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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/emeklilik-dilekcesi-vermeyenlerin-kaybi-belli-oldu-yillik-fark-114-bin-tlye-ulasacak-1093123718.html
Emeklilik dilekçesi vermeyenlerin kaybı belli oldu: Yıllık fark 114 bin TL'ye ulaşacak
Emeklilik dilekçesi vermeyenlerin kaybı belli oldu: Yıllık fark 114 bin TL'ye ulaşacak
Sputnik Türkiye
Emekliliğe hak kazandığı halde emeklilik başvurusunda bulunmayanların kaybı yıllık 114 bin TL'ye ulaşacak. 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T11:25+0300
2025-01-28T11:25+0300
ekonomi
türkiye
sgk
emeklilik
emeklilik maaşı
emekli zammı
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Emekliliğe hak kazandığı halde SGK'nın belirlediği tarihe kadar emeklilik dilekçesi vermeyenlerle emeklilik başvurusu yapanlar arasındaki yıllık fark 114 bin TL'ye ulaşacak. Uzmanlar bu farkın ömür boyu alınacak emekli maaşına yansıyacağına dikkat çekti.Aralık ayında dilekçe verenler yeni zamdan yararlanabildiHabertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın yazısına göre, Aralık ayında emeklilik dilekçesi verenler de Ocak ayında yapılan yüzde 15,75’lik zamdan yararlandı. Emeklilik dilekçesini belirtilen zamanlarda verenlerin maaşlarında iyileşme oldu.Ancak, emekli aylığı düşük ve çalıştığı işten aldığı ücret yüksek olanlar, küçük yaşta çocuğu bulunanlar, işten ayrılsa aynı ücretle yeni bir işte çalışma imkanı olmayanlar emeklilik dilekçesini vermedi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekliliği hak ettiği halde dilekçesini vermeyen ve henüz emekliliğe hak kazanmamış kişilerin e-Devlet’te görünen emekli aylıklarını ocak ayında yeniden hesapladı. Bu hesaplamada 2024 yılında emekli aylıklarına yapılan yüzde 86.16 oranındaki zam geçerli olmadı. Emekli aylıkları 2024 enflasyonuna göre (yüzde 44,38) hesaplandı.Ne kadar maaş alacaklar?Aralık ayında e-Devlet’te ek ödeme dahil 34.510.09 TL aylık görünen ve emeklilik dilekçesini zamanında veren bir kişi, yüzde 15,75 oranındaki ocak ayı zammıyla birlikte toplam 39,945,43 TL emekli aylığı alacak.Ancak, emeklilik dilekçesini zamanında vermemiş bir kişinin emekli aylığı ise ocak ayında 30.218,52 TL olacak. Bu tutara içinde ocak ayında emekli aylıklarına yapılan yüzde 15,75 oranındaki zam da dahil.Emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihine kadar vermemiş olan diğer kişinin emekli aylığı ise yeni hesaplama sonrasında ocak ayında 30,218,52 TL’ye düştü. Üstelik bu tutarın içinde ocak ayında emekli aylıklarına yapılan yüzde 15,75 oranındaki zam da yer alıyor.2024 yılı gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) verileri şubat ayının sonunda açıklanması ve 2024 yılı GSYH artışını yüzde 3,5 olacağı tahmin ediliyor.GSYH’deki artışın yüzde 30’u dilekçesi 2025 sonrasına kalan emeklilerin aylıklarına yansıtılacak. Emekli dilekçesini zamanında vermeyenlerin e-Devlet’te görünen emekli aylığı nisan ayından itibaren yüzde 0,7 oranında artacak.Aradaki fark yüzde 32.2'yi buldu2024 yılında emekli olan kişinin aylığı ve emekli olamamış kişinin e-Devlet’te görünen aylığı arasında yüzde 32,2 oranında fark var.Söz konusu iki kişinin emekli aylığı arasındaki fark nisan ayında milli gelir artışı yansıtılmış haliyle aylık 9.515 TL olacak. Yıllık fark ise 114,185 TL’yi bulacak. Bu fark ömür boyu alınan emekli aylığına yansıyacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/2025-yili-emekli-promosyonlari-belli-oluyor-rekor-teklifleri-hangi-bankalar-verecek-1093115552.html
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türkiye, sgk, emeklilik, emeklilik maaşı, emekli zammı
türkiye, sgk, emeklilik, emeklilik maaşı, emekli zammı

Emeklilik dilekçesi vermeyenlerin kaybı belli oldu: Yıllık fark 114 bin TL'ye ulaşacak

11:25 28.01.2025
© AAemekli - ikramiye - para
emekli - ikramiye - para - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
© AA
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Emekliliğe hak kazandığı halde emeklilik başvurusunda bulunmayanların kaybı yıllık 114 bin TL'ye ulaşacak.
Emekliliğe hak kazandığı halde SGK'nın belirlediği tarihe kadar emeklilik dilekçesi vermeyenlerle emeklilik başvurusu yapanlar arasındaki yıllık fark 114 bin TL'ye ulaşacak. Uzmanlar bu farkın ömür boyu alınacak emekli maaşına yansıyacağına dikkat çekti.

Aralık ayında dilekçe verenler yeni zamdan yararlanabildi

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın yazısına göre, Aralık ayında emeklilik dilekçesi verenler de Ocak ayında yapılan yüzde 15,75’lik zamdan yararlandı. Emeklilik dilekçesini belirtilen zamanlarda verenlerin maaşlarında iyileşme oldu.
Ancak, emekli aylığı düşük ve çalıştığı işten aldığı ücret yüksek olanlar, küçük yaşta çocuğu bulunanlar, işten ayrılsa aynı ücretle yeni bir işte çalışma imkanı olmayanlar emeklilik dilekçesini vermedi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekliliği hak ettiği halde dilekçesini vermeyen ve henüz emekliliğe hak kazanmamış kişilerin e-Devlet’te görünen emekli aylıklarını ocak ayında yeniden hesapladı. Bu hesaplamada 2024 yılında emekli aylıklarına yapılan yüzde 86.16 oranındaki zam geçerli olmadı. Emekli aylıkları 2024 enflasyonuna göre (yüzde 44,38) hesaplandı.

Ne kadar maaş alacaklar?

Aralık ayında e-Devlet’te ek ödeme dahil 34.510.09 TL aylık görünen ve emeklilik dilekçesini zamanında veren bir kişi, yüzde 15,75 oranındaki ocak ayı zammıyla birlikte toplam 39,945,43 TL emekli aylığı alacak.
Ancak, emeklilik dilekçesini zamanında vermemiş bir kişinin emekli aylığı ise ocak ayında 30.218,52 TL olacak. Bu tutara içinde ocak ayında emekli aylıklarına yapılan yüzde 15,75 oranındaki zam da dahil.
Emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihine kadar vermemiş olan diğer kişinin emekli aylığı ise yeni hesaplama sonrasında ocak ayında 30,218,52 TL’ye düştü. Üstelik bu tutarın içinde ocak ayında emekli aylıklarına yapılan yüzde 15,75 oranındaki zam da yer alıyor.
2024 yılı gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) verileri şubat ayının sonunda açıklanması ve 2024 yılı GSYH artışını yüzde 3,5 olacağı tahmin ediliyor.
GSYH’deki artışın yüzde 30’u dilekçesi 2025 sonrasına kalan emeklilerin aylıklarına yansıtılacak. Emekli dilekçesini zamanında vermeyenlerin e-Devlet’te görünen emekli aylığı nisan ayından itibaren yüzde 0,7 oranında artacak.

Aradaki fark yüzde 32.2'yi buldu

2024 yılında emekli olan kişinin aylığı ve emekli olamamış kişinin e-Devlet’te görünen aylığı arasında yüzde 32,2 oranında fark var.
Söz konusu iki kişinin emekli aylığı arasındaki fark nisan ayında milli gelir artışı yansıtılmış haliyle aylık 9.515 TL olacak. Yıllık fark ise 114,185 TL’yi bulacak. Bu fark ömür boyu alınan emekli aylığına yansıyacak.
Emekli maaş farkı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
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