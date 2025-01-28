https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/gazeteci-kubra-parin-canli-yayin-kazasi-el-hareketi-gundem-oldu-1093146384.html

Gazeteci Kübra Par'ın canlı yayın kazası: El hareketi gündem oldu

Gazeteci Kübra Par'ın canlı yayın kazası: El hareketi gündem oldu

Sputnik Türkiye

TV100 Ana Haber Sunucusu Kübra Par, 28 Ocak 2025 akşamı bülteni kapatırken yaptığı el hareketiyle sosyal medyada gündem oldu. Par’ın hareketinin nedenini merak... 28.01.2025, Sputnik Türkiye

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türkiye

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Gazeteci Kübra Par canlı yayında yaptığı el hareketiyle sosyal medyanın gündemine düştü.Sunucu Kübra Par, bu akşam bülteni kapatırken yönetmeniyle el hareketiyle şakalaşırken kameralara yakalandı. Medyatava'nın edindiği bilgilere göre, Kübra Par’ın o anki hareketinin yönetmenine zamanında canlı yayına çıktığı için yaptığı ifade edildi. Son birkaç gündür ana haber bülteninden zamanında çıkamayan Gazeteci Kübra Par el hareketiyle canlı yayın kazasına kurban gitti.

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