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Ümit Özdağ'dan Demirtaş benzetmesine tepki: 'Terör örgütü ile iş birliği yapanlarla aynı noktada değiliz'
Ümit Özdağ'dan Demirtaş benzetmesine tepki: 'Terör örgütü ile iş birliği yapanlarla aynı noktada değiliz'
Sputnik Türkiye
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmekten tutuklu bulunduğu cezaevinden yaptığı açıklamada, eski HDP Eş Genel Başkanı... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tutuklu bulunduğu cezaevinden açıklama yaptı.Terör örgütü soruşturmasından tutuklu bulunan HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a benzetilmesi hakkında açıklama yapan Ümit Özdağ "Terör örgütü ile açık kapalı her türlü iş birliğini yapanlar ile beni ve Zafer Partisini kimse aynı hukuki noktada görmez ve göremez" diyerek bu iddialara karşı çıktı.'Demokratik bir Türkiye ülküsüne ulaşmak'Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ şu ifadeleri kullandı:
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Ümit Özdağ'dan Demirtaş benzetmesine tepki: 'Terör örgütü ile iş birliği yapanlarla aynı noktada değiliz'

22:39 27.01.2025 (güncellendi: 22:42 27.01.2025)
© AAÜmit Özdağ
Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
© AA
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmekten tutuklu bulunduğu cezaevinden yaptığı açıklamada, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile aralarında benzerlik kurulmasına tepki gösterdi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tutuklu bulunduğu cezaevinden açıklama yaptı.
Terör örgütü soruşturmasından tutuklu bulunan HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a benzetilmesi hakkında açıklama yapan Ümit Özdağ "Terör örgütü ile açık kapalı her türlü iş birliğini yapanlar ile beni ve Zafer Partisini kimse aynı hukuki noktada görmez ve göremez" diyerek bu iddialara karşı çıktı.

'Demokratik bir Türkiye ülküsüne ulaşmak'

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ şu ifadeleri kullandı:

Zafer Partisi Genel Başkanı olarak Silivri ceza ve infaz kurumunda hukukun en temel ilkelerine aykırı olarak tutuklu olmamın ülkemizdeki herhangi bir siyasetçinin tutuklu veya hükümlü olması ile herhangi bir benzerliği yoktur. Ben bütün yaşamımı Türkiye Cumhuriyeti’nin birliği ve güvenliği, Türk milletinin mutluluk ve refahı için çalışarak geçirdim. İçeride ve dışarıda Türkiye’nin düşmanları ile mücadele ettim ve edeceğim. Bugün tutuklu olmamın nedeni de ülkemizi milli üniter ve laik devletten çok uluslu bir devlet yapısına geçirecek, Türk-Kürt-Arap diye ayrıştıracak yeni paradigmaya karşı çıkmamdır. Benim ve Zafer Partisi’nin politikalarından dolayı ne bir Mehmetçiğin burnu kanamıştır ne bir polisimizin tırnağının ucu kırılmıştır, ne de bir yurttaşımız yaralanmıştır. Benim hayat amacım güçlü zengin ve demokratik bir Türkiye ülküsüne ulaşmaktır. Bu ülkü bütün Zafer Partililerin ortak ülküsüdür. Türkiye Cumhuriyeti’ni bölmek, topraklarımızın bir bölümü üzerinde Kürdistan kurmak için terör örgütü ile açık kapalı her türlü iş birliğini yapanlar ile beni ve Zafer Partisini kimse aynı hukuki noktada görmez ve göremez. Zafer Partisi Mustafa Kemal Atatürk’ün İstiklal Harbimizi zafere hukuk içinde ulaştırmış olduğunun ve yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devletini bir hukuk devleti olarak inşa etmiş olduğunun bilincindedir. İstiklal Harbinde düşmandan dahi esirgemediğimiz hukuk ve adaletin devletimizin savunulması sırasında da uygulanması gerektiğine sahip olduğumuz Türk Devleti bilinci ile inanırız. Ancak AKP’nin hükümet ettiği siyasi hayatımızın son 23 yıllık döneminde hukuk AKP Hükümetinin elinde işine gelen ile gelmeyeni bertaraf etmek için kullanılan bir araç haline gelmiş ve hukuk sistemimiz ne yazık ki çökmüştür. Bütün Zafer Partilileri şimdi omuz omuza hukuksuzluğa, ülkemizin bölünmesi projesine karşı başlattığımız güçlü mücadelede göreve davet ediyorum. Ve Zafer Partisi’nde sadece Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçisi olan Zafer Partililerin olduğunu da bütün dünyaya bir kez daha ilan ediyorum.

Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
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22 Ocak, 21:58
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