https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/bakan-simsek-odemeler-dengesi-verileri-degerlendirdi-programimizi-kararlilikla-uygulamaya-devam-1092619524.html

Bakan Şimşek ödemeler dengesi verileri değerlendirdi: 'Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz'

Bakan Şimşek ödemeler dengesi verileri değerlendirdi: 'Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz'

Sputnik Türkiye

Ödemeler dengesi verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın sürdürülebilir seviyelere gerilemesinin ekonomik programın en... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T13:40+0300

2025-01-13T13:40+0300

2025-01-13T13:40+0300

ekonomi

mehmet şimşek

hazine ve maliye bakanlığı

cari açık

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın sürdürülebilir seviyelere gerilemesinin, uygulanan ekonomi programının en önemli kazanımlarından biri olduğunu belirterek, "Cari açığın milli gelire oranının yüzde 1'in altında ve 2024 yılı hedefimizden çok daha olumlu gerçekleşmesini bekliyoruz." dedi. Sosyal medya hesabı üzerinden Kasım 2024 dönemi ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, Ocak-Kasım 2024 döneminde cari açığın 5,6 milyar dolar olduğu, yıllık cari açığın Mayıs 2023'e göre 48,2 milyar dolar azaldığını kaydetti. Şimşek, dış finansmana daha uygun koşullarla erişimin arttığını, son 1,5 yılda reel sektör ve bankacılık sektörünün dış borç çevirme oranlarının sırasıyla yüzde 130 ve yüzde 150 seviyesinde gerçekleştiğini aktararak, şunları kaydetti:

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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, cari açık