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İstanbul'da sabah ve akşam saatlerine dikkat: Bu ilçelerde risk arttı, 'maskesiz çıkmayın' uyarısı
İstanbul'da sabah ve akşam saatlerine dikkat: Bu ilçelerde risk arttı, 'maskesiz çıkmayın' uyarısı
Sputnik Türkiye
Afrika kaynaklı yüksek basınç sistemlerinin etkisiyle İstanbul’da sis ve puslu hava sabah ve akşam saatlerinde etkili oluyor. Göztepe, Kartal, Mecidiyeköy gibi... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T12:11+0300
2025-01-28T12:11+0300
türkiye
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kirli hava
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İstanbul, Afrika’dan gelen yüksek basınç sistemlerinin etkisi altında. Bu durum, özellikle sabah ve akşam saatlerinde sis ve pusun yoğun şekilde hissedilmesine yol açıyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, yüksek basıncın etkisiyle İstanbul’da hava kalitesinin ciddi şekilde düştüğüne dikkat çekti.Özdemir, “Karaların hızlı bir şekilde soğuması nedeniyle sis ve pus oluşuyor. Gündüz güneş radyasyonu yüzeyi ısıtıyor, ancak gece saatlerinde gökyüzünün açık olmasıyla birlikte radyasyon kaybı yaşanıyor. Bu da İstanbul genelinde özellikle çukur alanlarda sis ve pus yoğunluğunu artırıyor” dedi.Hava kirliliği en fazla bu bölgelerde görülüyorSanayi ve trafik yoğunluğunun bulunduğu bölgelerde hava kirliliği seviyesi tehlikeli boyutlara ulaştı. Özdemir, İstanbul’da hava kirliliğinin en kötü olduğu yerleri şu şekilde sıraladı:Bu bölgelerde özellikle sabah erken saatler ve güneş batımından sonra hava kirliliği en yüksek seviyelere çıkıyor.1 Hafta Boyunca sis ve pus etkisini sürdürecekİstanbul’da önümüzdeki 1 hafta boyunca yağış beklenmiyor. Yüksek basıncın etkisi devam ederken, sisli ve puslu hava şehrin geneline hakim olacak. Özdemir, özellikle kronik hastalığı olanların, yaşlıların ve çocukların bu süreçte dikkatli olması gerektiğini vurguladı.“Sabah erken saatlerde ve akşam saatlerinde hava kirliliği maksimum seviyeye ulaşacaktır. Bu nedenle, mümkün olduğunca dışarı çıkılmamalı. Maskesiz dolaşmak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/meteoroloji-uzmani-korkutucu-diyerek-uyardi-afrika-sicaklari-geliyor-subatta-kar-yagacak-mi-1093123676.html
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meteoroloji, kirli hava, maske, istanbul hava durumu
meteoroloji, kirli hava, maske, istanbul hava durumu

İstanbul'da sabah ve akşam saatlerine dikkat: Bu ilçelerde risk arttı, 'maskesiz çıkmayın' uyarısı

12:11 28.01.2025
© AAMaske kullanımı
Maske kullanımı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
© AA
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Afrika kaynaklı yüksek basınç sistemlerinin etkisiyle İstanbul’da sis ve puslu hava sabah ve akşam saatlerinde etkili oluyor. Göztepe, Kartal, Mecidiyeköy gibi sanayi ve trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerde hava kirliliği tehlikeli seviyelere ulaşırken maske kullanılması uyarısı geldi.
İstanbul, Afrika’dan gelen yüksek basınç sistemlerinin etkisi altında. Bu durum, özellikle sabah ve akşam saatlerinde sis ve pusun yoğun şekilde hissedilmesine yol açıyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, yüksek basıncın etkisiyle İstanbul’da hava kalitesinin ciddi şekilde düştüğüne dikkat çekti.
Özdemir, “Karaların hızlı bir şekilde soğuması nedeniyle sis ve pus oluşuyor. Gündüz güneş radyasyonu yüzeyi ısıtıyor, ancak gece saatlerinde gökyüzünün açık olmasıyla birlikte radyasyon kaybı yaşanıyor. Bu da İstanbul genelinde özellikle çukur alanlarda sis ve pus yoğunluğunu artırıyor” dedi.

Hava kirliliği en fazla bu bölgelerde görülüyor

Sanayi ve trafik yoğunluğunun bulunduğu bölgelerde hava kirliliği seviyesi tehlikeli boyutlara ulaştı. Özdemir, İstanbul’da hava kirliliğinin en kötü olduğu yerleri şu şekilde sıraladı:
Göztepe
Kartal
Fikirtepe
Uzunçayır
Mecidiyeköy
Kağıthane
Bu bölgelerde özellikle sabah erken saatler ve güneş batımından sonra hava kirliliği en yüksek seviyelere çıkıyor.

1 Hafta Boyunca sis ve pus etkisini sürdürecek

İstanbul’da önümüzdeki 1 hafta boyunca yağış beklenmiyor. Yüksek basıncın etkisi devam ederken, sisli ve puslu hava şehrin geneline hakim olacak. Özdemir, özellikle kronik hastalığı olanların, yaşlıların ve çocukların bu süreçte dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
“Sabah erken saatlerde ve akşam saatlerinde hava kirliliği maksimum seviyeye ulaşacaktır. Bu nedenle, mümkün olduğunca dışarı çıkılmamalı. Maskesiz dolaşmak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir” diye konuştu.
İstanbul hava durumu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
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