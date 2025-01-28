https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/fransa-disisleri-bakani-teyit-etti-paris-kieve-mirage-2000-savas-ucaklari-gonderecek-1093135023.html

Fransa Dışişleri Bakanı teyit etti: Paris, Kiev'e Mirage 2000 savaş uçakları gönderecek

Fransa Dışişleri Bakanı teyit etti: Paris, Kiev'e Mirage 2000 savaş uçakları gönderecek

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna'ya yardımı kesmesi ve çatışmalara son vermek için girişimde bulunması karşısında Fransa'dan gerilimi tırmandıracak bir adım daha... 28.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-28T15:53+0300

2025-01-28T15:53+0300

2025-01-28T15:53+0300

ukrayna krizi

avrupa

emmanuel macron

florian philippot

ukrayna

fransa

paris

mirage 2000-5

savaş uçağı

savaş uçakları

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, 2025'in ilk çeyreğinde Ukrayna'ya Mirage 2000 savaş uçakları göndereceklerini doğruladı.Sud Radio'ya demeç veren Barrot, "Fransız Mirage savaş uçakları yakında Ukrayna semalarında uçacak. Çeyreğin sonunda" dedi.Barrot'a Ukrayna'daki çatışma sona erdikten sonra bu ülkeye uluslararası askeri birlik gönderme konusuna Paris'te nasıl yaklaşıldığı da sorulurken Dışişleri Bakanı, gazetecileri yanıtsız bırakmayı tercih etti.Haziran 2024'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'in Kiev'e Mirage 2000 savaş uçakları göndereceğini ve geçen yılın sonuna kadar Ukraynalı pilotlara eğitim verileceğini söylemişti. Cumhurbaşkanının bu sözleri bugün itibarıyla henüz hayata geçmedi.Fransız muhalefeti Macron'un kararına tepkiliFransız Vatanseverler Partisi lideri Florian Philippot, Elysee Sarayı'nın Ukrayna ordusuna Mirage savaş uçakları gönderme ve Ukraynalı pilotlar için eğitim organize etme yönündeki açıklamasına sert tepki vererek "Macron tam bir deli! Ukrayna’ya Mirage 2000-5 savaş uçaklarını vereceğini duyurdu. Bununla Fransa ordusunu giderek daha fazla soyuyor ve 3. Dünya Savaşı’nı giderek daha fazla yaklaştırıyor" demişti.Paris’te, Liberation gazetesinin ofis binasının yanındaki bir duvara, Ukrayna’ya sağlanacağı sözü verilen Mirage savaş uçaklarını tabut şeklinde gösteren bir grafiti çizilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/trump-avrupada-soguk-dus-etkisi-yaratti-1093121031.html

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avrupa, emmanuel macron, florian philippot, ukrayna, fransa, paris, mirage 2000-5, savaş uçağı, savaş uçakları, rusya, jean-noel barrot, fransa dışişleri bakanlığı