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Coca-Cola alarmı, ürünleri geri çağrılıyor: Klorat tespit edildi, seri numaraları paylaşıldı 'sakın tüketmeyin'
Coca-Cola alarmı, ürünleri geri çağrılıyor: Klorat tespit edildi, seri numaraları paylaşıldı 'sakın tüketmeyin'
Sputnik Türkiye
Coca-Cola, bazı Avrupa ülkelerinde satılan ürünlerinde tespit edilen yüksek klorat seviyeleri nedeniyle geniş çaplı bir geri çağırma başlattı. 328 GE-338 GE... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
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Coca-Cola, Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı (FASFC) tarafından yapılan analizlerde, bazı içeceklerinde yüksek miktarda klorat tespit edilmesinin ardından bir dizi ürününü toplatma kararı aldı. 328 GE-338 GE üretim kodlarına sahip Coca-Cola, Fanta, Sprite, Fuse Tea, Nalu, Minute Maid, Tropico ve Royal Bliss markalarına ait kutu ve cam şişelerdeki içeceklerin yanı sıra bu ürünlerin farklı türleri de geri çağrıldı.Coca-Cola’nın hangi ürünlerini kapsıyor?Söz konusu ürünler, Coca-Cola’nın Belçika'nın Gent şehrindeki tesisinde üretildi. Ürünlerin sadece Belçika’da değil, aynı zamanda Hollanda, İngiltere, Almanya, Fransa ve Lüksemburg’a da ihraç edildiği bildirildi. Yetkililer, bu ülkelerdeki tüketicilerin dikkatli olmalarını ve ürünleri tüketmekten kaçınmalarını istedi.Tüketicilere uyarı: İade edin, tüketmeyinBelçika Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı, tüketicilere ellerindeki içecekleri satış noktalarına iade etmeleri ve kesinlikle tüketmemeleri gerektiğini duyurdu. İade işlemleri için detaylı bilgilendirmenin Coca-Cola’nın resmi web sitesi ve mağazalar aracılığıyla yapılacağı belirtildi.Klorat nedir ve neden tehlikeli?Klorat, klor bazlı dezenfektanların su arıtma ve gıda işlemede kullanılmasının bir yan ürünü olarak ortaya çıkıyor. Uzmanlara göre, yüksek miktarda klorat, özellikle hassas gruplarda (çocuklar, hamileler ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler) sağlık sorunlarına yol açabilir. Coca-Cola ürünlerindeki klorat seviyelerinin yasal sınırların üzerinde olması, geri çağırmanın temel nedeni olarak açıklandı.
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Coca-Cola alarmı, ürünleri geri çağrılıyor: Klorat tespit edildi, seri numaraları paylaşıldı 'sakın tüketmeyin'

10:47 28.01.2025 (güncellendi: 10:48 28.01.2025)
© AAKola
Kola - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
© AA
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Coca-Cola, bazı Avrupa ülkelerinde satılan ürünlerinde tespit edilen yüksek klorat seviyeleri nedeniyle geniş çaplı bir geri çağırma başlattı. 328 GE-338 GE üretim kodlarına sahip kutu ve cam şişelerdeki içecekler için uyarı yapıldı.
Coca-Cola, Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı (FASFC) tarafından yapılan analizlerde, bazı içeceklerinde yüksek miktarda klorat tespit edilmesinin ardından bir dizi ürününü toplatma kararı aldı. 328 GE-338 GE üretim kodlarına sahip Coca-Cola, Fanta, Sprite, Fuse Tea, Nalu, Minute Maid, Tropico ve Royal Bliss markalarına ait kutu ve cam şişelerdeki içeceklerin yanı sıra bu ürünlerin farklı türleri de geri çağrıldı.

Coca-Cola’nın hangi ürünlerini kapsıyor?

Söz konusu ürünler, Coca-Cola’nın Belçika'nın Gent şehrindeki tesisinde üretildi. Ürünlerin sadece Belçika’da değil, aynı zamanda Hollanda, İngiltere, Almanya, Fransa ve Lüksemburg’a da ihraç edildiği bildirildi. Yetkililer, bu ülkelerdeki tüketicilerin dikkatli olmalarını ve ürünleri tüketmekten kaçınmalarını istedi.

Tüketicilere uyarı: İade edin, tüketmeyin

Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı, tüketicilere ellerindeki içecekleri satış noktalarına iade etmeleri ve kesinlikle tüketmemeleri gerektiğini duyurdu. İade işlemleri için detaylı bilgilendirmenin Coca-Cola’nın resmi web sitesi ve mağazalar aracılığıyla yapılacağı belirtildi.

Klorat nedir ve neden tehlikeli?

Klorat, klor bazlı dezenfektanların su arıtma ve gıda işlemede kullanılmasının bir yan ürünü olarak ortaya çıkıyor. Uzmanlara göre, yüksek miktarda klorat, özellikle hassas gruplarda (çocuklar, hamileler ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler) sağlık sorunlarına yol açabilir. Coca-Cola ürünlerindeki klorat seviyelerinin yasal sınırların üzerinde olması, geri çağırmanın temel nedeni olarak açıklandı.
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