https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-enflasyon-beklentilerindeki-iyilesme-devam-ediyor-1093125883.html
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor
Sputnik Türkiye
Sektörel Enflasyon Beklentileri'ni değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin devam ettiğini belirtti. 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T12:01+0300
2025-01-28T12:01+0300
2025-01-28T12:01+0300
ekonomi
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
enflasyon
merkez bankası
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Merkez Bankası Ocak 2025 Sektörel Enflasyon Beklentileri'ni değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor. Beklentilerin önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşü daha fazla destekleyeceğini öngörüyoruz" dedi. Enflasyondaki düşüşü destekleyecekHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin devam ettiğini belirtirken "Enflasyon beklentileri dezenflasyonun hızı için kritiktir. Beklentilerin önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşü daha fazla destekleyeceğini öngörüyoruz" dedi. Bakan Şimşek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, enflasyon, merkez bankası
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, enflasyon, merkez bankası
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor
Sektörel Enflasyon Beklentileri'ni değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin devam ettiğini belirtti.
Merkez Bankası Ocak 2025 Sektörel Enflasyon Beklentileri'ni değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor. Beklentilerin önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşü daha fazla destekleyeceğini öngörüyoruz" dedi.
Enflasyondaki düşüşü destekleyecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin devam ettiğini belirtirken "Enflasyon beklentileri dezenflasyonun hızı için kritiktir. Beklentilerin önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşü daha fazla destekleyeceğini öngörüyoruz" dedi. Bakan Şimşek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor. Ocakta piyasanın 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi yüzde 25,4 seviyesinde. 2024 yılı Mayıs ayına göre 12 ay sonrası beklenti hanehalkında 17 puan ve reel sektörde 12 puan iyileşti. Ancak beklentiler halen enflasyon görünümüne göre yüksek. Enflasyon beklentileri dezenflasyonun hızı için kritiktir. Beklentilerin önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşü daha fazla destekleyeceğini öngörüyoruz. Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu kalıcı olarak düşürerek vatandaşlarımızın alım gücünü artıracağız."