https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/ibb-baskani-ekrem-imamoglu-ifadeye-cagrildi-1093131738.html

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ifadeye çağrıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ifadeye çağrıldı

Sputnik Türkiye

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 soruşturma çerçevesinde 31 Ocak tarihinde savunmasının alınması amacıyla ifadeye çağrıldı. 28.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-28T13:38+0300

2025-01-28T13:38+0300

2025-01-28T13:45+0300

politika

ekrem imamoğlu

akın gürlek

bilirkişi

soruşturma

ifade

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İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 soruşturma çerçevesinde ifade verecek.'İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in tehdit edilmesi' ve 'bir kısım soruşturmalarda görevli bilir kişinin hedef gösterilmek suretiyle yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs' suçlarından yürütülen soruşturma çerçevesinde, 31 Ocak tarihinde savunmasının alınması amacıyla ifadeye çağrıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/gazeteci-sirin-payzin-hakkinda-sorusturma-acildi-1093128219.html

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Sputnik Türkiye

ekrem imamoğlu, akın gürlek, bilirkişi, soruşturma, ifade