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Bolu'daki yangına ilişkin son tutuklanan isimlerin ifadelerine ulaşıldı: 'Dilekçe geldiğinde benim haberim olmaz'
Bolu'daki yangına ilişkin son tutuklanan isimlerin ifadelerine ulaşıldı: 'Dilekçe geldiğinde benim haberim olmaz'
Sputnik Türkiye
Kartalkaya'daki yangınla ilgili tutuklanan son 3 ismin ifadeleri ortaya çıktı. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Gülener Grand Kartal Otel'in verdiği dilekçeyle... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T19:37+0300
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Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta 78 kişinin hayatına mal olan yangına ilişkin tutuklanan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye personeli İrfan Acar'ın ifadelerine ulaşıldı.Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Gülener, savcılıktaki ifadesinde, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, AR-GE Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nün kendisine bağlı olduğu, dış yazışmalarda belediye başkan yardımcısının, iç yazışmalarda ise müdürlerin gerekli imzaları attığı bilgisini verdi.Gülener, dilekçeleri, Akıllı Kent Otomasyon Sistemi (AKOS) üzerinden görebildiğini ve Müdürlerin ne havale ettiğini silsilenin sonunda fark ettiğini şöyle aktardı:Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ile konuya ilişkin telefonda görüştüğünü ve kendisinden evraka bakmasını rica ettiğini anlatan Gülener, bunun dilekçenin verilmesinden sonra yapılabileceği ve dilekçelerde kendilerine başvurulmasının rutin bir iş olduğunu aktardı.Önceden uygunsuzluk raporu düzenlenip düzenlenmediğini hatırlamadığını söyleyen Gülener, talep üzerine yapılan denetimlerde eksiklik geldiğinde uygunsuzluk raporunu talep edene teslim ettiklerini, Grand Kartal Otel sahiplerini yakından tanımadığını ve dostluğunun, arkadaşlığının olmadığını ifade etti.Gülener, kendisine bağlı birimlerde denetim yetkisinin evrak üzerinde olmadığını ancak ilgili idareye giderek fiili denetim yaptığını belirtti.Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesinde de savcılıktaki beyanlarını kabul ve tekrar eden Gülener, şunları kaydetti:'Zira buna dair somut bir delil ibrazı tarafıma yapılmamıştır'Dosya kapsamında tutuklanan Bolu Belediyesi İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ise Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesinde, savcılıkta verdiği ifadelerini kabul ve tekrar ettiğini belirtti.İfadelerine ekleyeceği yeni bir husus bulunmadığını aktaran Coşkun, "Ancak belirtmek isterim ki olay yerine biz vardık. Tüm ekip olarak üzerimize düşen kurtarma eylemlerinde bulunduk. Onlarca insanımızın da kurtulmasına vesile olduk. Üzerimize atılı olan bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçunu kabul etmiyorum. Zira buna dair somut bir delil ibrazı tarafıma yapılmamıştır. Bu aşamada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı talep ederim" savunmasında bulundu.'13 katlı bir binanın bütün eksikliklerini kalem kalem tespit ederek ilgili birime bildirdim'İtfaiye personeli İrfan Acar da Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesinde, savcılık ifadelerini kabul ve tekrar ettiğini belirterek, şunları söyledi:
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Bolu'daki yangına ilişkin son tutuklanan isimlerin ifadelerine ulaşıldı: 'Dilekçe geldiğinde benim haberim olmaz'

19:37 27.01.2025 (güncellendi: 19:38 27.01.2025)
© Sergen SezginKartalkaya
Kartalkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
© Sergen Sezgin
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Kartalkaya'daki yangınla ilgili tutuklanan son 3 ismin ifadeleri ortaya çıktı. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Gülener Grand Kartal Otel'in verdiği dilekçeyle ilgili kendisinin haberi olmadığını ilgili birime havale edildiğini söyledi. İtfaiye Müdür Vekili ise somut bir delil ibrazının tarafına yapılmadığını belirtti.
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta 78 kişinin hayatına mal olan yangına ilişkin tutuklanan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye personeli İrfan Acar'ın ifadelerine ulaşıldı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Gülener, savcılıktaki ifadesinde, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, AR-GE Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nün kendisine bağlı olduğu, dış yazışmalarda belediye başkan yardımcısının, iç yazışmalarda ise müdürlerin gerekli imzaları attığı bilgisini verdi.
Gülener, dilekçeleri, Akıllı Kent Otomasyon Sistemi (AKOS) üzerinden görebildiğini ve Müdürlerin ne havale ettiğini silsilenin sonunda fark ettiğini şöyle aktardı:

"Yangın güvenliği denetleme başvuru dilekçesi yazı işleri müdürlüğüne giriş yapar. Yazı işleri, ilgili müdürlüğe gönderir. Müdürlük bunu ilgili birime havale eder. Bu talepler de yazı işleri müdürlüğü tarafından itfaiye müdürlüğüne havale edilir. Dilekçe geldiğinde benim haberim olmaz. İlgili birime havale edilir. Denetimden sonra da benim haberim yoktur ancak belediyede yazışmaların olduğu sistem olan AKOS'a yazışma düştüğünde ben oradan bakıp görebilirim. Müdürlerin ne havale ettiğini silsilenin sonunda görebilirim.

Grand Kartal Otel'e ilişkin itfaiye müdürlüğünün yapmış olduğu denetiminden, yazışma bana gelene kadar haberim olmamıştı. Ancak dilekçenin geri çekildiğini, geri çekilme dilekçesi verildiğini gördüğümde dikkatimi çekmişti. İlgili müdür, yani İtfaiye Müdürü bana bu konuyu anlattı. İlk dilekçenin neden iptal edildiği hususu dikkatimi çektiği için itfaiye müdürüne durumu sordum. İtfaiye Müdürü bana, 'İtfaiye raporu için başvurmuşlardı. İkinci bir dilekçe ile başvurularını geri çekiyorlar' dedi. Ben de 'Yapmamız gereken nedir?' dedim. O da dilekçeyi iptal edeceklerini söyledi."

Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ile konuya ilişkin telefonda görüştüğünü ve kendisinden evraka bakmasını rica ettiğini anlatan Gülener, bunun dilekçenin verilmesinden sonra yapılabileceği ve dilekçelerde kendilerine başvurulmasının rutin bir iş olduğunu aktardı.
Önceden uygunsuzluk raporu düzenlenip düzenlenmediğini hatırlamadığını söyleyen Gülener, talep üzerine yapılan denetimlerde eksiklik geldiğinde uygunsuzluk raporunu talep edene teslim ettiklerini, Grand Kartal Otel sahiplerini yakından tanımadığını ve dostluğunun, arkadaşlığının olmadığını ifade etti.
Gülener, kendisine bağlı birimlerde denetim yetkisinin evrak üzerinde olmadığını ancak ilgili idareye giderek fiili denetim yaptığını belirtti.
Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesinde de savcılıktaki beyanlarını kabul ve tekrar eden Gülener, şunları kaydetti:

"Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum ve tarafıma isnat edilen bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçunu anlamamaktayım. 25 yıldır devlet memuru olarak görevimi başarılı olarak yerine getirmekteyim. Evimde arama dahi yapıldı. Gerek belediye olarak gerekse sorumlu olduğum birimler tarafından dosyaya tüm belgeler sunuldu. Tüm deliller toplandı. Delil karartma şüphem bulunmamaktadır. Bununla birlikte yakın zamanda akciğerime pıhtı atma da dahil birçok önemli rahatsızlıktan dolayı tedavi görmekteyim. Buna dair e-Nabız çıktısı sunuyorum. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ederim."

'Zira buna dair somut bir delil ibrazı tarafıma yapılmamıştır'

Dosya kapsamında tutuklanan Bolu Belediyesi İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ise Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesinde, savcılıkta verdiği ifadelerini kabul ve tekrar ettiğini belirtti.
İfadelerine ekleyeceği yeni bir husus bulunmadığını aktaran Coşkun, "Ancak belirtmek isterim ki olay yerine biz vardık. Tüm ekip olarak üzerimize düşen kurtarma eylemlerinde bulunduk. Onlarca insanımızın da kurtulmasına vesile olduk. Üzerimize atılı olan bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçunu kabul etmiyorum. Zira buna dair somut bir delil ibrazı tarafıma yapılmamıştır. Bu aşamada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı talep ederim" savunmasında bulundu.

'13 katlı bir binanın bütün eksikliklerini kalem kalem tespit ederek ilgili birime bildirdim'

İtfaiye personeli İrfan Acar da Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesinde, savcılık ifadelerini kabul ve tekrar ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Ben bana görev tevdi edildiğinde yanlış hatırlamıyorsam 13 katlı bir binanın bütün eksikliklerini kalem kalem tespit ederek ilgili birime bildirdim. Bundan sonra bana bu şekilde suç isnadını kabul etmiyorum. Zira benim herhangi bir şekilde görevimi savsaklamak gibi bir durumum olmamıştır. Üzerime atılı suçlamaları reddediyorum. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ederim."

Kartalkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2025
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Tutuklu sayısı 19 oldu: Gazelle Otel Genel Müdürü Demir de tutuklandı
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