https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/kart-sahipleri-dikkat-bazi-bankalar-sildi-tuketicilere-uyari-1093119662.html

Kart sahipleri dikkat: Bazı bankalar sildi, tüketicilere uyarı

Kart sahipleri dikkat: Bazı bankalar sildi, tüketicilere uyarı

Sputnik Türkiye

Kredi kartları ve sadakat kartlarında biriken para puanların silinme riski var. üketici dernekleri, puanların kullanılmaması durumunda silinebileceğini... 28.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-28T09:55+0300

2025-01-28T09:55+0300

2025-01-28T09:55+0300

ekonomi

banka

banka hesabı

banka kartı

puan

sadakat kart

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0d/1091483209_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_931293bd4556d3f9eb84d863d2fc079b.jpg

Kredi kartlarında biriken para puanlar, alışverişlerde ödeme yerine geçerek tüketicilere büyük avantaj sağlıyor. Ancak birçok banka, yıl sonunda kullanılmayan puanları otomatik olarak siliyor. Tüketici dernekleri, bu konuda vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor.Para puanların akıbeti, bankalar arasında farklılık gösterebiliyor. Bazı bankalar, kampanya bazlı tanımlanan puanları yıl sonunda sıfırlarken, müşterilerine özel tanımlanan diğer para puanları bir sonraki yıla aktarıyor. Bu nedenle tüketicilerin, sahip oldukları puanların silinme riskine karşı bankalarıyla iletişime geçmeleri öneriliyor.Sadakat kartlarında durum farklıSadakat kartları da yıl sonunda tüketicilerin dikkat etmesi gereken bir başka nokta. Genellikle marketler ve mağazalar tarafından sunulan bu kartlar, müşterilere özel indirimler, promosyonlar ve hediyeler kazandırıyor. Ancak bu kartlara yüklenen puanlar, yıl sonu itibarıyla sıfırlanıyor.Tüketici dernekleri, sadakat kartı kullanıcılarının yıl bitmeden bu puanları harcayarak tasarruf etmelerini öneriyor. Aksi takdirde, yıl boyunca biriktirilen puanlar boşa gidebilir.Hangi bankaların puanları sıfırlayıp hangilerinin bir sonraki yıla aktardığını öğrenmek için tüketicilere mobil bankacılık uygulamalarını kullanmaları veya bankalarına danışmaları tavsiye ediliyor. Özellikle yıl sonuna yaklaşıldığında, bankaların tanımladığı kampanyaların süresi hakkında bilgi almak kritik bir önem taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/konut-kredilerinde-faizler-geriledi-500-bin-tl-ve-1-milyon-tl-icin-geri-odeme-tutarlari-netlesti-1093117499.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

banka, banka hesabı, banka kartı, puan, sadakat kart