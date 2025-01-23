https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/dem-partiden-ikinci-imrali-aciklamasi-1092978066.html

DEM Parti'den ikinci İmralı açıklaması

DEM Parti'den ikinci İmralı açıklaması

Sputnik Türkiye

DEM Parti heyetinin ikinci kez ikinci İmralı görüşmeleri hakkında yazılı açıklama yaptı 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T15:07+0300

2025-01-23T15:07+0300

2025-01-23T15:07+0300

türkiye

dem parti

pkk

imralı

abdullah öcalan

pervin buldan

sırrı süreyya önder

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İmralı Cezaevi'nde PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ikinci kez görüşen DEM Parti İmralı heyeti bir açıklama yaptı ve sürece ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtti. DEM Parti Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan heyet, İmralı Cezaevi'nde PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile dün yaptıkları görüşmenin ardından kamuoyuna açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Heyetimiz, yürüttüğümüz görüşmelerle ilgili olarak kendisine gerekli bilgilendirmelerde bulunmuştur." denilirken, "Öcalan’ın sürece ilişkin çalışmaları devam etmektedir. Bu konudaki hazırlıkları tamamlandıktan sonra kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır. Bizler de heyet olarak çalışmalarımızı ve temaslarımızı yürüteceğiz, gelişmeler oldukça da kamuoyunu bilgilendireceğiz. Bu süreç herkesi, hepimizi birlikte ve özgürce yaşatacaktır. Bunun gerçekleşmesi umuduyla tüm toplumsal kesimlerin kıymetli katkılarını bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/dem-parti-heyeti-gorusmeleri-degerlendirdi-tum-gorusmeler-samimi-ve-umut-verici-duzeyde-olumlu-1092779617.html

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dem parti, pkk, imralı, abdullah öcalan, pervin buldan, sırrı süreyya önder