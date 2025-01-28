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Sunucu Seda Selek gözaltına alındı
Sunucu Seda Selek gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıkladığı bilirkişi raporuna ilişkin Halk TV’de yayınlanan görüşme kaydı üzerine başlatılan... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T19:31+0300
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Halk TV’de yayınlanan bir programda, bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesi nedeniyle Seda Selek gözaltına alındı.Soruşturma kapsamında ilk olarak gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı. Pehlivan’ın ardından, Halk TV’nin Programcısı ve Sorumlu Müdürü Serhan Asker de Ankara’da gözaltına alındı. Asker’in gözaltı haberi, Halk TV tarafından duyuruldu. Daha sonra, aynı soruşturma kapsamında Halk TV sunucusu Seda Selek’in de gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanların, 'bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlamalarıyla sorgulanacağı belirtildi.Seda Selek kimdir?1980 yılında İstanbul'da doğan Seda Selek, Marmara Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü'nden mezun oldu. 2000 yılında Number One TV'de sunuculuk yaparak televizyon dünyasına adım atan Selek, ardından 24 TV, TGRT Haber, TV8, Haber Global ve HALK TV gibi çeşitli kanallarda sunuculuk ve moderatörlük görevlerinde bulundu.
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halk tv, gözaltı, gözaltı kararı
halk tv, gözaltı, gözaltı kararı

Sunucu Seda Selek gözaltına alındı

19:31 28.01.2025 (güncellendi: 20:09 28.01.2025)
© Fotoğraf : Seda Selek XSeda Selek
Seda Selek - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
© Fotoğraf : Seda Selek X
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıkladığı bilirkişi raporuna ilişkin Halk TV’de yayınlanan görüşme kaydı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşandı. Daha önce Serhan Asker’in gözaltına alınmasının ardından, sunucu Seda Selek de gözaltına alındı.
Halk TV’de yayınlanan bir programda, bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesi nedeniyle Seda Selek gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında ilk olarak gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı. Pehlivan’ın ardından, Halk TV’nin Programcısı ve Sorumlu Müdürü Serhan Asker de Ankara’da gözaltına alındı. Asker’in gözaltı haberi, Halk TV tarafından duyuruldu. Daha sonra, aynı soruşturma kapsamında Halk TV sunucusu Seda Selek’in de gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanların, 'bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlamalarıyla sorgulanacağı belirtildi.

Seda Selek kimdir?

1980 yılında İstanbul'da doğan Seda Selek, Marmara Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü'nden mezun oldu. 2000 yılında Number One TV'de sunuculuk yaparak televizyon dünyasına adım atan Selek, ardından 24 TV, TGRT Haber, TV8, Haber Global ve HALK TV gibi çeşitli kanallarda sunuculuk ve moderatörlük görevlerinde bulundu.
Serhan Asker - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
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Serhan Asker gözaltına alındı
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