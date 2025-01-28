https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/esad-gittikten-sonra-rusyadan-suriyeye-ilk-ziyaret-rus-diplomatlar-samda-1093133564.html

Esad gittikten sonra Rusya’dan Suriye’ye ilk ziyaret: Rus diplomatlar Şam’da

Esad gittikten sonra Rusya’dan Suriye’ye ilk ziyaret: Rus diplomatlar Şam’da

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov’un Suriye’nin başkenti Şam’a... 28.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-28T14:32+0300

2025-01-28T14:32+0300

2025-01-28T14:28+0300

dünya

suriye

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

aleksandr lavrentyev

mihail bogdanov

beşar esad

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0a/1091347985_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2382841522a9573ef6ca3d5a1f40e7fa.jpg

Sputnik’in Suriye muhabiri, Rusya heyetinin Suriye’nin başkenti Şam’a geldiğini bildirdi.Heyetin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov’dan oluştuğu bilgisi verilirken bunun, Beşar Esad'ın geçtiğimiz Aralık ayında Suriye Devlet Başkanlığından istifa ederek ülkeyi terk etmesinden bu yana Rus yetkililerin Suriye’ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olduğu kaydedildi.Suriye’de, geçen yılın Kasım ayında, silahlı muhalif oluşumlar Suriye ordusunun mevzilerine yönelik geniş çaplı saldırıya geçmişti. Silahlı gruplar, 8 Aralık günü başkent Şam’a girmişti. Beşar Esad, devlet başkanlığından istifa ederek ülkeyi terk etmişti. 10 Aralık’ta ülkede geçiş hükümetinin kurulduğu ilan edilmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Esad’ın, muhaliflerle yapılan müzakereler sonucunda iktidarın barışçıl yolla devredilmesi talimatı vererek görevi bırakma ve ülkeden ayrılma kararı aldığını bildirmişti. Kremlin, Sputnik’e açıklamasında Esad’ın ailesi ile birlikte Moskova’ya ulaştığını, Rusya’nın insani nedenlerle kendilerine sığınma hakkı tanıdığını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/abdli-gazeteci-carlsondan-biden-putini-oldurmeye-calisti-iddiasi-1093126462.html

suriye

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

suriye, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, aleksandr lavrentyev, mihail bogdanov, beşar esad