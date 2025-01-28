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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/fransa-disisleri-bakani-teyit-etti-paris-kieve-mirage-2000-savas-ucaklari-gonderecek-1093135023.html
Fransa Dışişleri Bakanı teyit etti: Paris, Kiev'e Mirage 2000 savaş uçakları gönderecek
Fransa Dışişleri Bakanı teyit etti: Paris, Kiev'e Mirage 2000 savaş uçakları gönderecek
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna'ya yardımı kesmesi ve çatışmalara son vermek için girişimde bulunması karşısında Fransa'dan gerilimi tırmandıracak bir adım daha... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T15:53+0300
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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, 2025'in ilk çeyreğinde Ukrayna'ya Mirage 2000 savaş uçakları göndereceklerini doğruladı.Sud Radio'ya demeç veren Barrot, "Fransız Mirage savaş uçakları yakında Ukrayna semalarında uçacak. Çeyreğin sonunda" dedi.Barrot'a Ukrayna'daki çatışma sona erdikten sonra bu ülkeye uluslararası askeri birlik gönderme konusuna Paris'te nasıl yaklaşıldığı da sorulurken Dışişleri Bakanı, gazetecileri yanıtsız bırakmayı tercih etti.Haziran 2024'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'in Kiev'e Mirage 2000 savaş uçakları göndereceğini ve geçen yılın sonuna kadar Ukraynalı pilotlara eğitim verileceğini söylemişti. Cumhurbaşkanının bu sözleri bugün itibarıyla henüz hayata geçmedi.Fransız muhalefeti Macron'un kararına tepkiliFransız Vatanseverler Partisi lideri Florian Philippot, Elysee Sarayı'nın Ukrayna ordusuna Mirage savaş uçakları gönderme ve Ukraynalı pilotlar için eğitim organize etme yönündeki açıklamasına sert tepki vererek "Macron tam bir deli! Ukrayna’ya Mirage 2000-5 savaş uçaklarını vereceğini duyurdu. Bununla Fransa ordusunu giderek daha fazla soyuyor ve 3. Dünya Savaşı’nı giderek daha fazla yaklaştırıyor" demişti.Paris’te, Liberation gazetesinin ofis binasının yanındaki bir duvara, Ukrayna’ya sağlanacağı sözü verilen Mirage savaş uçaklarını tabut şeklinde gösteren bir grafiti çizilmişti.
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avrupa, emmanuel macron, florian philippot, ukrayna, fransa, paris, mirage 2000-5, savaş uçağı, savaş uçakları, rusya, jean-noel barrot, fransa dışişleri bakanlığı
avrupa, emmanuel macron, florian philippot, ukrayna, fransa, paris, mirage 2000-5, savaş uçağı, savaş uçakları, rusya, jean-noel barrot, fransa dışişleri bakanlığı

Fransa Dışişleri Bakanı teyit etti: Paris, Kiev'e Mirage 2000 savaş uçakları gönderecek

15:53 28.01.2025
© AP Photo / Chiang Ying-yingA Taiwan Air Force Mirage 2000 fighter jet flies over Hsinchu Air Force base during an air show in Hsinchu, Taiwan, Thursday, Nov. 19, 2015
A Taiwan Air Force Mirage 2000 fighter jet flies over Hsinchu Air Force base during an air show in Hsinchu, Taiwan, Thursday, Nov. 19, 2015 - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / Chiang Ying-ying
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ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna'ya yardımı kesmesi ve çatışmalara son vermek için girişimde bulunması karşısında Fransa'dan gerilimi tırmandıracak bir adım daha geliyor.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, 2025'in ilk çeyreğinde Ukrayna'ya Mirage 2000 savaş uçakları göndereceklerini doğruladı.

Sud Radio'ya demeç veren Barrot, "Fransız Mirage savaş uçakları yakında Ukrayna semalarında uçacak. Çeyreğin sonunda" dedi.

Barrot'a Ukrayna'daki çatışma sona erdikten sonra bu ülkeye uluslararası askeri birlik gönderme konusuna Paris'te nasıl yaklaşıldığı da sorulurken Dışişleri Bakanı, gazetecileri yanıtsız bırakmayı tercih etti.

Haziran 2024'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'in Kiev'e Mirage 2000 savaş uçakları göndereceğini ve geçen yılın sonuna kadar Ukraynalı pilotlara eğitim verileceğini söylemişti. Cumhurbaşkanının bu sözleri bugün itibarıyla henüz hayata geçmedi.

Fransız muhalefeti Macron'un kararına tepkili

Fransız Vatanseverler Partisi lideri Florian Philippot, Elysee Sarayı'nın Ukrayna ordusuna Mirage savaş uçakları gönderme ve Ukraynalı pilotlar için eğitim organize etme yönündeki açıklamasına sert tepki vererek "Macron tam bir deli! Ukrayna’ya Mirage 2000-5 savaş uçaklarını vereceğini duyurdu. Bununla Fransa ordusunu giderek daha fazla soyuyor ve 3. Dünya Savaşı’nı giderek daha fazla yaklaştırıyor" demişti.

Paris’te, Liberation gazetesinin ofis binasının yanındaki bir duvara, Ukrayna’ya sağlanacağı sözü verilen Mirage savaş uçaklarını tabut şeklinde gösteren bir grafiti çizilmişti.
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