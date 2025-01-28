https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/meteoroloji-uzmani-korkutucu-diyerek-uyardi-afrika-sicaklari-geliyor-subatta-kar-yagacak-mi-1093123676.html

Meteoroloji uzmanı 'korkutucu' diyerek uyardı: Afrika sıcakları geliyor, şubatta kar yağacak mı?

Meteoroloji uzmanı 'korkutucu' diyerek uyardı: Afrika sıcakları geliyor, şubatta kar yağacak mı?

Sputnik Türkiye

Türkiye’nin batı kesimlerinde yazdan kalma günler yaşanıyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, yağışsız bir haftayı beraberinde getiriyor... 28.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-28T11:35+0300

2025-01-28T11:35+0300

2025-01-28T11:35+0300

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Türkiye, özellikle batı bölgelerden başlayarak Afrika kaynaklı ılık hava dalgasının etkisi altına girdi. Meteoroloji uzmanları, sıcaklıkların mevsim normallerinin 10-12 derece üzerine çıkacağını belirtiyor. İstanbul başta olmak üzere Marmara’da 16 derece, Ege’de 18 dereceye varan sıcaklıklar görülüyor. Uzmanlar, bu hava koşullarının insan sağlığı ve çevre için tehlikeli olabileceğine dikkat çekiyor.Sıcaklıklar kaç dereceye kadar çıkacak?Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde sıcaklıkların yükselmeye devam edeceğini söyledi. Bölgelere göre beklenen sıcaklık değerleri şöyle:Rakımı yüksek bölgelerde sıcaklıkların daha düşük seyredeceği de belirtildi.Yağışsız bir hafta: Şubatın i̇lk 10 günü kurakYeni haftada yağış beklenmiyor. Dr. Özdemir, "Şubat ayının ilk 10 gününde yağış ihtimali oldukça düşük. Bu durum, sıcaklıkların daha da yükselmesine yol açabilir. Ancak 13 Şubat’tan sonra hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönebileceğini öngörüyoruz" dedi. Bu tablo, özellikle tarım ve çevre açısından ciddi sorunlara işaret ediyor.Hava kalitesine dikkat: Sağlık uyarısı geldiDr. Özdemir, havadaki yüksek basınç nedeniyle hava kalitesinin düşebileceğini ve bunun insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini vurguladı. "Sabah ve akşam saatlerinde hava kirliliği artabilir. Bu nedenle dışarı çıkarken maske kullanmak faydalı olabilir" ifadelerini kullandı. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve solunum yolu rahatsızlığı olan bireylerin dikkatli olması gerektiği belirtildi.Şubat ayına girmeye sayılı günler kala yaşanan bu olağan dışı sıcaklıklar, uzmanlar tarafından "korkutucu" olarak değerlendiriliyor. Dr. Özdemir, “16-20 derece aralığındaki sıcaklıklar bu mevsim için normal değil. Bu durum, küresel ısınmanın etkilerini bir kez daha gözler önüne seriyor” dedi.

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