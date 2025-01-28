https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/elektrik-faturalarinda-dev-degisiklige-gunler-kaldi-subvansiyonlu-ve-subvansiyonsuz-tarife-geliyor-1093115736.html
Elektrik faturalarında dev değişikliğe günler kaldı: Sübvansiyonlu ve sübvansiyonsuz tarife geliyor, kimler etkilenecek?
Elektrik faturalarında dev değişikliğe günler kaldı: Sübvansiyonlu ve sübvansiyonsuz tarife geliyor, kimler etkilenecek?
Sputnik Türkiye
1 Şubat 2025 itibarıyla yıllık 5 bin kWh üzerinde elektrik tüketenler sübvansiyonsuz tarifeye geçecek. Aylık 417 kWh’yi aşan haneler, elektriği piyasa... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T07:51+0300
2025-01-28T07:51+0300
2025-01-28T07:51+0300
ekonomi
fatura
e-fatura
elektrik faturası
elektrik
tasarruf
destek
ekonomik destek
değişiklik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/19/1071546111_0:1:865:488_1920x0_80_0_0_d0ba60ee5195cf15f8888b59f8a8d1f3.png
Elektrik tüketiminde sübvansiyonlu ve sübvansiyonsuz dönem başlıyor. 1 Şubat 2025 itibarıyla aylık 417 kWh, yani yıllık 5 bin kWh üzerinde elektrik tüketen aboneler, elektriği piyasa fiyatıyla satın alacak. Enerji Bakanlığı'nın açıklamalarına göre düşük tüketim yapan haneler için sübvansiyon uygulaması sürecek.Kimler sübvansiyonlu elektrik kullanabilecek? Yeni tarife kimleri etkileyecek?Yıllık 5 bin kWh’nin altında elektrik tüketen haneler, sübvansiyonlu tarifeden yararlanmaya devam edecek. Bakanlık ayrıca şehit aileleri ve engelli vatandaşlar için sübvansiyonların süreceğini duyurdu. Ortalama bir hanenin elektrik tüketimi 200-300 kWh arasında olduğu için sistem, tüketicilerin yüzde 97’sini etkilemeyecek.Yüksek tüketim yapanlar piyasa fiyatına geçecekYıllık 5.000 kWh’yi aşan tüketiciler, elektriği piyasadaki gerçek maliyet üzerinden satın alacak. Bu, elektrik fiyatlarının kilowatt saat başına 4 TL'nin üzerine çıkması anlamına geliyor. Daha önceki tarifede bu rakam yaklaşık 2.50 TL civarındaydı. 1.050 TL üzerinde fatura ödeyenlerin, yeni sistemde piyasa fiyatlarından etkilenmesi bekleniyor.Yüksek tüketimin nedenleri: Lüks tüketim ve elektrikli araçlarMüstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Altuğ Karataş, yeni sistemle lüks tüketim ve elektrikli araç şarj istasyonlarının evdeki sübvansiyonlu elektrik kullanımını artırmasının önüne geçileceğini belirtti. Bu düzenlemenin, enerji verimliliğini teşvik etmesi de amaçlanıyor.Sübvansiyonsuz elektrikte ne değişiyor?Yeni sistemde, sübvansiyon kalktıktan sonra tüketiciler enerji firmalarıyla anlaşarak piyasadaki en uygun fiyatları tercih edebilecek. Ancak anlaşma yapılmazsa mevcut dağıtım firması, tüketicilere yüksek tarifeden elektrik sağlamaya devam edecek.Bir aile ortalama ne kadar elektrik tüketiyor?Ortalama 100 metrekare bir evde yaşayan 4 kişilik bir aile, aylık 200-300 kWh elektrik tüketiyor. Bu tüketim, sübvansiyonlu tarifeden yararlanmak için yeterli düzeyde. Ancak, lüks tüketim yapan veya büyük evlerde yaşayanlar yeni tarifeden etkilenecek.Enerji verimliliği ve tüketim azaltma önerisiYeni tarife ile enerji verimliliği konusunda daha fazla bilinç oluşturulması hedefleniyor. Karataş, enerji verimliliğiyle evde yüzde 10-20 tüketim tasarrufu sağlanabileceğini vurguladı. Ortalama bir ailenin 100 metrekarelik bir evde 200-300 kWh tüketim yaptığı göz önüne alındığında, basit önlemlerle faturaların düşürülmesi mümkün.Sistemin enerji sektörüne etkisiBu düzenleme, enerji sektöründe rekabeti artırabilir. Yüksek tüketim yapan kullanıcılar için serbest piyasa fiyatları devreye girecek ve tüketiciler daha uygun fiyatlı elektrik sağlayıcılarını tercih edebilecek.Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam bekleniyor mu?Enerji uzmanlarına göre, mevcut durumda elektrik ve doğal gaz fiyatlarına ek bir zam yapılması beklenmiyor. Enerji Bakanlığı da bu yönde bir sinyal vermedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/2025-yili-emekli-promosyonlari-belli-oluyor-rekor-teklifleri-hangi-bankalar-verecek-1093115552.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/19/1071546111_107:0:758:488_1920x0_80_0_0_67400725ce18a36f1e62f877b36e22ae.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fatura, e-fatura, elektrik faturası, elektrik, tasarruf, destek, ekonomik destek, değişiklik
fatura, e-fatura, elektrik faturası, elektrik, tasarruf, destek, ekonomik destek, değişiklik
Elektrik faturalarında dev değişikliğe günler kaldı: Sübvansiyonlu ve sübvansiyonsuz tarife geliyor, kimler etkilenecek?
1 Şubat 2025 itibarıyla yıllık 5 bin kWh üzerinde elektrik tüketenler sübvansiyonsuz tarifeye geçecek. Aylık 417 kWh’yi aşan haneler, elektriği piyasa fiyatından alacak. Yeni düzenleme, lüks tüketimi azaltmayı ve enerji verimliliğini artırmayı hedefliyor. İşte yeni sistemin detayları.
Elektrik tüketiminde sübvansiyonlu ve sübvansiyonsuz dönem başlıyor. 1 Şubat 2025 itibarıyla aylık 417 kWh, yani yıllık 5 bin kWh üzerinde elektrik tüketen aboneler, elektriği piyasa fiyatıyla satın alacak. Enerji Bakanlığı'nın açıklamalarına göre düşük tüketim yapan haneler için sübvansiyon uygulaması sürecek.
Kimler sübvansiyonlu elektrik kullanabilecek? Yeni tarife kimleri etkileyecek?
Yıllık 5 bin kWh’nin altında elektrik tüketen haneler, sübvansiyonlu tarifeden yararlanmaya devam edecek. Bakanlık ayrıca şehit aileleri ve engelli vatandaşlar için sübvansiyonların süreceğini duyurdu. Ortalama bir hanenin elektrik tüketimi 200-300 kWh arasında olduğu için sistem, tüketicilerin yüzde 97’sini etkilemeyecek.
Yüksek tüketim yapanlar piyasa fiyatına geçecek
Yıllık 5.000 kWh’yi aşan tüketiciler, elektriği piyasadaki gerçek maliyet üzerinden satın alacak. Bu, elektrik fiyatlarının kilowatt saat başına 4 TL'nin üzerine çıkması anlamına geliyor. Daha önceki tarifede bu rakam yaklaşık 2.50 TL civarındaydı. 1.050 TL üzerinde fatura ödeyenlerin, yeni sistemde piyasa fiyatlarından etkilenmesi bekleniyor.
Yüksek tüketimin nedenleri: Lüks tüketim ve elektrikli araçlar
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Altuğ Karataş, yeni sistemle lüks tüketim ve elektrikli araç şarj istasyonlarının evdeki sübvansiyonlu elektrik kullanımını artırmasının önüne geçileceğini belirtti. Bu düzenlemenin, enerji verimliliğini teşvik etmesi de amaçlanıyor.
Sübvansiyonsuz elektrikte ne değişiyor?
Yeni sistemde, sübvansiyon kalktıktan sonra tüketiciler enerji firmalarıyla anlaşarak piyasadaki en uygun fiyatları tercih edebilecek. Ancak anlaşma yapılmazsa mevcut dağıtım firması, tüketicilere yüksek tarifeden elektrik sağlamaya devam edecek.
Bir aile ortalama ne kadar elektrik tüketiyor?
Ortalama 100 metrekare bir evde yaşayan 4 kişilik bir aile, aylık 200-300 kWh elektrik tüketiyor. Bu tüketim, sübvansiyonlu tarifeden yararlanmak için yeterli düzeyde. Ancak, lüks tüketim yapan veya büyük evlerde yaşayanlar yeni tarifeden etkilenecek.
Enerji verimliliği ve tüketim azaltma önerisi
Yeni tarife ile enerji verimliliği konusunda daha fazla bilinç oluşturulması hedefleniyor. Karataş, enerji verimliliğiyle evde yüzde 10-20 tüketim tasarrufu sağlanabileceğini vurguladı. Ortalama bir ailenin 100 metrekarelik bir evde 200-300 kWh tüketim yaptığı göz önüne alındığında, basit önlemlerle faturaların düşürülmesi mümkün.
Sistemin enerji sektörüne etkisi
Bu düzenleme, enerji sektöründe rekabeti artırabilir. Yüksek tüketim yapan kullanıcılar için serbest piyasa fiyatları devreye girecek ve tüketiciler daha uygun fiyatlı elektrik sağlayıcılarını tercih edebilecek.
Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam bekleniyor mu?
Enerji uzmanlarına göre, mevcut durumda elektrik ve doğal gaz fiyatlarına ek bir zam yapılması beklenmiyor. Enerji Bakanlığı da bu yönde bir sinyal vermedi.