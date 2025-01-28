https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/iran-disisleri-bakanindan-trumpa-cevap-filistinlileri-komsu-ulkelere-surmek-yerine-israillileri-1093137558.html
İran Dışişleri Bakanı'ndan Trump'a cevap: Filistinlileri komşu ülkelere sürmek yerine İsraillileri Grönland'a gönderelim
İran Dışişleri Bakanı'ndan Trump'a cevap: Filistinlileri komşu ülkelere sürmek yerine İsraillileri Grönland'a gönderelim
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’deki Filistinlileri diğer ülkelere yerleştirme planına tepki göstererek, İsraillilerin... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T17:01+0300
2025-01-28T17:01+0300
2025-01-28T17:01+0300
israil- filistin çatışması
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi’ndeki Filistinlileri diğer ülkelere yerleştirme planını sert bir şekilde eleştirdi. Arakçi, Filistinliler yerine İsraillilerin Grönland’a yerleştirilmesini önerdi.Arakçi, Sky News’e verdiği özel röportajda, “Benim önerim farklı. Filistinliler yerine İsraillileri sürgün edin ve onları Grönland’a gönderin. Böylece bir taşla iki kuş vurmuş olursunuz” dedi.ABD Başkanı Trump, ilk döneminde Grönland’ı satın alma fikrini gündeme getirmiş, göreve döndükten sonra bu iddiasını yeniden dile getirmişti.Trump Gazzelileri komşu ülkelere yerleştirme teklifinde bulunmuştuCumartesi günü, ABD Başkanı Trump, Ürdün Kralı II. Abdullah ile Gazze’deki 1 milyondan fazla Filistinliyi komşu ülkelere yerleştirmek için konut inşası konusunu görüştüğünü açıkladı. Ayrıca Pazar günü Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ile de aynı konuyu ele almayı planladığını söyledi.Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bir buçuk milyon kişiden bahsediyorsunuz ve orayı tamamen temizliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.Ramallah merkezli Filistin Yönetimi (PA), bu planı önceden reddederek bunun 'kırmızı çizgilerini' ihlal edeceğini belirtti.Fransa'dan da tepki gelmiştiBirçok uluslararası aktör de Gazzelilerin yerinden edilmesine karşı tepki gösterdi. Fransa Dışişleri Bakanlığı da Trump sonrası çıkan tartışmaya yönelik, "Gazze halkının zorla başka bir yere göç ettirilmesi kabul edilemez. Bu konudaki düşüncemiz değişmedi" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/trump-gazzede-guzel-ve-yasanilabilir-konutlar-insa-etmek-istiyorum--1093056694.html
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iran, abbas arakçi, seyyid abbas arakçi, filistin, gazze, gazze şeridi, grönland, abd, ortadoğu, haberler, filistin yönetimi, sky news
iran, abbas arakçi, seyyid abbas arakçi, filistin, gazze, gazze şeridi, grönland, abd, ortadoğu, haberler, filistin yönetimi, sky news
İran Dışişleri Bakanı'ndan Trump'a cevap: Filistinlileri komşu ülkelere sürmek yerine İsraillileri Grönland'a gönderelim
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’deki Filistinlileri diğer ülkelere yerleştirme planına tepki göstererek, İsraillilerin Grönland’a yerleştirilmesini önerdi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi’ndeki Filistinlileri diğer ülkelere yerleştirme planını sert bir şekilde eleştirdi. Arakçi, Filistinliler yerine İsraillilerin Grönland’a yerleştirilmesini önerdi.
Arakçi, Sky News’e verdiği özel röportajda, “Benim önerim farklı. Filistinliler yerine İsraillileri sürgün edin ve onları Grönland’a gönderin. Böylece bir taşla iki kuş vurmuş olursunuz” dedi.
ABD Başkanı Trump, ilk döneminde Grönland’ı satın alma fikrini gündeme getirmiş, göreve döndükten sonra bu iddiasını yeniden dile getirmişti.
Trump Gazzelileri komşu ülkelere yerleştirme teklifinde bulunmuştu
Cumartesi günü, ABD Başkanı Trump, Ürdün Kralı II. Abdullah ile Gazze’deki 1 milyondan fazla Filistinliyi komşu ülkelere yerleştirmek için konut inşası konusunu görüştüğünü açıkladı. Ayrıca Pazar günü Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ile de aynı konuyu ele almayı planladığını söyledi.
Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bir buçuk milyon kişiden bahsediyorsunuz ve orayı tamamen temizliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
Ramallah merkezli Filistin Yönetimi (PA), bu planı önceden reddederek bunun 'kırmızı çizgilerini' ihlal edeceğini belirtti.
Fransa'dan da tepki gelmişti
Birçok uluslararası aktör de Gazzelilerin yerinden edilmesine karşı tepki gösterdi. Fransa Dışişleri Bakanlığı da Trump sonrası çıkan tartışmaya yönelik, "Gazze halkının zorla başka bir yere göç ettirilmesi kabul edilemez. Bu konudaki düşüncemiz değişmedi" ifadesini kullandı.