https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/havalimaninda-unutulan-aracin-park-ucreti-sasirtti-sahibi-12-ayda-75-milyon-tl-odeyecek-1093142083.html

Havalimanında unutulan aracın park ücreti şaşırttı: Sahibi 12 ayda 7.5 milyon TL ödeyecek

Havalimanında unutulan aracın park ücreti şaşırttı: Sahibi 12 ayda 7.5 milyon TL ödeyecek

Sputnik Türkiye

Almanya'nın Berlin Havalimanı’nda bir yılı aşkın süredir park halinde duran araba, sahibinin gelmemesi üzerine çekiciyle kaldırıldı. Aracın otopark masrafının... 28.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-28T18:23+0300

2025-01-28T18:23+0300

2025-01-28T18:25+0300

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Berlin Havalimanı’nın otoparkında bir yıldan fazla süre kalan aracın park ücreti 7.5 milyon lira tuttu.Almanya'da normalde ilk 10 dakikanın ücretsiz olduğu otoparkta, saatte 23 euro ücret talep edilirken bir yıl boyunca park halinde kalan aracın (günlük 552 euro'dan 200 bin euro) yaklaşık 7.5 milyon liraya yakın borcu çıktığı ifade edildi. Aracın uzun süre otoparkta kalmasına rağmen ne havalimanı yönetimi, ne de otopark işletmecisi sorumluluk üstlenmedi. Sahibine ulaşılamayan aracın çekici ile başka bir park alanına taşındığı açıklanırken yetkililer, aracın çalınmadığını ve plakanın daha önce başka bir araca yeniden atandığını belirtti. Otopark işletmecisi park ücretinin nasıl tahsil edileceğine dair henüz bir açıklama yapmazken aracın sahibinin tespit edilmesinin ardından 7.5 milyon liralık borcun ödenmesiyle ilgili gerekli adımların atılacağı açıklandı.

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almanya, berlin, havalimanı, park, park yeri, ücret, otomobil, sürücüsüz otomobil, polis, çekici