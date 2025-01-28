https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/esad-gittikten-sonra-rusyadan-suriyeye-ilk-ziyaret-rus-diplomatlar-samda-1093133564.html
Esad gittikten sonra Rusya’dan Suriye’ye ilk ziyaret: Rus diplomatlar Şam’da
Esad gittikten sonra Rusya’dan Suriye’ye ilk ziyaret: Rus diplomatlar Şam’da
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov’un Suriye’nin başkenti Şam’a... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T14:32+0300
2025-01-28T14:32+0300
2025-01-28T14:28+0300
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Sputnik’in Suriye muhabiri, Rusya heyetinin Suriye’nin başkenti Şam’a geldiğini bildirdi.Heyetin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov’dan oluştuğu bilgisi verilirken bunun, Beşar Esad'ın geçtiğimiz Aralık ayında Suriye Devlet Başkanlığından istifa ederek ülkeyi terk etmesinden bu yana Rus yetkililerin Suriye’ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olduğu kaydedildi.Suriye’de, geçen yılın Kasım ayında, silahlı muhalif oluşumlar Suriye ordusunun mevzilerine yönelik geniş çaplı saldırıya geçmişti. Silahlı gruplar, 8 Aralık günü başkent Şam’a girmişti. Beşar Esad, devlet başkanlığından istifa ederek ülkeyi terk etmişti. 10 Aralık’ta ülkede geçiş hükümetinin kurulduğu ilan edilmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Esad’ın, muhaliflerle yapılan müzakereler sonucunda iktidarın barışçıl yolla devredilmesi talimatı vererek görevi bırakma ve ülkeden ayrılma kararı aldığını bildirmişti. Kremlin, Sputnik’e açıklamasında Esad’ın ailesi ile birlikte Moskova’ya ulaştığını, Rusya’nın insani nedenlerle kendilerine sığınma hakkı tanıdığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/abdli-gazeteci-carlsondan-biden-putini-oldurmeye-calisti-iddiasi-1093126462.html
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suriye, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, aleksandr lavrentyev, mihail bogdanov, beşar esad
suriye, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, aleksandr lavrentyev, mihail bogdanov, beşar esad
Esad gittikten sonra Rusya’dan Suriye’ye ilk ziyaret: Rus diplomatlar Şam’da
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov’un Suriye’nin başkenti Şam’a geldiği belirtildi.
Sputnik’in Suriye muhabiri, Rusya heyetinin Suriye’nin başkenti Şam’a geldiğini bildirdi.
Heyetin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov’dan oluştuğu bilgisi verilirken bunun, Beşar Esad'ın geçtiğimiz Aralık ayında Suriye Devlet Başkanlığından istifa ederek ülkeyi terk etmesinden bu yana Rus yetkililerin Suriye’ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olduğu kaydedildi.
Suriye’de, geçen yılın Kasım ayında, silahlı muhalif oluşumlar Suriye ordusunun mevzilerine yönelik geniş çaplı saldırıya geçmişti. Silahlı gruplar, 8 Aralık günü başkent Şam’a girmişti. Beşar Esad, devlet başkanlığından istifa ederek ülkeyi terk etmişti. 10 Aralık’ta ülkede geçiş hükümetinin kurulduğu ilan edilmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Esad’ın, muhaliflerle yapılan müzakereler sonucunda iktidarın barışçıl yolla devredilmesi talimatı vererek görevi bırakma ve ülkeden ayrılma kararı aldığını bildirmişti. Kremlin, Sputnik’e açıklamasında Esad’ın ailesi ile birlikte Moskova’ya ulaştığını, Rusya’nın insani nedenlerle kendilerine sığınma hakkı tanıdığını belirtmişti.