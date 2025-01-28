https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/istanbul-il-baskani-duyurdu-zafer-partisi-kucukcekmece-ilce-baskani-mustafa-gungor-gozaltina-alindi-1093113205.html
İstanbul İl Başkanı duyurdu: Zafer Partisi Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Güngör gözaltına alındı
İstanbul İl Başkanı duyurdu: Zafer Partisi Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Güngör gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Akşit, partisinin Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Güngör'ün gözaltına alındığını açıkladı. 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T01:19+0300
2025-01-28T01:19+0300
2025-01-28T01:19+0300
türkiye
zafer partisi
küçükçekmece
ümit özdağ
gözaltı
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Zafer Partisi Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Güngör, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanmasıyla ilgili pankart sebebiyle gözaltına alındı.Güngör'ün gözaltına alındığı bilgisini İstanbul İl Başkanı Hakan Akşit paylaştı. Akşit sosyal medyadan "Zafer Partisi Küçükçekmece İlçe Başkanımız Mustafa Güngör, aşağıda resmi görülen pankart nedeniyle gözaltına alındı ve şu an doktor kontrolüne götürülüyor. Yarın sabah savcılığa sevk edilecek. Süreci yakından takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/umit-ozdagdan-demirtas-benzetmesine-tepki-teror-orgutu-ile-is-birligi-yapanlarla-ayni-noktada-1093110552.html
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zafer partisi, küçükçekmece, ümit özdağ, gözaltı
zafer partisi, küçükçekmece, ümit özdağ, gözaltı
İstanbul İl Başkanı duyurdu: Zafer Partisi Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Güngör gözaltına alındı
Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Akşit, partisinin Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Güngör'ün gözaltına alındığını açıkladı.
Zafer Partisi Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Güngör, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanmasıyla ilgili pankart sebebiyle gözaltına alındı.
Güngör'ün gözaltına alındığı bilgisini İstanbul İl Başkanı Hakan Akşit paylaştı. Akşit sosyal medyadan "Zafer Partisi Küçükçekmece İlçe Başkanımız Mustafa Güngör, aşağıda resmi görülen pankart nedeniyle gözaltına alındı ve şu an doktor kontrolüne götürülüyor. Yarın sabah savcılığa sevk edilecek. Süreci yakından takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.