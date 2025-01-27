https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/mitten-casusluk-operasyonu-yuzlerce-avukat-kullaniyor-5-supheli-tutuklandi-1093084191.html
MİT’ten casusluk operasyonu: Yüzlerce avukat kullanıyor, 5 şüpheli tutuklandı
MİT’ten casusluk operasyonu: Yüzlerce avukat kullanıyor, 5 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezince (USOM) kişisel verilerinin korunmasına... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T12:09+0300
2025-01-27T12:09+0300
2025-01-27T12:09+0300
türkiye
mit
operasyon
avukat
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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kişisel verilerinin korunmasına yönelik kritik bir operasyon gerçekleştirdi.Avukatlara özel geliştirildiAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, avukatlara özel olarak geliştirilen "Avatar" veya "Adalet" adıyla bilinen bir yazılımın yüzlerce avukat tarafından kullanıldığı ve bu yazılım aracılığıyla vatandaşların kişisel verilerine hukuka aykırı şekilde erişim sağlandığı tespit edildi.Yazılımın, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ile entegre bir şekilde çalıştığı yönünde yanıltıcı beyanlarla satıldığı ve bu sayede geniş bir kullanıcı ağına ulaştığı ortaya çıktı.5 kişi tutuklandıMİT'in sağladığı istihbarat sonucu İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, yazılımın yöneticisi ve geliştiricileri de dahil olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.Operasyon kapsamında, hangi avukatların bu yazılımı kullandığına ilişkin detaylı incelemeler devam ediyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) da dahil edildiği soruşturma kapsamında, finansal bağlantılar da incelenmeye başlandı.Bu şekilde hukuka aykırı faaliyetlerin ekonomik boyutlarının ortaya çıkarılması ve suç gelirlerinin tespit edilerek engellenmesi hedefleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/kufurlu-mesaj-atan-hgs-santajcilari-jandarma-ve-mit-operasyonu-ile-yakalandi-saka-olsun-diye-yaptim-1091646951.html
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mit, operasyon, avukat
MİT’ten casusluk operasyonu: Yüzlerce avukat kullanıyor, 5 şüpheli tutuklandı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezince (USOM) kişisel verilerinin korunmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kişisel verilerinin korunmasına yönelik kritik bir operasyon gerçekleştirdi.
Avukatlara özel geliştirildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, avukatlara özel olarak geliştirilen "Avatar" veya "Adalet" adıyla bilinen bir yazılımın yüzlerce avukat tarafından kullanıldığı ve bu yazılım aracılığıyla vatandaşların kişisel verilerine hukuka aykırı şekilde erişim sağlandığı tespit edildi.
Yazılımın, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ile entegre bir şekilde çalıştığı yönünde yanıltıcı beyanlarla satıldığı ve bu sayede geniş bir kullanıcı ağına ulaştığı ortaya çıktı.
MİT'in sağladığı istihbarat sonucu İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, yazılımın yöneticisi ve geliştiricileri de dahil olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Operasyon kapsamında, hangi avukatların bu yazılımı kullandığına ilişkin detaylı incelemeler devam ediyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) da dahil edildiği soruşturma kapsamında, finansal bağlantılar da incelenmeye başlandı.
Bu şekilde hukuka aykırı faaliyetlerin ekonomik boyutlarının ortaya çıkarılması ve suç gelirlerinin tespit edilerek engellenmesi hedefleniyor.