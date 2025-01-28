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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/kart-sahipleri-dikkat-bazi-bankalar-sildi-tuketicilere-uyari-1093119662.html
Kart sahipleri dikkat: Bazı bankalar sildi, tüketicilere uyarı
Kart sahipleri dikkat: Bazı bankalar sildi, tüketicilere uyarı
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Kredi kartları ve sadakat kartlarında biriken para puanların silinme riski var. üketici dernekleri, puanların kullanılmaması durumunda silinebileceğini... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T09:55+0300
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ekonomi
banka
banka hesabı
banka kartı
puan
sadakat kart
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Kredi kartlarında biriken para puanlar, alışverişlerde ödeme yerine geçerek tüketicilere büyük avantaj sağlıyor. Ancak birçok banka, yıl sonunda kullanılmayan puanları otomatik olarak siliyor. Tüketici dernekleri, bu konuda vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor.Para puanların akıbeti, bankalar arasında farklılık gösterebiliyor. Bazı bankalar, kampanya bazlı tanımlanan puanları yıl sonunda sıfırlarken, müşterilerine özel tanımlanan diğer para puanları bir sonraki yıla aktarıyor. Bu nedenle tüketicilerin, sahip oldukları puanların silinme riskine karşı bankalarıyla iletişime geçmeleri öneriliyor.Sadakat kartlarında durum farklıSadakat kartları da yıl sonunda tüketicilerin dikkat etmesi gereken bir başka nokta. Genellikle marketler ve mağazalar tarafından sunulan bu kartlar, müşterilere özel indirimler, promosyonlar ve hediyeler kazandırıyor. Ancak bu kartlara yüklenen puanlar, yıl sonu itibarıyla sıfırlanıyor.Tüketici dernekleri, sadakat kartı kullanıcılarının yıl bitmeden bu puanları harcayarak tasarruf etmelerini öneriyor. Aksi takdirde, yıl boyunca biriktirilen puanlar boşa gidebilir.Hangi bankaların puanları sıfırlayıp hangilerinin bir sonraki yıla aktardığını öğrenmek için tüketicilere mobil bankacılık uygulamalarını kullanmaları veya bankalarına danışmaları tavsiye ediliyor. Özellikle yıl sonuna yaklaşıldığında, bankaların tanımladığı kampanyaların süresi hakkında bilgi almak kritik bir önem taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/konut-kredilerinde-faizler-geriledi-500-bin-tl-ve-1-milyon-tl-icin-geri-odeme-tutarlari-netlesti-1093117499.html
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banka, banka hesabı, banka kartı, puan, sadakat kart
banka, banka hesabı, banka kartı, puan, sadakat kart

Kart sahipleri dikkat: Bazı bankalar sildi, tüketicilere uyarı

09:55 28.01.2025
© İHAKart
Kart - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
© İHA
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Kredi kartları ve sadakat kartlarında biriken para puanların silinme riski var. üketici dernekleri, puanların kullanılmaması durumunda silinebileceğini belirterek uyarıda bulunmuştu. Bazı bankalar puanları bir sonraki yıla aktarırken, kampanya bazlı puanlar ise sıfırlandı.
Kredi kartlarında biriken para puanlar, alışverişlerde ödeme yerine geçerek tüketicilere büyük avantaj sağlıyor. Ancak birçok banka, yıl sonunda kullanılmayan puanları otomatik olarak siliyor. Tüketici dernekleri, bu konuda vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor.
Para puanların akıbeti, bankalar arasında farklılık gösterebiliyor. Bazı bankalar, kampanya bazlı tanımlanan puanları yıl sonunda sıfırlarken, müşterilerine özel tanımlanan diğer para puanları bir sonraki yıla aktarıyor. Bu nedenle tüketicilerin, sahip oldukları puanların silinme riskine karşı bankalarıyla iletişime geçmeleri öneriliyor.

Sadakat kartlarında durum farklı

Sadakat kartları da yıl sonunda tüketicilerin dikkat etmesi gereken bir başka nokta. Genellikle marketler ve mağazalar tarafından sunulan bu kartlar, müşterilere özel indirimler, promosyonlar ve hediyeler kazandırıyor. Ancak bu kartlara yüklenen puanlar, yıl sonu itibarıyla sıfırlanıyor.
Tüketici dernekleri, sadakat kartı kullanıcılarının yıl bitmeden bu puanları harcayarak tasarruf etmelerini öneriyor. Aksi takdirde, yıl boyunca biriktirilen puanlar boşa gidebilir.
Hangi bankaların puanları sıfırlayıp hangilerinin bir sonraki yıla aktardığını öğrenmek için tüketicilere mobil bankacılık uygulamalarını kullanmaları veya bankalarına danışmaları tavsiye ediliyor. Özellikle yıl sonuna yaklaşıldığında, bankaların tanımladığı kampanyaların süresi hakkında bilgi almak kritik bir önem taşıyor.
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