https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/mhp-lideri-bahceli-boludaki-yanginda-hayatini-kaybeden-cocuklarin-ismini-saydi-gozyaslarini-1093122123.html
MHP lideri Bahçeli, Bolu'daki yangında hayatını kaybeden çocukların ismini saydı: Gözyaşlarını tutamadı
MHP lideri Bahçeli, Bolu'daki yangında hayatını kaybeden çocukların ismini saydı: Gözyaşlarını tutamadı
Sputnik Türkiye
Bahçeli, Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasına ilişkin "Değersiz tartışmalardan bir şey anlayan var mı? Ortada dehşet uyandıran bir enkaz varken hiç... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T10:54+0300
2025-01-28T10:54+0300
2025-01-28T11:09+0300
politika
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bolu
grand kartal oteli
grand kartal otel
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Bahçeli MHP grup toplantısındaki konuşmasına Bolu'da yangında hayatını kaybeden çocukların isimlerini sayarak başladı:Bahçeli bu sözleri esnasında gözyaşlarını tutamadı. Grup toplantısını dinleyenlerden de gözleri dolanlar görüldü.Grand Kartal olayı bir faciadan ötesi, bir cinayettir
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MHP lideri Bahçeli, Bolu'daki yangında hayatını kaybeden çocukların ismini saydı: Gözyaşlarını tutamadı
10:54 28.01.2025 (güncellendi: 11:09 28.01.2025)
Ayrıntılar geliyor
Bahçeli, Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasına ilişkin "Değersiz tartışmalardan bir şey anlayan var mı? Ortada dehşet uyandıran bir enkaz varken hiç olmaması gereken siyasi dalaşmaların karşılıklı sataşmaların ur gibi etrafı sarması insanlığımızı utandıracak boyuttadır." dedi.
Bahçeli MHP grup toplantısındaki konuşmasına Bolu'da yangında hayatını kaybeden çocukların isimlerini sayarak başladı:
'Siyasi dalaşmaların, karşılıklı sataşmaların etrafı sarması insanlığımızdan utandırıyor. 8 aile yok olmuş kimin umurunda, 36 çocuğumuz hayata veda etmiş. Değersiz tartışmalardan bir şey anlayan var mı? Ortada dehşet uyandıran bir enkaz varken hiç olmaması gereken siyasi dalaşmaların karşılıklı sataşmaların ur gibi etrafı sarması insanlığımızı utandıracak boyuttadır. 78 vatandaşımızın vebalini uhdesinde taşıyanlar millet, hukuk ve tarih önünde hesabını tek tek versinler"
Bahçeli bu sözleri esnasında gözyaşlarını tutamadı. Grup toplantısını dinleyenlerden de gözleri dolanlar görüldü.
Grand Kartal olayı bir faciadan ötesi, bir cinayettir
Grand Kartal olayı bir faciadan ötesi, bir cinayettir. Otel sahibinin sorumluluğu ortada. Hukuki ihbar görevinden kaçınan Bolu Belediyesinin yangını siyasi karambole getirme arayışını, ilgili bakanlığın hiçbir şey olmamış gibi özeleştiriden imtina etmesini doğru bulmuyoruz