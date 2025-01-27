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Yapay zeka DeepSeek dünyayı salladı, küresel piyasalarda dengeleri değiştirdi: Etkisi nereye varacak?
Yapay zeka DeepSeek dünyayı salladı, küresel piyasalarda dengeleri değiştirdi: Etkisi nereye varacak?
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Çin merkezli yapay zeka asistanı DeepSeek, Apple’ın iPhone indirme listelerinde zirveye yerleşirken, ABD’nin yapay zeka liderliği sorgulanmaya başlandı. ABD... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T09:52+0300
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Çinli yapay zeka asistanı DeepSeek, kısa sürede Apple’ın iPhone uygulama indirme listelerinde zirveye çıkarak global teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bu yükseliş, ABD’nin yapay zeka alanındaki liderliğini tehdit eden bir gelişme olarak değerlendiriliyor.ABD’de teknoloji devlerinin, yaklaşık iki yılın en yavaş kâr büyümesini açıklaması beklenirken, DeepSeek’in başarısı piyasalardaki tansiyonu yükseltti.ABD borsalarında düşüş, Asya piyasalarında yükselişABD vadeli endeksleri, DeepSeek’in global başarısının ardından yapay zeka liderliğini kaybetme endişesiyle geriledi. Nasdaq 100 vadeli işlemleri yüzde 2 düşüş yaşarken, S&amp;P 500 endeksi haftayı yüzde 1.7 yükselişle kapattı.Buna karşın, Asya piyasalarında olumlu bir hareketlilik gözlendi. Çinli teknoloji firmaları, DeepSeek’in başarısıyla yükselişe geçti. Iflytek Co. gibi yapay zeka bağlantılı şirketler değer kazanırken, Japon çip üreticisi Advantest Corp. gibi firmalar ise düşüş yaşadı.Trump’ın açıklamaları ve Çin tarifeleriABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomiyi canlandırma ve vergileri düşürme vaatleri, S&amp;P 500’deki yükselişe destek sağladı. Ayrıca Çin tarifelerine yönelik ılımlı açıklamalar da piyasaları bir miktar rahatlattı. Ancak Çin’in yapay zeka sektöründeki hızlı yükselişi, ABD’nin bu alandaki üstünlüğüne gölge düşürebilir.Dolar, tahviller ve gelişmekte olan para birimleri etkilendiGeçtiğimiz hafta dolar, Kasım 2023’ten bu yana en büyük haftalık düşüşünü yaşadı. Ancak yeni haftaya yüzde 0.3’lük bir artışla başladı.Teknoloji devleri i̇çin zorlu bir haftaABD’nin büyük teknoloji şirketlerinin bu hafta açıklayacakları bilançolar, yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilecek. Ancak piyasa beklentileri, yaklaşık iki yılın en düşük kâr büyümesi oranını işaret ediyor. DeepSeek’in başarısı, bu şirketlerin global rekabetteki yerini daha da zorlayabilir.Çin ve ABD arasında yapay zeka yarışıDeepSeek’in global başarısı, ABD’nin teknoloji sektöründe sahip olduğu üstünlüğün Çin tarafından sorgulanmasına neden oldu. Çin’in hızla büyüyen yapay zeka sektörü, rekabetin daha da kızışacağını gösteriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/yukselen-meslekler-listesi-yenilendi-gozden-dusen-meslekler-siralandi-maaslari-200-bin-tlye-kadar-1092607897.html
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deepseek nedir, deepseek uygulaması, deepseek yapay zeka, çin yapay zeka, deepseek etkisi küresel piyasalar, abd teknoloji hisseleri neden düştü, nasdaq 100 düşüş sebepleri, fed faiz kararları piyasa etkileri, dolar neden yükseldi, abd tahvil getirileri arttı, dolar kolombiya tarifeleri etkisi

Yapay zeka DeepSeek dünyayı salladı, küresel piyasalarda dengeleri değiştirdi: Etkisi nereye varacak?

09:52 27.01.2025 (güncellendi: 09:53 27.01.2025)
© FotoğrafEski sevgiliyi 'silen' yapay zeka üretildi
Eski sevgiliyi 'silen' yapay zeka üretildi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
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Çin merkezli yapay zeka asistanı DeepSeek, Apple’ın iPhone indirme listelerinde zirveye yerleşirken, ABD’nin yapay zeka liderliği sorgulanmaya başlandı. ABD teknoloji hisseleri gerilerken, Çinli teknoloji firmaları yükselişe geçti. İşte küresel piyasalarda DeepSeek etkisinin tüm detayları...
Çinli yapay zeka asistanı DeepSeek, kısa sürede Apple’ın iPhone uygulama indirme listelerinde zirveye çıkarak global teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bu yükseliş, ABD’nin yapay zeka alanındaki liderliğini tehdit eden bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
ABD’de teknoloji devlerinin, yaklaşık iki yılın en yavaş kâr büyümesini açıklaması beklenirken, DeepSeek’in başarısı piyasalardaki tansiyonu yükseltti.

ABD borsalarında düşüş, Asya piyasalarında yükseliş

ABD vadeli endeksleri, DeepSeek’in global başarısının ardından yapay zeka liderliğini kaybetme endişesiyle geriledi. Nasdaq 100 vadeli işlemleri yüzde 2 düşüş yaşarken, S&P 500 endeksi haftayı yüzde 1.7 yükselişle kapattı.
Buna karşın, Asya piyasalarında olumlu bir hareketlilik gözlendi. Çinli teknoloji firmaları, DeepSeek’in başarısıyla yükselişe geçti. Iflytek Co. gibi yapay zeka bağlantılı şirketler değer kazanırken, Japon çip üreticisi Advantest Corp. gibi firmalar ise düşüş yaşadı.

Trump’ın açıklamaları ve Çin tarifeleri

ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomiyi canlandırma ve vergileri düşürme vaatleri, S&P 500’deki yükselişe destek sağladı. Ayrıca Çin tarifelerine yönelik ılımlı açıklamalar da piyasaları bir miktar rahatlattı. Ancak Çin’in yapay zeka sektöründeki hızlı yükselişi, ABD’nin bu alandaki üstünlüğüne gölge düşürebilir.

Dolar, tahviller ve gelişmekte olan para birimleri etkilendi

Geçtiğimiz hafta dolar, Kasım 2023’ten bu yana en büyük haftalık düşüşünü yaşadı. Ancak yeni haftaya yüzde 0.3’lük bir artışla başladı.
ABD tahvil getirileri yükseldi.
Meksika pezosu ve Güney Afrika randı gibi gelişmekte olan piyasa para birimleri düşüş yaşadı.
Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.7 değer kaybetti.
Altının onsu sabahki kazançlarının bir kısmını geri verdi.

Teknoloji devleri i̇çin zorlu bir hafta

ABD’nin büyük teknoloji şirketlerinin bu hafta açıklayacakları bilançolar, yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilecek. Ancak piyasa beklentileri, yaklaşık iki yılın en düşük kâr büyümesi oranını işaret ediyor. DeepSeek’in başarısı, bu şirketlerin global rekabetteki yerini daha da zorlayabilir.

Çin ve ABD arasında yapay zeka yarışı

DeepSeek’in global başarısı, ABD’nin teknoloji sektöründe sahip olduğu üstünlüğün Çin tarafından sorgulanmasına neden oldu. Çin’in hızla büyüyen yapay zeka sektörü, rekabetin daha da kızışacağını gösteriyor.
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