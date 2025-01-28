https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/denizlide-yangin-faciasi-bebegini-komsularinin-gerdigi-battaniyeye-4-kattan-atarak-kurtardi-1093115022.html
Denizli'de yangın faciası: Bebeğini komşularının gerdiği battaniyeye 4. kattan atarak kurtardı, kahraman anne can verdi
Denizli'de yangın faciası: Bebeğini komşularının gerdiği battaniyeye 4. kattan atarak kurtardı, kahraman anne can verdi
Sputnik Türkiye
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sobadan çıkan yangında Suriye uyruklu anne Esraa Alola, iki çocuğunu evden çıkardıktan sonra 1 yaşındaki bebeğini battaniyeye... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T07:02+0300
2025-01-28T07:02+0300
2025-01-28T07:02+0300
türkiye
yangın
yangın söndürme
yangın alarmı
yangın felaketi
adli tıp kurumu
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Denizli'nin Pamukkale ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen yangında, Suriye uyruklu anne Esraa Alola (26), çocuklarını kurtarmak için büyük bir fedakarlık örneği gösterdi. Sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle başlayan yangında, anne önce 7 yaşındaki Kevser Jebbi ve 9 yaşındaki Fatıma Jebbi'yi evden çıkardı. Ardından, alevlerin sardığı odada uyuyan 1 yaşındaki Ayan Jebbi'yi battaniyeye sararak, 4. kattaki pencereden aşağıdaki vatandaşların açtığı battaniyeye bıraktı. Bebek kurtulurken, anne yoğun dumandan etkilenerek bayıldı ve kurtarılamadı.İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerindeYangını fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, evde baygın halde bulunan anne Esraa Alola'yı kurtaramadı. Anne, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Battaniyeye sarılarak aşağı atılan Ayan Jebbi ise hafif yanıklarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer iki çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldıOlay yerinde incelemelerde bulunan Cumhuriyet Savcısı ve polis ekipleri, yangının sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıktığını değerlendirdi. Anne Esraa Alola'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Bölge sakinleri yangın sırasında komşuların açtığı battaniyeye bebeği atarak kurtaran annenin çocuklarını kurtarmak için büyük bir çaba gösterdiğini belirtti. Bölge sakinleri, yaşanan acı olay karşısında derin üzüntü duyduklarını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/meteorolojiden-son-dakika-uyari-firtina-sis-pus-ve-saganak-yagis-bu-haftanin-kabusu-olacak-1093114668.html
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yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, adli tıp kurumu
yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, adli tıp kurumu
Denizli'de yangın faciası: Bebeğini komşularının gerdiği battaniyeye 4. kattan atarak kurtardı, kahraman anne can verdi
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sobadan çıkan yangında Suriye uyruklu anne Esraa Alola, iki çocuğunu evden çıkardıktan sonra 1 yaşındaki bebeğini battaniyeye sararak 4. kattan aşağı attı. Bebek kurtulurken, anne dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.
Denizli'nin Pamukkale ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen yangında, Suriye uyruklu anne Esraa Alola (26), çocuklarını kurtarmak için büyük bir fedakarlık örneği gösterdi. Sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle başlayan yangında, anne önce 7 yaşındaki Kevser Jebbi ve 9 yaşındaki Fatıma Jebbi'yi evden çıkardı. Ardından, alevlerin sardığı odada uyuyan 1 yaşındaki Ayan Jebbi'yi battaniyeye sararak, 4. kattaki pencereden aşağıdaki vatandaşların açtığı battaniyeye bıraktı. Bebek kurtulurken, anne yoğun dumandan etkilenerek bayıldı ve kurtarılamadı.
İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinde
Yangını fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, evde baygın halde bulunan anne Esraa Alola'yı kurtaramadı. Anne, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Battaniyeye sarılarak aşağı atılan Ayan Jebbi ise hafif yanıklarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer iki çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı
Olay yerinde incelemelerde bulunan Cumhuriyet Savcısı ve polis ekipleri, yangının sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıktığını değerlendirdi. Anne Esraa Alola'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bölge sakinleri yangın sırasında komşuların açtığı battaniyeye bebeği atarak kurtaran annenin çocuklarını kurtarmak için büyük bir çaba gösterdiğini belirtti. Bölge sakinleri, yaşanan acı olay karşısında derin üzüntü duyduklarını ifade etti.