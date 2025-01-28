https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/iran-disisleri-bakanindan-trumpa-cevap-filistinlileri-komsu-ulkelere-surmek-yerine-israillileri-1093137558.html

İran Dışişleri Bakanı'ndan Trump'a cevap: Filistinlileri komşu ülkelere sürmek yerine İsraillileri Grönland'a gönderelim

İran Dışişleri Bakanı'ndan Trump'a cevap: Filistinlileri komşu ülkelere sürmek yerine İsraillileri Grönland'a gönderelim

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’deki Filistinlileri diğer ülkelere yerleştirme planına tepki göstererek, İsraillilerin... 28.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-28T17:01+0300

2025-01-28T17:01+0300

2025-01-28T17:01+0300

israil- filistin çatışması

iran

abbas arakçi

seyyid abbas arakçi

filistin

gazze

gazze şeridi

grönland

abd

ortadoğu

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi’ndeki Filistinlileri diğer ülkelere yerleştirme planını sert bir şekilde eleştirdi. Arakçi, Filistinliler yerine İsraillilerin Grönland’a yerleştirilmesini önerdi.Arakçi, Sky News’e verdiği özel röportajda, “Benim önerim farklı. Filistinliler yerine İsraillileri sürgün edin ve onları Grönland’a gönderin. Böylece bir taşla iki kuş vurmuş olursunuz” dedi.ABD Başkanı Trump, ilk döneminde Grönland’ı satın alma fikrini gündeme getirmiş, göreve döndükten sonra bu iddiasını yeniden dile getirmişti.Trump Gazzelileri komşu ülkelere yerleştirme teklifinde bulunmuştuCumartesi günü, ABD Başkanı Trump, Ürdün Kralı II. Abdullah ile Gazze’deki 1 milyondan fazla Filistinliyi komşu ülkelere yerleştirmek için konut inşası konusunu görüştüğünü açıkladı. Ayrıca Pazar günü Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ile de aynı konuyu ele almayı planladığını söyledi.Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bir buçuk milyon kişiden bahsediyorsunuz ve orayı tamamen temizliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.Ramallah merkezli Filistin Yönetimi (PA), bu planı önceden reddederek bunun 'kırmızı çizgilerini' ihlal edeceğini belirtti.Fransa'dan da tepki gelmiştiBirçok uluslararası aktör de Gazzelilerin yerinden edilmesine karşı tepki gösterdi. Fransa Dışişleri Bakanlığı da Trump sonrası çıkan tartışmaya yönelik, "Gazze halkının zorla başka bir yere göç ettirilmesi kabul edilemez. Bu konudaki düşüncemiz değişmedi" ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/trump-gazzede-guzel-ve-yasanilabilir-konutlar-insa-etmek-istiyorum--1093056694.html

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gazze

gazze şeridi

grönland

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