Bolu'daki yangına ilişkin son tutuklanan isimlerin ifadelerine ulaşıldı: 'Dilekçe geldiğinde benim haberim olmaz'

"Yangın güvenliği denetleme başvuru dilekçesi yazı işleri müdürlüğüne giriş yapar. Yazı işleri, ilgili müdürlüğe gönderir. Müdürlük bunu ilgili birime havale eder. Bu talepler de yazı işleri müdürlüğü tarafından itfaiye müdürlüğüne havale edilir. Dilekçe geldiğinde benim haberim olmaz. İlgili birime havale edilir. Denetimden sonra da benim haberim yoktur ancak belediyede yazışmaların olduğu sistem olan AKOS'a yazışma düştüğünde ben oradan bakıp görebilirim. Müdürlerin ne havale ettiğini silsilenin sonunda görebilirim.

Grand Kartal Otel'e ilişkin itfaiye müdürlüğünün yapmış olduğu denetiminden, yazışma bana gelene kadar haberim olmamıştı. Ancak dilekçenin geri çekildiğini, geri çekilme dilekçesi verildiğini gördüğümde dikkatimi çekmişti. İlgili müdür, yani İtfaiye Müdürü bana bu konuyu anlattı. İlk dilekçenin neden iptal edildiği hususu dikkatimi çektiği için itfaiye müdürüne durumu sordum. İtfaiye Müdürü bana, 'İtfaiye raporu için başvurmuşlardı. İkinci bir dilekçe ile başvurularını geri çekiyorlar' dedi. Ben de 'Yapmamız gereken nedir?' dedim. O da dilekçeyi iptal edeceklerini söyledi."