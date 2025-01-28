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MHP lideri Bahçeli, Bolu'daki yangında hayatını kaybeden çocukların ismini saydı: Gözyaşlarını tutamadı
MHP lideri Bahçeli, Bolu'daki yangında hayatını kaybeden çocukların ismini saydı: Gözyaşlarını tutamadı
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Bahçeli, Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasına ilişkin "Değersiz tartışmalardan bir şey anlayan var mı? Ortada dehşet uyandıran bir enkaz varken hiç... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
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Bahçeli MHP grup toplantısındaki konuşmasına Bolu'da yangında hayatını kaybeden çocukların isimlerini sayarak başladı:Bahçeli bu sözleri esnasında gözyaşlarını tutamadı. Grup toplantısını dinleyenlerden de gözleri dolanlar görüldü.Grand Kartal olayı bir faciadan ötesi, bir cinayettir
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MHP lideri Bahçeli, Bolu'daki yangında hayatını kaybeden çocukların ismini saydı: Gözyaşlarını tutamadı

10:54 28.01.2025 (güncellendi: 11:09 28.01.2025)
Bahçeli
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
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Ayrıntılar geliyor
Bahçeli, Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasına ilişkin "Değersiz tartışmalardan bir şey anlayan var mı? Ortada dehşet uyandıran bir enkaz varken hiç olmaması gereken siyasi dalaşmaların karşılıklı sataşmaların ur gibi etrafı sarması insanlığımızı utandıracak boyuttadır." dedi.
Bahçeli MHP grup toplantısındaki konuşmasına Bolu'da yangında hayatını kaybeden çocukların isimlerini sayarak başladı:

'Siyasi dalaşmaların, karşılıklı sataşmaların etrafı sarması insanlığımızdan utandırıyor. 8 aile yok olmuş kimin umurunda, 36 çocuğumuz hayata veda etmiş. Değersiz tartışmalardan bir şey anlayan var mı? Ortada dehşet uyandıran bir enkaz varken hiç olmaması gereken siyasi dalaşmaların karşılıklı sataşmaların ur gibi etrafı sarması insanlığımızı utandıracak boyuttadır. 78 vatandaşımızın vebalini uhdesinde taşıyanlar millet, hukuk ve tarih önünde hesabını tek tek versinler"

Bahçeli bu sözleri esnasında gözyaşlarını tutamadı. Grup toplantısını dinleyenlerden de gözleri dolanlar görüldü.

Grand Kartal olayı bir faciadan ötesi, bir cinayettir

Grand Kartal olayı bir faciadan ötesi, bir cinayettir. Otel sahibinin sorumluluğu ortada. Hukuki ihbar görevinden kaçınan Bolu Belediyesinin yangını siyasi karambole getirme arayışını, ilgili bakanlığın hiçbir şey olmamış gibi özeleştiriden imtina etmesini doğru bulmuyoruz

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