https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/gazeteci-kubra-parin-canli-yayin-kazasi-el-hareketi-gundem-oldu-1093146384.html
Gazeteci Kübra Par'ın canlı yayın kazası: El hareketi gündem oldu
Gazeteci Kübra Par'ın canlı yayın kazası: El hareketi gündem oldu
Sputnik Türkiye
TV100 Ana Haber Sunucusu Kübra Par, 28 Ocak 2025 akşamı bülteni kapatırken yaptığı el hareketiyle sosyal medyada gündem oldu. Par’ın hareketinin nedenini merak... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T22:03+0300
2025-01-28T22:03+0300
2025-01-28T22:03+0300
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kübra par
gazeteci
hareket
haber
küfür etmek
el hareketi
kavga
yayın
canlı yayın
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Gazeteci Kübra Par canlı yayında yaptığı el hareketiyle sosyal medyanın gündemine düştü.Sunucu Kübra Par, bu akşam bülteni kapatırken yönetmeniyle el hareketiyle şakalaşırken kameralara yakalandı. Medyatava'nın edindiği bilgilere göre, Kübra Par’ın o anki hareketinin yönetmenine zamanında canlı yayına çıktığı için yaptığı ifade edildi. Son birkaç gündür ana haber bülteninden zamanında çıkamayan Gazeteci Kübra Par el hareketiyle canlı yayın kazasına kurban gitti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/trt-spikeri-erdogan-arikan-canli-yayinda-kalp-krizi-gecirdi-hastaneye-kaldirildi-1092842835.html
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kübra par, gazeteci, hareket, haber, küfür etmek, el hareketi, kavga, yayın, canlı yayın, canlı yayın, yayın yasağı
kübra par, gazeteci, hareket, haber, küfür etmek, el hareketi, kavga, yayın, canlı yayın, canlı yayın, yayın yasağı
Gazeteci Kübra Par'ın canlı yayın kazası: El hareketi gündem oldu
TV100 Ana Haber Sunucusu Kübra Par, 28 Ocak 2025 akşamı bülteni kapatırken yaptığı el hareketiyle sosyal medyada gündem oldu. Par’ın hareketinin nedenini merak eden izleyiciler, çeşitli yorumlar yaparken, hareketi yönetmenine yaptığı öğrenildi.
Gazeteci Kübra Par canlı yayında yaptığı el hareketiyle sosyal medyanın gündemine düştü.
Sunucu Kübra Par, bu akşam bülteni kapatırken yönetmeniyle el hareketiyle şakalaşırken kameralara yakalandı. Medyatava'nın edindiği bilgilere göre, Kübra Par’ın o anki hareketinin yönetmenine zamanında canlı yayına çıktığı için yaptığı ifade edildi. Son birkaç gündür ana haber bülteninden zamanında çıkamayan Gazeteci Kübra Par el hareketiyle canlı yayın kazasına kurban gitti.