https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/ev-almayi-planlayanlar-dikkat-konut-kredisi-faizleri-dustu-1-milyon-tlnin-aylik-odemesi-belli-oldu-1093038207.html
Ev almayı planlayanlar dikkat: Konut kredisi faizleri düştü, 1 milyon TL'nin aylık ödemesi belli oldu
Ev almayı planlayanlar dikkat: Konut kredisi faizleri düştü, 1 milyon TL'nin aylık ödemesi belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimi sonrası konut kredisi faiz oranlarında dikkat çekici bir düşüş yaşandı. Faiz oranları aylık yüzde... 25.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-25T08:07+0300
2025-01-25T08:07+0300
2025-01-25T08:08+0300
ekonomi
kredi
türkiye cumhuriyet merkez bankası
merkez bankası
konut kredisi
faiz oranları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/18/1091980475_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d0baca5d6f9d4bbbb84988aada24b1cf.jpg
Merkez Bankası’nın politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45’e düşürmesi, konut kredisi faiz oranlarına da yansıdı. Konut kredisi faiz oranı, yıllık bazda yüzde 39’a kadar gerileyerek 1 Mart’tan bu yana en düşük seviyeye ulaştı. Faizlerdeki bu düşüşün, yıl içinde daha da hızlanması bekleniyor.Aylık taksitler ve toplam ödeme maliyetleri azaldıEkonomist Muhammet Bayram, faiz indiriminin etkilerini Milliyet'e şöyle açıkladı: “Gecelik borç alıp verme faiziyle politika faizi şu anda yüzde 43.5 seviyesine geriledi. Bununla birlikte hem mevduat hem de kredi faizleri düşüş gösterdi. Konut kredisi faizleri aylık yüzde 2.79, yıllık maliyet ise yüzde 39 seviyelerine indi.”Bayram, 1 milyon TL’lik konut kredisi için şu hesaplamayı yaptı:Konut fiyatlarındaki artış endişesi talebi harekete geçirdiKonut fiyatlarının daha da artabileceği endişesi, ev almak isteyen vatandaşları harekete geçirdi. Yüksek faiz oranlarına rağmen birçok kişi ertelenmiş taleplerini karşılamaya yöneldi. Ancak uzmanlar, acele edilmemesi ve faiz oranlarının düşmesinin beklenmesi gerektiği konusunda uyarıyor.Konut almanın zamanı mı?Muhammet Bayram, faizlerin yıl sonuna kadar yüzde 25 ila yüzde 30 seviyelerine düşebileceğini ve konut alımı için daha uygun bir dönemin beklenmesi gerektiğini ifade etti. Bayram, şu uyarılarda bulundu:“Yüksek faiz oranlarından belirlenen aylık taksitler, vade boyunca sabit kalıyor. Bu durum, on yıl boyunca yüksek ödeme anlamına geliyor. Ayrıca konut kredileri, taşıt veya ihtiyaç kredileri gibi yeniden yapılandırmaya tabi tutulmuyor. Ancak konut fiyatlarındaki artışı da göz önünde bulundurmak gerekiyor.”Bayram, bazı ev sahipleri ve müteahhitlerin, faiz indirimlerini fırsat bilerek konut fiyatlarını yükselttiği konusunda uyarıda bulundu. “Maalesef vatandaşın talebi manipüle ediliyor. İhtiyaç yoksa, konut yatırımı için yıl sonuna kadar beklenmesi daha mantıklı” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/sgkdan-net-aciklama-erkekler-dul-maasi-alabilir-mi-sartlari-neler-1093037417.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/18/1091980475_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_9c55671272d8531ee4b204abad7e36a4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
merkez bankası faiz indirimi, konut kredisi faiz oranları, konut kredisi faiz hesaplama, 1 milyon tl konut kredisi hesaplama, ev almak için doğru zaman mı, konut kredisi ödeme planı, faiz indirimi sonrası konut kredisi, konut fiyatları artar mı, konut kredisi faizleri düştü mü, 2024 konut kredisi faiz oranları, konut kredisi yıl sonu tahmini, faiz indirimi konut fiyatlarını etkiler mi, kredi faiz oranı ne kadar oldu, faiz oranları düştü mü, ev almak için beklemek mantıklı mı, 1 milyon lira konut kredisi toplam ödeme
merkez bankası faiz indirimi, konut kredisi faiz oranları, konut kredisi faiz hesaplama, 1 milyon tl konut kredisi hesaplama, ev almak için doğru zaman mı, konut kredisi ödeme planı, faiz indirimi sonrası konut kredisi, konut fiyatları artar mı, konut kredisi faizleri düştü mü, 2024 konut kredisi faiz oranları, konut kredisi yıl sonu tahmini, faiz indirimi konut fiyatlarını etkiler mi, kredi faiz oranı ne kadar oldu, faiz oranları düştü mü, ev almak için beklemek mantıklı mı, 1 milyon lira konut kredisi toplam ödeme
Ev almayı planlayanlar dikkat: Konut kredisi faizleri düştü, 1 milyon TL'nin aylık ödemesi belli oldu
08:07 25.01.2025 (güncellendi: 08:08 25.01.2025)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimi sonrası konut kredisi faiz oranlarında dikkat çekici bir düşüş yaşandı. Faiz oranları aylık yüzde 2.79, yıllık ise yüzde 39 seviyesine kadar geriledi. Uzmanlar, konut almak isteyenlere faiz oranlarının daha da düşebileceği yıl sonuna kadar beklemelerini öneriyor.
Merkez Bankası’nın politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45’e düşürmesi, konut kredisi faiz oranlarına da yansıdı. Konut kredisi faiz oranı, yıllık bazda yüzde 39’a kadar gerileyerek 1 Mart’tan bu yana en düşük seviyeye ulaştı. Faizlerdeki bu düşüşün, yıl içinde daha da hızlanması bekleniyor.
Aylık taksitler ve toplam ödeme maliyetleri azaldı
Ekonomist Muhammet Bayram, faiz indiriminin etkilerini Milliyet'e şöyle açıkladı: “Gecelik borç alıp verme faiziyle politika faizi şu anda yüzde 43.5 seviyesine geriledi. Bununla birlikte hem mevduat hem de kredi faizleri düşüş gösterdi. Konut kredisi faizleri aylık yüzde 2.79, yıllık maliyet ise yüzde 39 seviyelerine indi.”
Bayram, 1 milyon TL’lik konut kredisi için şu hesaplamayı yaptı:
Toplam ödeme:
3.490.000 TL
Konut fiyatlarındaki artış endişesi talebi harekete geçirdi
Konut fiyatlarının daha da artabileceği endişesi, ev almak isteyen vatandaşları harekete geçirdi. Yüksek faiz oranlarına rağmen birçok kişi ertelenmiş taleplerini karşılamaya yöneldi. Ancak uzmanlar, acele edilmemesi ve faiz oranlarının düşmesinin beklenmesi gerektiği konusunda uyarıyor.
Muhammet Bayram, faizlerin yıl sonuna kadar yüzde 25 ila yüzde 30 seviyelerine düşebileceğini ve konut alımı için daha uygun bir dönemin beklenmesi gerektiğini ifade etti. Bayram, şu uyarılarda bulundu:
“Yüksek faiz oranlarından belirlenen aylık taksitler, vade boyunca sabit kalıyor. Bu durum, on yıl boyunca yüksek ödeme anlamına geliyor. Ayrıca konut kredileri, taşıt veya ihtiyaç kredileri gibi yeniden yapılandırmaya tabi tutulmuyor. Ancak konut fiyatlarındaki artışı da göz önünde bulundurmak gerekiyor.”
Bayram, bazı ev sahipleri ve müteahhitlerin, faiz indirimlerini fırsat bilerek konut fiyatlarını yükselttiği konusunda uyarıda bulundu. “Maalesef vatandaşın talebi manipüle ediliyor. İhtiyaç yoksa, konut yatırımı için yıl sonuna kadar beklenmesi daha mantıklı” dedi.