlı programa gelen adama, "33 yaşındasın, 6 çocuğun var. 4 çocuğunu yurda veriyorsun, ardından başka bir kadından 2 çocuk daha yapıyorsun. Ben bunu anlamıyorum. Senin çocuklarına devlet bakıyor, peki sen devlete ne kadar katkı sağlıyorsun? 4 çocuğu yurda veriyor, 2 çocuk daha yapıyor. Bunun daha 16 tane çocuğu olur. Vergisini veren milyonlarca Türk vatandaşının sesi olarak konuşuyorum: Bu adamın çocuklarına biz neden bakıyoruz?" sözleriyle isyan etti.

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