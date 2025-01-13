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Bakan Şimşek ödemeler dengesi verileri değerlendirdi: 'Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz'
Bakan Şimşek ödemeler dengesi verileri değerlendirdi: 'Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz'
Sputnik Türkiye
Ödemeler dengesi verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın sürdürülebilir seviyelere gerilemesinin ekonomik programın en... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T13:40+0300
2025-01-13T13:40+0300
ekonomi
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın sürdürülebilir seviyelere gerilemesinin, uygulanan ekonomi programının en önemli kazanımlarından biri olduğunu belirterek, "Cari açığın milli gelire oranının yüzde 1'in altında ve 2024 yılı hedefimizden çok daha olumlu gerçekleşmesini bekliyoruz." dedi. Sosyal medya hesabı üzerinden Kasım 2024 dönemi ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, Ocak-Kasım 2024 döneminde cari açığın 5,6 milyar dolar olduğu, yıllık cari açığın Mayıs 2023'e göre 48,2 milyar dolar azaldığını kaydetti. Şimşek, dış finansmana daha uygun koşullarla erişimin arttığını, son 1,5 yılda reel sektör ve bankacılık sektörünün dış borç çevirme oranlarının sırasıyla yüzde 130 ve yüzde 150 seviyesinde gerçekleştiğini aktararak, şunları kaydetti:
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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, cari açık
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, cari açık

Bakan Şimşek ödemeler dengesi verileri değerlendirdi: 'Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz'

13:40 13.01.2025
© AA / Mehmet Serkan ŞafakHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Doha Forum 2024 programı kapsamında, "Akıllı Ekonomiler Çağında Rekabet Edebilirlik" başlıklı panele katıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Doha Forum 2024 programı kapsamında, Akıllı Ekonomiler Çağında Rekabet Edebilirlik başlıklı panele katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
© AA / Mehmet Serkan Şafak
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Ödemeler dengesi verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın sürdürülebilir seviyelere gerilemesinin ekonomik programın en önemli kazanımlarından biri olduğunu vurguladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın sürdürülebilir seviyelere gerilemesinin, uygulanan ekonomi programının en önemli kazanımlarından biri olduğunu belirterek, "Cari açığın milli gelire oranının yüzde 1'in altında ve 2024 yılı hedefimizden çok daha olumlu gerçekleşmesini bekliyoruz." dedi.
Sosyal medya hesabı üzerinden Kasım 2024 dönemi ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, Ocak-Kasım 2024 döneminde cari açığın 5,6 milyar dolar olduğu, yıllık cari açığın Mayıs 2023'e göre 48,2 milyar dolar azaldığını kaydetti. Şimşek, dış finansmana daha uygun koşullarla erişimin arttığını, son 1,5 yılda reel sektör ve bankacılık sektörünün dış borç çevirme oranlarının sırasıyla yüzde 130 ve yüzde 150 seviyesinde gerçekleştiğini aktararak, şunları kaydetti:
"Cari açığın sürdürülebilir seviyelere gerilemesi, programımızın en önemli kazanımlarından biri oldu. Cari açığın milli gelire oranının yüzde 1'in altında ve 2024 yılı hedefimizden çok daha olumlu gerçekleşmesini bekliyoruz. Avrupa Birliği'ndeki zayıf talep, artan petrol fiyatları, güçlenen ABD doları ve düşen avro/dolar paritesi, cari dengeyi önümüzdeki dönemde olumsuz etkileyebilecektir. Sürdürülebilir cari dengeyi korumak ve finansman kalitesini daha da artırmak için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz."
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