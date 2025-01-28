https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/italyan-sef-andrea-minguzzinin-oglunu-bicaklamislardi-saldirganlarin-ifadeleri-ortaya-cikti-1093118478.html

İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin oğlunu bıçaklamışlardı: Saldırganların ifadeleri ortaya çıktı

İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin oğlunu bıçaklamışlardı: Saldırganların ifadeleri ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, pazarda tartıştığı iki genç tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan iki şüpheli... 28.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-28T09:36+0300

2025-01-28T09:36+0300

2025-01-28T09:36+0300

türkiye

mattia ahmet minguzzi

andrea minguzzi

italyan şef

savcılık

ifade

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Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazarda, İtalyan restoran şefi Andrea Minguzzi’nin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla birlikte dolaşırken tartışmaya karıştı. Henüz bilinmeyen bir sebeple B.B. (15) ve U.B. (16) ile yaşanan sözlü tartışma kısa sürede şiddet olayına dönüştü.Şüpheliler, pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi’nin peşinden giderek kendisini yakaladı. Yeniden yaşanan gerginlik sırasında B.B., pazardaki bir tezgâhtan aldığı bıçakla Minguzzi’yi 5 kez bıçakladı. U.B. ise yere düşen Minguzzi’ye tekme attı.Hayati tehlikesi devam ediyorÇevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Minguzzi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi devam eden Minguzzi’nin ailesi, oğullarının sağlık durumu için endişeyle bekliyor.Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelilerden B.B. ve U.B., polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu öğrenilen iki genç, Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.Tutuklanan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktıAdliyeye sevk edilen B.B. ve U.B., sulh ceza hâkimliğince “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklandı. B.B.’nin savcılık ifadesinde, “Minguzzi bana laf attı. Tartışma çıkınca pazardaki bir tezgâhtan bıçak aldım. Korkutmak için salladım ama bıçak ona isabet etti. Kaç kere bıçakladığımı hatırlamıyorum” dediği öğrenildi.Diğer şüpheli U.B. ise, “Arbede sırasında ne olduğunu görmedim. Minguzzi’yi yerde gördüğümde ona tekme attım” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/konut-kredilerinde-faizler-geriledi-500-bin-tl-ve-1-milyon-tl-icin-geri-odeme-tutarlari-netlesti-1093117499.html

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mattia ahmet minguzzi, andrea minguzzi, italyan şef, savcılık, ifade