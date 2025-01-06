https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/is-insani-buyuculere-inandi-medyum-ve-adakci-adiyla-telefonu-hacklendi-surekli-daha-fazla-para-1092382351.html

İş insanı 'büyücülere' inandı: Medyum ve adakçı adıyla telefonu hacklendi, sürekli daha fazla para istendi

İş insanı 'büyücülere' inandı: Medyum ve adakçı adıyla telefonu hacklendi, sürekli daha fazla para istendi

Sputnik Türkiye

Instagram’da büyü yaptığını söyleyen ve kendisini Medyum Ömer Hoca olarak tanıtan adam, Sibel G. isimli kadını dolandırdı. Medyum Ömer, kadından her defasında... 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T10:44+0300

2025-01-06T10:44+0300

2025-01-06T10:44+0300

yaşam

türkiye

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büyü

kara büyü

dolandırıcılık

adak

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Adak kestirmek isteyen Sibel G. isimli iş insanı, sosyal medyadan bulduğu medyum Ömer Hoca isimli bir dolandırıcının ağına düştü.Gideni geri döndürme-aşık etme büyüsüKendisini medyum olarak tanıtan Ömer Faruk isimli adamın hesabında, bağlama, gideni geri döndürme, aşık etme büyüleri yapıldığı iddia ediliyor.Hesapta büyü yapıldığı sırada çekildiği öne sürülen çok sayıda fotoğraf ve video yer alıyor.Arapça yazılar, kalp üstünde çivilerMedyum Ömer, fotoğraflara yazdığı Arapça yazılar, kalbin üzerine çakılmış çiviler, kaşıklar, mezarlıkta yanan mumlar, çeşitli isimlerin yazıldığı maskeler ise dikkat çekiyor.Hesaptaki paylaşımlara güvenen Sibel G., kendisini Medyum Ömer Hoca ismiyle tanıtan adama bir mesaj attı. Sibel G., bu mesajdan sonra Medyum Ömer’in ağına düştü.İlk tuzak: 46 bin lira borç çıktıAncak bir gün Ömer Faruk, Sibel G.’ye, “Allah kabul etsin adağını kestirdim. Allah’ın izniyle güzel sonuçlar alacağız. Büyük kesmek zorunda kaldık, aynı hesaba para gönderirsin. 46 bin lira borcumuz kaldı.” diye yazdı.Sabah gazetesinin haberine göre, çeşitli tarihlerde birden fazla kez adak kurbanı kestiren kadın, Medyum Ömer’in verdiği hesap numarasına ödemeler yaptı. Ömer Faruk kendisine adakların kesildiğine dair videolar atıp, “Tamamdır Allah kabul etsin.” yazıyordu. Kadın, böyle konuşmadıklarını söyleyince, “Sakin ol beni dinle, gerisini bana bırak.” şeklinde telkinlerde bulundu. Sonrasında ise anlaşılan paradan çok daha fazlasını istemeye başladı.Adakçı Mustafa ortaya çıktı: 86 bin lira daha istendiBu olayın ardından bu kez ortaya adakçı olduğunu söyleyen Mustafa isimli bir kişi çıktı. Medyum Ömer’in kendisine ödeme yapmadığını söyleyen bu adam, 86 bin lira ödeme talep etti.Mustafa isimli adam, Sibel G.’yi, “Adağı kestim, gelsin etleri alsın. Adak aldınız ücretini vermediniz, adama da ulaşamıyorum. Adamla ortak mı çalışıyorsunuz, sizi şikayet edeceğim.” diyerek tehditte bulundu.Sibel G. bunun üzerine bu adama da 20 bin lira gönderdi. Adakçı olduğunu söyleyen adam bu ödemenin ardından günler sonra bir kez daha ortaya çıkıp, Sibel G.’ye tehdit mesajları gönderdi.Sibel G. bu mesajlar üzerine savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine konuyla ilgili olarak kişilerin huzur ve sükununu bozma, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yayma, tehdit ve dolandırıcılık suçlamalarıyla soruşturma başlattı.Telefonu da hacklendiSavcıya ifade veren kadın, 4 kurban için Medyum Ömer’e ödeme yaptığını anlattı. Ekim ayında adakçı olduğunu söyleyen Mustafa isimli adamın ortaya çıktığını anlatan Sibel G., “Gönderdikleri bir maile tıklamıştım, oradan telefonumu da hacklemişler.” dedi.Dört adak için Ömer Faruk isimli kişiye toplamda 47 bin lira ödeme yaptığını söyleyen kadın, bu kişiye yalnızca WhatsApp üzerinden ulaşabildiğini anlattı.Telefon da banka hesabı da sahteSavcılık, Ömer Faruk ile Mustafa Adak olarak kendilerini tanıtan kişilerin irtibatlı olduğunu değerlendirdi. Telefon numaralarını incelediğinde “patates hat” olarak isimlendirilen, kullanılan kişiye ait olmayan açık hatlar üzerinden iletişim kurduklarını belirledi.Buradan bir sonuç alamayan savcılık, bu kez paraların gönderildiği hesap sahiplerinin ifadelerine başvurdu.Oku yazma dahi bilmiyorlarAncak sonuç değişmedi. Söz konusu hesapların sahiplerinin olayla ilgilerinin olmadığı hatta bir hesap sahibinin okuma yazma dahi bilmediği öğrenildi.Savcılık soruşturmada dikkat çekici bir tespitte de bulundu.Savcılık, mağdur Sibel G.’nin, internet ortamında daha önce hiç tanımadığı, açık kimlik bilgilerini bilmediği kişilere para göndererek gereken özeni göstermediğinden ihmali olduğunun altını çizdi.Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240315/buyucu-olmadiklarini-ispat-etmek-icin-katliam-gibi-teste-girdiler-50den-fazla-kurban-var-1081708106.html

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türkiye, büyü, büyü, kara büyü, dolandırıcılık, adak