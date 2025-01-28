https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/mhp-lideri-bahceli-boludaki-yanginda-hayatini-kaybeden-cocuklarin-ismini-saydi-gozyaslarini-1093122123.html

MHP lideri Bahçeli, Bolu'daki yangında hayatını kaybeden çocukların ismini saydı: Gözyaşlarını tutamadı

MHP lideri Bahçeli, Bolu'daki yangında hayatını kaybeden çocukların ismini saydı: Gözyaşlarını tutamadı

Sputnik Türkiye

Bahçeli, Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasına ilişkin "Değersiz tartışmalardan bir şey anlayan var mı? Ortada dehşet uyandıran bir enkaz varken hiç... 28.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-28T10:54+0300

2025-01-28T10:54+0300

2025-01-28T11:09+0300

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grand kartal otel

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Bahçeli MHP grup toplantısındaki konuşmasına Bolu'da yangında hayatını kaybeden çocukların isimlerini sayarak başladı:Bahçeli bu sözleri esnasında gözyaşlarını tutamadı. Grup toplantısını dinleyenlerden de gözleri dolanlar görüldü.Grand Kartal olayı bir faciadan ötesi, bir cinayettir

bolu

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