https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/ibb-baskani-ekrem-imamoglu-ifadeye-cagrildi-1093131738.html
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ifadeye çağrıldı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ifadeye çağrıldı
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 soruşturma çerçevesinde 31 Ocak tarihinde savunmasının alınması amacıyla ifadeye çağrıldı. 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T13:38+0300
2025-01-28T13:38+0300
2025-01-28T13:45+0300
politika
ekrem imamoğlu
akın gürlek
bilirkişi
soruşturma
ifade
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İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 soruşturma çerçevesinde ifade verecek.'İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in tehdit edilmesi' ve 'bir kısım soruşturmalarda görevli bilir kişinin hedef gösterilmek suretiyle yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs' suçlarından yürütülen soruşturma çerçevesinde, 31 Ocak tarihinde savunmasının alınması amacıyla ifadeye çağrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/gazeteci-sirin-payzin-hakkinda-sorusturma-acildi-1093128219.html
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ekrem imamoğlu, akın gürlek, bilirkişi, soruşturma, ifade
ekrem imamoğlu, akın gürlek, bilirkişi, soruşturma, ifade
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ifadeye çağrıldı
13:38 28.01.2025 (güncellendi: 13:45 28.01.2025)
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 soruşturma çerçevesinde 31 Ocak tarihinde savunmasının alınması amacıyla ifadeye çağrıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 soruşturma çerçevesinde ifade verecek.
'İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in tehdit edilmesi' ve 'bir kısım soruşturmalarda görevli bilir kişinin hedef gösterilmek suretiyle yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs' suçlarından yürütülen soruşturma çerçevesinde, 31 Ocak tarihinde savunmasının alınması amacıyla ifadeye çağrıldı.