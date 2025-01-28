https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/kart-sahipleri-dikkat-bazi-bankalar-sildi-tuketicilere-uyari-1093119662.html
Kart sahipleri dikkat: Bazı bankalar sildi, tüketicilere uyarı
Kart sahipleri dikkat: Bazı bankalar sildi, tüketicilere uyarı
Sputnik Türkiye
Kredi kartları ve sadakat kartlarında biriken para puanların silinme riski var. üketici dernekleri, puanların kullanılmaması durumunda silinebileceğini... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T09:55+0300
2025-01-28T09:55+0300
2025-01-28T09:55+0300
ekonomi
banka
banka hesabı
banka kartı
puan
sadakat kart
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0d/1091483209_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_931293bd4556d3f9eb84d863d2fc079b.jpg
Kredi kartlarında biriken para puanlar, alışverişlerde ödeme yerine geçerek tüketicilere büyük avantaj sağlıyor. Ancak birçok banka, yıl sonunda kullanılmayan puanları otomatik olarak siliyor. Tüketici dernekleri, bu konuda vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor.Para puanların akıbeti, bankalar arasında farklılık gösterebiliyor. Bazı bankalar, kampanya bazlı tanımlanan puanları yıl sonunda sıfırlarken, müşterilerine özel tanımlanan diğer para puanları bir sonraki yıla aktarıyor. Bu nedenle tüketicilerin, sahip oldukları puanların silinme riskine karşı bankalarıyla iletişime geçmeleri öneriliyor.Sadakat kartlarında durum farklıSadakat kartları da yıl sonunda tüketicilerin dikkat etmesi gereken bir başka nokta. Genellikle marketler ve mağazalar tarafından sunulan bu kartlar, müşterilere özel indirimler, promosyonlar ve hediyeler kazandırıyor. Ancak bu kartlara yüklenen puanlar, yıl sonu itibarıyla sıfırlanıyor.Tüketici dernekleri, sadakat kartı kullanıcılarının yıl bitmeden bu puanları harcayarak tasarruf etmelerini öneriyor. Aksi takdirde, yıl boyunca biriktirilen puanlar boşa gidebilir.Hangi bankaların puanları sıfırlayıp hangilerinin bir sonraki yıla aktardığını öğrenmek için tüketicilere mobil bankacılık uygulamalarını kullanmaları veya bankalarına danışmaları tavsiye ediliyor. Özellikle yıl sonuna yaklaşıldığında, bankaların tanımladığı kampanyaların süresi hakkında bilgi almak kritik bir önem taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/konut-kredilerinde-faizler-geriledi-500-bin-tl-ve-1-milyon-tl-icin-geri-odeme-tutarlari-netlesti-1093117499.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0d/1091483209_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_e561d69c40aaa2409bfb42dbf749866c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
banka, banka hesabı, banka kartı, puan, sadakat kart
banka, banka hesabı, banka kartı, puan, sadakat kart
Kart sahipleri dikkat: Bazı bankalar sildi, tüketicilere uyarı
Kredi kartları ve sadakat kartlarında biriken para puanların silinme riski var. üketici dernekleri, puanların kullanılmaması durumunda silinebileceğini belirterek uyarıda bulunmuştu. Bazı bankalar puanları bir sonraki yıla aktarırken, kampanya bazlı puanlar ise sıfırlandı.
Kredi kartlarında biriken para puanlar, alışverişlerde ödeme yerine geçerek tüketicilere büyük avantaj sağlıyor. Ancak birçok banka, yıl sonunda kullanılmayan puanları otomatik olarak siliyor. Tüketici dernekleri, bu konuda vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor.
Para puanların akıbeti, bankalar arasında farklılık gösterebiliyor. Bazı bankalar, kampanya bazlı tanımlanan puanları yıl sonunda sıfırlarken, müşterilerine özel tanımlanan diğer para puanları bir sonraki yıla aktarıyor. Bu nedenle tüketicilerin, sahip oldukları puanların silinme riskine karşı bankalarıyla iletişime geçmeleri öneriliyor.
Sadakat kartlarında durum farklı
Sadakat kartları da yıl sonunda tüketicilerin dikkat etmesi gereken bir başka nokta. Genellikle marketler ve mağazalar tarafından sunulan bu kartlar, müşterilere özel indirimler, promosyonlar ve hediyeler kazandırıyor. Ancak bu kartlara yüklenen puanlar, yıl sonu itibarıyla sıfırlanıyor.
Tüketici dernekleri, sadakat kartı kullanıcılarının yıl bitmeden bu puanları harcayarak tasarruf etmelerini öneriyor. Aksi takdirde, yıl boyunca biriktirilen puanlar boşa gidebilir.
Hangi bankaların puanları sıfırlayıp hangilerinin bir sonraki yıla aktardığını öğrenmek için tüketicilere mobil bankacılık uygulamalarını kullanmaları veya bankalarına danışmaları tavsiye ediliyor. Özellikle yıl sonuna yaklaşıldığında, bankaların tanımladığı kampanyaların süresi hakkında bilgi almak kritik bir önem taşıyor.