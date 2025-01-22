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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/muge-anli-boludaki-yanginda-iki-tane-evladiyla-vefat-etti-diyerek-acikladi-gozyaslarina-boguldu-1092932016.html
Müge Anlı 'Bolu'daki yangında iki tane evladıyla vefat etti' diyerek açıkladı: Gözyaşlarına boğuldu
Müge Anlı 'Bolu'daki yangında iki tane evladıyla vefat etti' diyerek açıkladı: Gözyaşlarına boğuldu
Sputnik Türkiye
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen feci yangında vefat edenlere rahmet, yaralılara acil şifa ve yakınlarına başsağlığı... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
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Bolu Kartalkaya'da büyük bölümü ahşap olan Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangın onlarca kişiye mezar oldu. Felaket sonrası 1 günlük milli yas ilan edildi.Yangın, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Müge Anlı da bugünkü yayınını gözyaşları içinde açtı.'Komşum hayatını kaybetti'Bugün içimizde 'Kelebekler uçuşmuyor' diyen Anlı, feci yangında vefat edenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Anlı, komşusunun da yangında vefat ettiğini açıkladı."Bolu'da bir can pazarı yaşandı. Benim de komşum iki tane evladıyla hayatını kaybetti." diyen Anlı, sözlerini "Bundan sonra konaklayacağımız yerleri de kontrol etmeden kalmayalım" şeklinde bitirdi.Anlı, olaydan çok etkilendiğini belirterek, "Bir daha yaşanmasın" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/boludaki-yanginda-ayni-aileden-14-kisi-hayatini-kaybetti-zehra-sena-gultekin-kimdir-1092931811.html
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Müge Anlı 'Bolu'daki yangında iki tane evladıyla vefat etti' diyerek açıkladı: Gözyaşlarına boğuldu

12:08 22.01.2025
© Fotoğraf : ATVMüge Anlı
Müge Anlı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
© Fotoğraf : ATV
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen feci yangında vefat edenlere rahmet, yaralılara acil şifa ve yakınlarına başsağlığı dileyen Müge Anlı, göz yaşlarını tutamadı. Komşusunun da yangında vefat ettiğini duyuran Anlı, 'Bolu'da bir can pazarı yaşandı. Komşum iki tane evladıyla hayatını kaybetti.' dedi.
Bolu Kartalkaya'da büyük bölümü ahşap olan Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangın onlarca kişiye mezar oldu. Felaket sonrası 1 günlük milli yas ilan edildi.
Yangın, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Müge Anlı da bugünkü yayınını gözyaşları içinde açtı.

'Komşum hayatını kaybetti'

Bugün içimizde 'Kelebekler uçuşmuyor' diyen Anlı, feci yangında vefat edenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Anlı, komşusunun da yangında vefat ettiğini açıkladı.
"Bolu'da bir can pazarı yaşandı. Benim de komşum iki tane evladıyla hayatını kaybetti." diyen Anlı, sözlerini "Bundan sonra konaklayacağımız yerleri de kontrol etmeden kalmayalım" şeklinde bitirdi.
Anlı, olaydan çok etkilendiğini belirterek, "Bir daha yaşanmasın" dedi.
Kartalkaya yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
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