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Gözler şimdi BRICS üyesi Hindistan'a çevrildi: Trump, 'Hindistan'ın daha fazla ABD silahı alması gerektiğini' söyledi
Gözler şimdi BRICS üyesi Hindistan'a çevrildi: Trump, 'Hindistan'ın daha fazla ABD silahı alması gerektiğini' söyledi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ticaret, güvenlik iş birliği ve göç konularını ele almak için bir telefon görüşmesi... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
donald trump
abd
marco rubio
abd
hint-pasifik
quad
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hindistan başbakanı narendra modi
hindistan
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ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Hindistan’ın daha fazla Amerikan yapımı güvenlik ekipmanı satın almasının önemini vurguladı ve adil bir ikili ticaret ilişkisinin sağlanması gerektiğini belirtti. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, görüşmenin 'verimli' geçtiği ifade edildi.Trump, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Modi ile göçmenlik konusunu da ele aldıklarını ve Hindistan Başbakanı’nın Şubat ayında ABD’yi ziyaret edeceğini söyledi. Hindistan, ABD'ye karşı 32 milyar dolar ticaret fazlası veriyorBeyaz Saray’ın açıklamasına göre, iki lider, Hint-Pasifik, Orta Doğu ve Avrupa’daki güvenlik meseleleri dahil olmak üzere iş birliğini derinleştirme ve genişletme konularını ele aldı. Ayrıca, Trump ve Modi’nin Dörtlü Güvenlik Diyaloğu’na (Quad) olan bağlılıklarını vurguladıkları ve Hindistan’ın bu yıl Quad liderlerini ağırlayacağı belirtildi.Hindistan ve ABD arasında iki yönlü ticaret hacmi 2023/24 yılında 118 milyar doları aştı ve Hindistan, 32 milyar dolar ticaret fazlası verdi. Trump, Hindistan’ın ticaret fazlasını hedef alarak, seçim kampanyasında Hindistan’ı 'çok büyük bir ticaret istismarcısı' olarak nitelendirmiş ve küresel ithalatlara uygulanan tarifelerle bu dengesizlikleri düzelteceğini söylemişti.Hindistan Başbakanı Modi ise sosyal medyada Trump için “sevgili dostum” ifadesini kullanarak, iki ülkenin “karşılıklı faydaya dayalı ve güvenilir bir ortaklık” için kararlı olduklarını belirtti. Modi, “Halklarımızın refahı ve küresel barış, güvenlik ve istikrar için birlikte çalışacağız” dedi.Hindistan hükümetinden yapılan açıklamada, liderlerin teknoloji, ticaret, yatırım, enerji ve savunma konularını görüştüğü ve yakın zamanda uygun bir tarihte yüz yüze bir görüşme yapma konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi.Kaçak Hintlilerin de geri dönmesini istiyorTrump, gazetecilere yaptığı açıklamada, Modi’nin ABD’ye yasa dışı yollarla gelen Hintli göçmenlerin geri gönderilmesi konusunda 'doğru olanı yapacağına' inandığını söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, geçtiğimiz hafta Hindistan Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede düzensiz göçmenlik konusundaki endişelerin ele alındığını vurguladı.Bloomberg News’e göre, ABD ve Hindistan, ülkede yasa dışı olarak bulunan yaklaşık 18.000 Hintli göçmeni tespit etti. Trump, yetenekli işçilerin yasal göçüne açık olduğunu belirtirken, H-1B vizeleriyle çalışan Hindistanlı IT uzmanlarının ABD’de önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/trump-kanadayi-rahat-birakmiyor-onlar-bagimsiz-bir-ulke-degil-bize-51inci-eyalet-olarak-katilsalar-1093085494.html
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donald trump, abd, marco rubio, abd, hint-pasifik, quad, brics, hindistan başbakanı narendra modi, hindistan
donald trump, abd, marco rubio, abd, hint-pasifik, quad, brics, hindistan başbakanı narendra modi, hindistan

Gözler şimdi BRICS üyesi Hindistan'a çevrildi: Trump, 'Hindistan'ın daha fazla ABD silahı alması gerektiğini' söyledi

13:17 28.01.2025
© AP PhotoABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi Beyaz Saray'da ağırladığı sırada kucaklarken
ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi Beyaz Saray'da ağırladığı sırada kucaklarken - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
© AP Photo
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ABD Başkanı Donald Trump ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ticaret, güvenlik iş birliği ve göç konularını ele almak için bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, Hindistan’ın Amerikan yapımı ekipman alımını artırması ve adil ticaret ilişkileri üzerinde mutabık kaldı.
ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Hindistan’ın daha fazla Amerikan yapımı güvenlik ekipmanı satın almasının önemini vurguladı ve adil bir ikili ticaret ilişkisinin sağlanması gerektiğini belirtti. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, görüşmenin 'verimli' geçtiği ifade edildi.
Trump, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Modi ile göçmenlik konusunu da ele aldıklarını ve Hindistan Başbakanı’nın Şubat ayında ABD’yi ziyaret edeceğini söyledi.

Hindistan, ABD'ye karşı 32 milyar dolar ticaret fazlası veriyor

Beyaz Saray’ın açıklamasına göre, iki lider, Hint-Pasifik, Orta Doğu ve Avrupa’daki güvenlik meseleleri dahil olmak üzere iş birliğini derinleştirme ve genişletme konularını ele aldı. Ayrıca, Trump ve Modi’nin Dörtlü Güvenlik Diyaloğu’na (Quad) olan bağlılıklarını vurguladıkları ve Hindistan’ın bu yıl Quad liderlerini ağırlayacağı belirtildi.
Hindistan ve ABD arasında iki yönlü ticaret hacmi 2023/24 yılında 118 milyar doları aştı ve Hindistan, 32 milyar dolar ticaret fazlası verdi. Trump, Hindistan’ın ticaret fazlasını hedef alarak, seçim kampanyasında Hindistan’ı 'çok büyük bir ticaret istismarcısı' olarak nitelendirmiş ve küresel ithalatlara uygulanan tarifelerle bu dengesizlikleri düzelteceğini söylemişti.
Hindistan Başbakanı Modi ise sosyal medyada Trump için “sevgili dostum” ifadesini kullanarak, iki ülkenin “karşılıklı faydaya dayalı ve güvenilir bir ortaklık” için kararlı olduklarını belirtti. Modi, “Halklarımızın refahı ve küresel barış, güvenlik ve istikrar için birlikte çalışacağız” dedi.
Hindistan hükümetinden yapılan açıklamada, liderlerin teknoloji, ticaret, yatırım, enerji ve savunma konularını görüştüğü ve yakın zamanda uygun bir tarihte yüz yüze bir görüşme yapma konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi.

Kaçak Hintlilerin de geri dönmesini istiyor

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, Modi’nin ABD’ye yasa dışı yollarla gelen Hintli göçmenlerin geri gönderilmesi konusunda 'doğru olanı yapacağına' inandığını söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, geçtiğimiz hafta Hindistan Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede düzensiz göçmenlik konusundaki endişelerin ele alındığını vurguladı.
Bloomberg News’e göre, ABD ve Hindistan, ülkede yasa dışı olarak bulunan yaklaşık 18.000 Hintli göçmeni tespit etti. Trump, yetenekli işçilerin yasal göçüne açık olduğunu belirtirken, H-1B vizeleriyle çalışan Hindistanlı IT uzmanlarının ABD’de önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
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