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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/kartalkayada-hayata-tutunmak-icin-camlardan-sarkitilan-beyaz-carsaflar-sessiz-protestonun-simgesi-1093129049.html
Kartalkaya'da hayata tutunmak için camlardan sarkıtılan 'beyaz çarşaflar' sessiz protestonun simgesi oldu
Kartalkaya'da hayata tutunmak için camlardan sarkıtılan 'beyaz çarşaflar' sessiz protestonun simgesi oldu
Sputnik Türkiye
Kartalkaya'daki yangın faciasından kurtulmak isteyenlerin camlardan sarkıttıkları beyaz çarşaflar acının simgesi oldu. Bir çok kişi de yaşananları protesto... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T12:35+0300
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türkiye
kartalkaya
grand kartal oteli
yangın
yangın felaketi
beyaz çarşaf
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Türkiye, Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının acısıyla sarsıldı. O anlardan hafızalara kazınan fotoğraflardan biri de insanların canlarını kurtarmak için camlardan sarkıttıkları 'beyaz çarşaflar'dı. İşte o beyaz çarşaflar acının simgesi oldu. Sessiz protestonun simgesi olduYaşanan ihmaller sonucunda sömestr tatilini geçirmek için Kartalkaya Grand Kartal Otel'e giden ve aralarında 40'a yakın çocuğun da bulunduğu 78 kişi yaşamını yitirdi. Yangında bir çok kişi kurtulabilmek için camlardan aşağıya 'beyaz çarşaflar' sarkıttı, o çarşaflara tutunarak aşağıya inmeye çalıştı. Hafızalara kazınan o beyaz çarşaf sosyal medyada 'sessiz protestonun' simgesi oldu. Evlerin camlarından beyaz çarşaf sarkıttılarBir çok kişi evlerinin camından ya da balkonlarından sarkıttıkları 'beyaz çarşaflarla' hem acıya ortak oldular hem de yaşananları protesto etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/boludaki-yangina-iliskin-son-tutuklanan-isimlerin-ifadelerine-ulasildi-dilekce-geldiginde-benim-1093108083.html
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kartalkaya yangın faciası, beyaz çarşaf protestosu, beyaz çarşaf protestosu nedir
kartalkaya yangın faciası, beyaz çarşaf protestosu, beyaz çarşaf protestosu nedir

Kartalkaya'da hayata tutunmak için camlardan sarkıtılan 'beyaz çarşaflar' sessiz protestonun simgesi oldu

12:35 28.01.2025
© AA / İbrahim YozoğluKartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını faciası
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını faciası - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
© AA / İbrahim Yozoğlu
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Kartalkaya'daki yangın faciasından kurtulmak isteyenlerin camlardan sarkıttıkları beyaz çarşaflar acının simgesi oldu. Bir çok kişi de yaşananları protesto etmek ve acıyı paylaşmak için evlerinin camlarından beyaz çarşaf sarkıttı.
Türkiye, Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının acısıyla sarsıldı. O anlardan hafızalara kazınan fotoğraflardan biri de insanların canlarını kurtarmak için camlardan sarkıttıkları 'beyaz çarşaflar'dı. İşte o beyaz çarşaflar acının simgesi oldu.
beyaz çarşaf protestosu sosyal medya
beyaz çarşaf protestosu sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
beyaz çarşaf protestosu sosyal medya

Sessiz protestonun simgesi oldu

Yaşanan ihmaller sonucunda sömestr tatilini geçirmek için Kartalkaya Grand Kartal Otel'e giden ve aralarında 40'a yakın çocuğun da bulunduğu 78 kişi yaşamını yitirdi. Yangında bir çok kişi kurtulabilmek için camlardan aşağıya 'beyaz çarşaflar' sarkıttı, o çarşaflara tutunarak aşağıya inmeye çalıştı. Hafızalara kazınan o beyaz çarşaf sosyal medyada 'sessiz protestonun' simgesi oldu.
beyaz çarşaf protestosu sosyal medya
beyaz çarşaf protestosu sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
beyaz çarşaf protestosu sosyal medya

Evlerin camlarından beyaz çarşaf sarkıttılar

Bir çok kişi evlerinin camından ya da balkonlarından sarkıttıkları 'beyaz çarşaflarla' hem acıya ortak oldular hem de yaşananları protesto etti.
Kartalkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
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